Туроператоры отмечают замедление продаж туров в Туапсе и Анапу из-за пожара на НПЗ

По информации «Интерфакса», за последнее время Туапсе несколько раз подвергся массированным атакам беспилотников. Удары, в частности, наносились на морской порт, из-за чего произошел разлив нефтепродуктов.

Превышение предельно допустимой концентрации вредных веществ было зафиксировано в нескольких районах Туапсе.

Вчера пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что ликвидация последствий ударов БПЛА в Туапсе, в том числе разлива нефтепродуктов, осуществляется на должном уровне. Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев назвал ситуацию в Туапсе непростой, но контролируемой.





Туроператоры фиксируют замедление продаж туров в Туапсе и Анапу из-за пожара на НПЗ, при этом массовых аннуляций отдыха на курортах нет, сообщили в Российском союзе туриндустрии (РСТ).

"После сообщений об атаках беспилотников и загрязнении нефтепродуктами количество новых бронирований в моменте у некоторых туроператоров по курорту снизилось примерно на 15%. При этом, по сообщениям туроператоров, входящих в Российский союз туриндустрии, доля курортов Туапсинского района в общем объеме продаж у некоторых компаний составляет около 2%", - рассказали в объединении.



Между тем, как отметили в РСТ, негативный информационный фон вокруг Туапсе несколько замедлил темпы бронирований Анапы. Хотя само происшествие никак не затронуло курорт, и подготовка к летнему сезону там продолжается в штатном режиме.



В объединении напомнили, что пожар затронул промышленный центр Туапсе, а популярные у туристов отели на побережье курортной зоны – Ольгинка, Небуг, Новомихайловское – находятся на расстоянии 10 км и более от места ЧП.

"В межсезонье направление традиционно не пользуется высоким спросом. Средняя глубина бронирований на данный момент составляет около 20 дней, поэтому многие туристы будут принимать окончательное решение о поездке немного позже, ближе к датам отдыха.

Также происшествие не оказало значительного влияния на общий объем бронирований на май", - пояснили в пресс-службе.



В РСТ сообщили, что массовых аннуляций на летний период из-за пожара в Туапсе не наблюдается.

"Что касается реакции туристов, массовых отмен поездок нет. Часть путешественников лишь меняет направление внутри региона — например, вместо Туапсинского района выбирает Геленджик.

В отдельных случаях гости могут уведомить об отказе от поездки за день до заезда, и объекты размещения идут им навстречу, не удерживая штрафы", - пояснили в объединении.

