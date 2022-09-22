Опрос Fun&Sun: Вместо ОАЭ туристы выбирают Турцию, Египет, Вьетнам и Таиланд

Число туристов, выезжающих на отдых за рубеж, в 2026 году может снизиться на 7% по сравнению с 2025 годом из-за ближневосточного конфликта, сообщила замдиректора по маркетингу и электронной коммерции туроператора Fun&Sun Екатерина Воронина, которую цитирует «Интерфакс».

"Прошлый год был очень хорошим для выездного туризма, его результаты превысили наши прогнозы. Число поездок составило 13,4 млн вместо ожидаемых 12,9 млн. В 2026 году, с учетом кризиса на Ближнем Востоке, мы ожидаем падения бронирований зарубежных туров на 7% год к году. И это подтверждают многие независимые источники", - сказала она на конференции для турагентств.



По словам Ворониной, на спрос в 2026 году будет влиять не только закрытие стран Персидского залива, но и общая экономическая ситуация в стране. В то же время торможение продаж зарубежных туров формирует отложенный спрос. "Туристы откладывают путешествия на более поздний срок и поэтому мы ожидаем роста бронирований туров в последний момент", - добавила она.

"Мы провели опрос, в котором приняли участие несколько тысяч россиян, включая наших туристов, 67% заявили, что рассматривали страны Ближнего Востока для отдыха в 2026 году.

Из них 32% сообщили, что выбрали для поездок другие направления. 22% не выбрали замену, но не поедут туда в 2026 году даже после открытия, 9% в связи с ситуацией решили полностью отказаться от зарубежного отдыха в ближайшее время. Каждый пятый турист (21%) готов ехать в страны Ближнего Востока, когда ограничения будут сняты", - сообщила также г-жа Воронина.





Она добавила, что туристам задавали также вопрос о том, куда они планируют ехать вместо ближневосточных направлений. Параллельно туроператор опросил турагентства о том, какие страны они предлагают своим туристам на замену.

"В топ-4 наиболее популярных направлений ожидаемо вошли Турция, Египет, Вьетнам и Таиланд. И мы видим сейчас перераспределение спроса именно на эти страны. Но были и ответы, которые можно назвать неожиданными. Например, турагентства в 70% случаях в первую очередь предлагают туристам Египет, но лишь 40% туристов рассматривают его как первую альтернативу. Похожая ситуация с Вьетнамом и Таиландом", - рассказала топ-менеджер.



В то же время, по ее словам, туристы поставили на пятую строчку среди альтернативных стран Китай, причем и пляжные, и экскурсионные, и комбинированные туры. А турагентства предлагают его редко. И практически совсем не предлагают поездки в Тунис, Индонезию, Марокко, которые также готовы рассматривать туристы.

"По России тоже есть несоответствие желаний туристов и готовности турагентов предлагать это направления. Конечно, здесь доля поездок через турагентов и туроператоров небольшая, огромная доля самостоятельного туризма. Но все же видно, что это направление недооценено со стороны турагентов", - добавила г-жа Воронина.





Туристов также спросили, по каким критериям они выбирают альтернативные направления. Больше всего, 72%, назвали стоимость туров. На втором месте - безопасность в стране (64%). На третьем – наличие удобных прямых рейсов (52%). На четвертом – качество отелей и уровень сервиса (52%). На пятом – стабильность авиасообщения (47%).

Среди важных критериев, вошедших во вторую пятерку – отсутствие виз (42%), гибкие условия отмены (33%), продолжительность перелета (31%), экскурсионные возможности направления (27%), отзывы других туристов (26%).

