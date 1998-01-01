Новости Музыкальный туризм: Моцарт в Ярославле, мелодии на балконах Касимова и «Дикая Мята» под Тулой Рассказываем, какие интересные музыкальные события ждут поклонников «фестивального туризма» в мае-июле

В последнее время все большую популярность завоевывает фестивальный туризм, который предлагает путешественникам разнообразные форматы — от музыкальных и гастрономических фестивалей до культурных и тематических мероприятий. Не просто рассматривать достопримечательности, а, например, отправиться в музыкальное путешествие особенно актуально весной, когда отдохнуть уже хочется, а высокий сезон еще не начался, - сообщает наш специальный корреспондент. Так, с 1 по 8 мая в Ярославле и городах Ярославской области состоится ежегодный XVIII Международный музыкальный фестиваль под артистическим руководством народного артиста СССР Юрия Башмета. Уже 18 лет этот фестиваль остаётся одним из самых ярких и масштабных музыкальных событий страны, горячо любимым публикой. Каждый год туристы – меломаны со всей России и из за рубежа спешат в Ярославль, предвкушая встречу с безупречной программой. На сцене переплетаются эпохи и стили: от барочных шедевров до современных направлений, до академической классики до джазовых импровизаций. Одна из основных функций фестиваля – просветительская: открытие новых имен и встречи с мировыми звёздами. Маэстро Юрий Башмет не раз отмечал особую восприимчивость ярославской публики к новым музыкальным формам — и сцена фестиваля вновь станет творческой лабораторией, где прозвучат мировые премьеры. А благодаря широкой географии проекта академическую музыку услышат жители десятков городов и посёлков — порой впервые в их истории. Торжественный гала-концерт открытия состоится уже 1 мая на сцене Ярославской филармонии и будет посвящен памятной дате: 270-летию со дня рождения Моцарта. 2 мая на сцене Российского государственного академического театра драмы имени Ф. Волкова публике представят постановку Полины Агуреевой «О любви (5 пудов любви, 22 несчастья, 33 истерики)», 4 мая продолжит линию театральных постановок спектакль «Иоланта», а 5 мая состоится концерт китайского квинтета Ming Quintet, вдохновленный эстетикой эпох Тан и Сун «Сон о горах и реках». Закроет фестиваль 8 мая еще одна премьера форума: спектакль-концерт «Бедные люди» с Евгением Мироновым, Юлией Хлыниной и камерным ансамблем «Солисты Москвы» Напомним, что Ярославская область вошла в топ-10 регионов России для поездок в летний сезон 2025 года, а 35% поездок по маршруту Золотое кольцо приходится на Ярославль. В календаре региона около двух тысяч фестивалей, спортивных событий, выставок, что обеспечивает постоянный приток гостей. Всего же, за прошлый год туристы потратили во время поездок 39,6 млрд рублей, а налоговые поступления от гостиниц и турагентств составили 825 млн рублей. С 1 по 3 мая 2026 года в Касимове состоится уникальное культурное событие, в котором сам город становится сценой, а зрители — частью живого музыкального пространства. Здесь пройдет второй фестиваль «Мелодия старого города». Главная идея проекта — вернуть музыке её естественную среду. Фестиваль организован Администрацией Касимовского муниципального округа совместно с Фондом поддержки культуры и искусства «Корабль». Расположенный на высоком берегу Оки, Касимов — один из древнейших городов России, основанный в 1152 году. Здесь время словно меняет ритм: замедляется, углубляется, позволяет увидеть и услышать больше. Сегодня Касимов переживает новый этап развития: восстанавливаются архитектурные объекты, открываются музейные пространства, формируется современная культурная среда и фестиваль «Мелодия старого города» становится одним из ключевых символов этого возрождения. Здесь нет привычного разделения на сцену и зал. Балконы старинных домов превращаются в концертные площадки, а музыка перелетает с одного фасада на другой. Фестиваль объединит разные культурные пласты: барокко и классицизм, джаз и оперетту, музыку советского кино, современную электронную и рок-сцену. Второго мая центральная улица Касимова превратится в непрерывное музыкальное действие. Откроет фестиваль нетленный шедевр «Аве Мария» Франца Шуберта в исполнении Евы Камбург. В программе: камерная классическая музыка и романсы, выступление Рязанского музыкального театра с ариями из популярных оперетт, концерт Рязанского камерного губернского оркестра, оперные арии в исполнении лауреатов международных конкурсов из Москвы. На площади Пушкина будет работать современная сцена с диджей-сетами, электронными проектами и рок-концертом. Также, в программе - открытие фонтанов на Соборной площади и авторские экскурсии по городу от главы округа Ивана Бахилова. Он подчеркивает, что одна из ключевых задач проекта — создание культурных и туристических связей между Москвой и малыми городами России, а также популяризация классической музыки в живом городском контексте. Также напомним, что с 19–21 июня в Тульской области (пос. Бунырёво) состоится фестиваль «Дикая Мята». В программе — музыка разных жанров: от рок-н-ролла до инди и фолка. На сценах выступят «Бонд с кнопкой», Ёлка, «Танцы минус» и другие группы. С 9–12 июля в Красноярском крае (пос. Шушенское) пройдет Международный фестиваль этнической музыки и ремёсел «МиР Сибири», а с 23–26 июля - крупнейший в Европе и России фестиваль ландшафтных объектов в арт-парке «Никола-Ленивец» (Калужская область) «Архстояние». В программе — музыка вокруг эмбиента и электроники, а тема 2026 года — «Маршрут перестроен». Большая концертная музыкальная программа ждет гостей и в Москве на Международном туристическом форуме «Путешествуй!», который запланирован с 10–14 июня в Москве на ВДНХ.

