туристический бизнес
28 апреля
Санкт-Петербург поделился свежими идеями с турбизнесом Юга России
Информационная кампания «Добро пожаловать в Санкт-Петербург!», стартовавшая в Астрахани и продолжившаяся в Волгограде, успешно завершилась в столице Юга России – Ростове-на-Дону.
Рабочая встреча, организованная Комитетом по развитию туризма и Городским туристско-информационным бюро Санкт-Петербурга, вызвала значительный интерес.
В презентации приняли участие более 50 представителей туроператоров и турагентств Ростова-на-Дону.
Участники получили возможность узнать о новинках летнего сезона, познакомиться с новыми направлениями и напрямую пообщаться со специалистами Городского туристско-информационного бюро Санкт-Петербурга и коллегами из города на Неве.
Во время рабочей встречи туроператоры из Петербурга представили информацию о событиях, фестивалях, привлекательных экскурсионных маршрутах и самых популярных турах летнего сезона.
Дмитрий Ренев, заместитель генерального директора Городского туристско-информационного бюро Санкт-Петербурга:
"В последний раз мы были в Ростове-на-Дону в 2022 году. За четыре года многое изменилось, Санкт-Петербург стремительно развивается как туристический центр. Сегодня мы предлагаем туристам не только знаменитую классику, возможность увидеть город-музей под открытым небом, Эрмитаж, объекты Всемирного наследия ЮНЕСКО, Петропавловскую крепость, Петродворец и другие пригороды. Развиваются и новые туристические направления, которые мы сегодня представили на презентации. Это и "Модный Санкт-Петербург", и маршруты для школьников, и многое другое. У нас уже открылся туристический сезон и навигация, наши знаменитые водные артерии уже вовсю функционируют, так что нам есть, чем приятно удивить и порадовать гостей."
Участники презентации отметили высокое качество проведенного мероприятия и поделились своими отзывами.
Елена Чекунова, генеральный директор туроператора "Лена Тур" (Ростов-на-Дону):
"Мы очень любим и ценим Санкт-Петербург, это один из любимых городов для нашей компании и у меня лично. Во время презентация чувствовалась теплая и душевная атмосфера, мы были очень рады встретиться с друзьями из Питера. Особенно приятно, что наши коллеги охотно делятся своим опытом, подсказывают новые направления и идеи, рассказывают о новинках.
Было здорово вновь увидеть тех, с кем я работала до пандемии, замечательно, что они продолжают радовать нас и наших туристов своими предложениями. Санкт-Петербург – для нас ключевое направление, мы предлагаем много туров для детей и подростков. Хорошо, что во многих презентациях звучала тема школьных туров, удалось почерпнуть много нового и интересного.
В частности, удалось узнать, что Санкт-Петербург предлагает не только познавательные туры, но и профориентационные, причем даже с практикой для студентов, думаю, это будет интересно и востребовано нашими клиентами."
Марина Березовская, ведущий менеджер турагентства "Каприз" (Ростов-на-Дону):
"Хотелось бы отметить, что Санкт-Петербург провел просто потрясающее мероприятие, спикеры рассказали много интересного. Нам удалось узнать что-то новое, встреча и переговоры получились очень продуктивными. Было приятно узнать о новых турах, экскурсиях, о которых мы не знали, несмотря на то, что мы работаем на рынке уже 26 лет. Мы активно продаем туры в Санкт-Петербург, среди наших клиентов достаточно индивидуальных туристов, уже сейчас у нас есть бронирования на лето. Я очень рада, что к нам в гости приехал турбизнес из Санкт-Петербурга, это отличный формат."
Елена Ефименко, менеджер по туризму турагентства "Золотой компас" (Ростов-на-Дону)
"С огромным удовольствием посетила сегодняшнее мероприятие, организованное Санкт-Петербургом. Стоит отметить очень высокую квалификацию участников, доступную и полезную информацию о городе, турах, новинках. Презентация прошла позитивно и познавательно. Мы очень рады сотрудничеству с компаниями из Санкт-Петербурга, для нас особенно важно школьное направление, в частности, патриотические туры, которые сейчас крайне востребованы. По итогам рабочей встречи мы готовы предлагать больше новых туров в Питер, в том числе для детей и школьных групп. Для нас важно, чтобы дети могли познакомиться с самыми красивыми и знаковыми местами нашей страны. Конечно, нас радует и повышенная комиссия для туров по России, сейчас много интересных предложений, и теперь мы знаем еще больше про Санкт-Петербург и то, чем можно заинтересовать клиента.
Информационная кампания по продвижению туристских возможностей Санкт-Петербурга – часть национального проекта «Туризм и гостеприимство», предполагающего увеличение количества путешествий по России к 2030 году с 65 миллионов до 140 миллионов в год.
Выездные презентации «Добро пожаловать в Санкт-Петербург!» являются частью единой информационной кампании Комитета по развитию туризма и Городского туристско-информационного бюро Санкт-Петербурга.
Наряду с серией рабочих встреч она также включает в себя участие в профильных выставках, проведение ознакомительных туров, публикацию статей в печатных и электронных СМИ, размещение рекламы на билбордах, транспорте и электронных носителях, сюжеты на радио и телевидении.
Участники программы «Добро пожаловать в Санкт-Петербург!»
• Городское туристско-информационное бюро Санкт-Петербурга;
• туроператоры: «Невские сезоны», «Петротур», «Дельта Невы», «Премьера», «Арт-Тревел», «Интурист», Группа компаний «Тари Тур», «Музыка Путешествий», «Бон Тур», «Невский тур», «Импресс-тур»;
• Музей Фаберже.
Сайт: visit-petersburg.ru
