27 апреля
АТОР: Российская Система быстрых платежей заработала в Турции

Эксперты отмечают, что применение СБП в Турции однозначно удобнее, чем другие способы оплаты


В Турции запустили оплату покупок через СБП в приложении российских банков, сообщает сегодня Ассоциация туроператоров России (АТОР).

"В Турции появилась альтернатива картам и наличным: российские туристы уже могут оплачивать покупки через СБП (Систему быстрых платежей) — прямо в приложении своего банка", - говорится в сообщении.

Как отметили в ассоциации, среди торговых точек, в которых можно платить по СБП – аптеки, салоны оптики, магазины продуктов, сладостей и сувениров, магазины и центры текстиля, бары и рестораны и др.

Также в рублях через СБП в Турции можно купить экскурсии, оплатить услуги отельных фотографов и SPA, заказать трансферы и фаст-трек, причем как из Турции, так и из России.

"Технически оплата происходит так: продавец вводит на своем устройстве сумму и название товара или услуги в приложении. На экране формируется QR-код. Турист сканирует QR-код смартфоном, переходит по ссылке на оплату СБП, при этом видит сумму в рублях.

Далее выбирает вариант, в каком из банковских приложений ему удобнее оплатить, перенаправляется в выбранное приложение банка, подтверждает и оплачивает покупку", - рассказали в АТОР.

Уточняется, что списание идет в рублях с любой карты любого российского банка (поддерживаются и "Мир", и карты Visa и Mastercard), в том числе можно выбрать даже кредитный счет или оплату долями (зависит от банка), а продавец получает оплату на свой счет в турецких лирах.

Как отмечают эксперты АТОР,  «Во-первых, это максимально привычно и быстро – платишь как в России. Во-вторых, точек много и их можно быстро найти на удобной карте. В-третьих, курс. Сравнив цены в лирах и списания с карты, мы получили фактический курс 1,9 рубля к лире (Т-Банк) на 8 апреля. 

 

СБП в Турции все же однозначно удобнее и вовсе не «менее выгодно», чем другие способы: курс конвертации отличный (например, если пополнять рублями по СБП виртуальную карту Troy в системе Letim, то с учетом комиссии тоже выходил курс 1,9 (также на 8 апреля). 

 

А вне точек карты по переводам, различным многоразовым куар-кодам без наклеек – было дороже, до 2,3 рублей за лиру.

При том, что точек с СБП на карте Turinvoice много, и к системе присоединяются все новые, в т.ч. в торговых центрах и внутри отелей, а ассортимент уже сейчас закрывает почти все потребности «обычного» туриста, мы бы однозначно рекомендовали этот способ в 2026 году”.

/TOURBUS.RU

 

 

 


