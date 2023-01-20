|
|
туристический бизнес
для профессионалов
|
29 апреля
Туроператоры отмечают замедление продаж туров в Туапсе и Анапу из-за пожара на НПЗ
За последнее время Туапсе несколько раз подвергся массированным атакам беспилотников
По информации «Интерфакса», за последнее время Туапсе несколько раз подвергся массированным атакам беспилотников. Удары, в частности, наносились на морской порт, из-за чего произошел разлив нефтепродуктов.
Превышение предельно допустимой концентрации вредных веществ было зафиксировано в нескольких районах Туапсе.
Вчера пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что ликвидация последствий ударов БПЛА в Туапсе, в том числе разлива нефтепродуктов, осуществляется на должном уровне. Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев назвал ситуацию в Туапсе непростой, но контролируемой.
Туроператоры фиксируют замедление продаж туров в Туапсе и Анапу из-за пожара на НПЗ, при этом массовых аннуляций отдыха на курортах нет, сообщили в Российском союзе туриндустрии (РСТ).
"После сообщений об атаках беспилотников и загрязнении нефтепродуктами количество новых бронирований в моменте у некоторых туроператоров по курорту снизилось примерно на 15%. При этом, по сообщениям туроператоров, входящих в Российский союз туриндустрии, доля курортов Туапсинского района в общем объеме продаж у некоторых компаний составляет около 2%", - рассказали в объединении.
Также происшествие не оказало значительного влияния на общий объем бронирований на май", - пояснили в пресс-службе.
В отдельных случаях гости могут уведомить об отказе от поездки за день до заезда, и объекты размещения идут им навстречу, не удерживая штрафы", - пояснили в объединении.
/TOURBUS.RU
Теги:
Добавить комментарий
|
Поиск по новостям
Подписка
|
© 1998 — 2026 «Турбизнес»
Контактная информация
Реклама на сайте
Письмо редактору сайта
|