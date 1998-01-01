Tourism Malaysia: Российский турпоток в Малайзию вырос почти на 13%

Несмотря на отсутствие прямых перелетов, с января по март Малайзию посетили более 55 тыс. россиян

Tourism Malaysia сообщил о заметном росте российского турпотока в страну. С января по март Малайзия приняла 56 571 россиянина, что на 12,7% больше, чем за тот же период в прошлом году.

Самые лучшие показатели за три первых месяца 2026 года у января – 21 740 визитов. Второе место у марта – 17 438 россиян. Данные февраля чуть ниже – 17 393 туриста из РФ.

Общий иностранный турпоток в Малайзию за первые три месяца достиг отметки в 10 647 200 визитов, на 5,4% больше в годовом выражении. Первые три места занимают Сингапур, Китай и Индонезия.

Россия входит в ТОП-20 стран по числу туристов в Малайзии.

Как сообщает АТОР, туроператоры называют Малайзию одной из самых динамично растущих в спросе азиатских стран у россиян. Туристы ищут разнообразия, и Малайзия дает им новизну впечатлений.

Страну активно продвигают на российском туррынке, в самой Малайзии развивается туристическая инфраструктура, появляются сервисы для россиян. И, что немаловажно, расширяется туристическое предложение. Особенно на фоне проходящего в этом году Visit Malaysia 2026.

Все штаты страны в рамках Visit Malaysia 2026 подготовили для туристов новые туры и события, включая эффектные фестивали, которыми так славится страна.

Особенный интерес вызывает Rain Rave Water Music Festival 2026, который пройдет в Куала-Лумпуре с 30 апреля по 2 мая в честь Всемирного дня труда.

Тематические активности состоятся в таких штатах как Негери-Сембилан, Джохор, Малакка, Кедах, федеральная территория Лабуан, Паханг и Теренггану.

В течение 25 дней в мае пройдет один из крупнейших фестивалей – KL Festival 2026, где каждый день туристы могут посещать мастер-классы, пешие туры, концерты, танцы и многое другое практически бесплатно.

Будет и самый масштабный музыкальный фестиваль на Борнео Rainforest World Music Festival. C 26 по 28 июня штат Саравак ждет путешественников, чтобы показать, как звучат ритмы тропиков.

Туроператоры говорят, что спрос на событийный туризм демонстрирует рост, растет и интерес к пляжному отдыху на малоизведанных курортах, например, на островах Тиоман, Реданг и Перхентианах. Кстати, на всех этих островах летом высокий сезон.

Что касается перелетов, то россияне вновь начинают летать в Малайзию с пересадками в ближневосточных хабах, что позволяет отдыхать в стране по привлекательным ценам. Также россияне также стали чаще выбирать маршруты через Турцию, Китай, Узбекистан и Казахстан.

По ценовой доступности среди стран Азии Малайзия в мае уступает Таиланду и Вьетнаму, но при этом она дешевле Индонезии и Филиппин.

/TOURBUS.RU