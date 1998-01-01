Речной порт курорта Завидово открывает сезон
В этом году за сезон здесь примут 63 круизных теплохода, на которых прибудет более 10 тысяч гостей
Речной порт на курорте Завидово в Тверской области встретит 28 апреля первый в сезоне-2026 круизный лайнер. В этом году за сезон здесь примут 63 круизных теплохода, на которых прибудет более 10 тысяч гостей.
28 апреля в порт курорта Завидово зайдет первый в этом сезоне круизный теплоход «Константин Коротков» компании «ВодоходЪ». Гостей ждет торжественная встреча, а также насыщенная программа на территории курорта и в его окрестностях. Принимающей стороной выступает туроператор Go Travel.
«В течение сезона навигации 2026 года порт Завидово примет 55 круизных теплоходов из Москвы — компаний «ВодоходЪ», «Московское речное пароходство», «Созвездие» и «Спутник-Гермес», это наши постоянные партнеры. Также к нам придет первый теплоход компании «Донинтурфлот».
Уверены, что этот первый визит в Завидово пройдет успешно, и к нам будет заходить все больше их теплоходов», — рассказал Владимир Перов, исполнительный директор туроператора Go Travel.
Также, добавил он, теплоход «Санкт-Петербург» компании «ВодоходЪ» в сентябре-октябре сделает еще 8 рейсов из Завидово с возвращением в тот же порт. Это новая программа «Водохода». Из Москвы до порта Завидово будет организован автобусный трансфер, а далее туристы отправляются в путешествие по Волге.
Главное преимущество старта из Завидово — никаких шлюзов на канале имени Москвы, за короткое время можно увидеть самые живописные города Верхней Волги без лишних остановок и ожиданий, подчеркивают в компании «ВодоходЪ».
«Круизы из Завидово могут быть интересны опытным путешественникам, которые много раз уже ходили на теплоходах из Москвы и не хотят тратить время на прохождение Канала имени Москвы. Круизы из Завидово от «ВодоходЪ» меняют привычную логистику речных путешествий из Москвы, делая их более насыщенными и эффективными по времени.
Идеальный выбор для тех, кто ценит каждый день отпуска и хочет максимум впечатлений», — подчеркивает заместитель генерального директора по развитию компании «ВодоходЪ» Илья Суховольский.
«Каждый рейс — это от 100 до 300 гостей, таким образом, курорт Завидово в сезоне планирует посетить более 10 тысяч круизных пассажиров», — заметил Владимир Перов.
«Речные круизы открывают для нас принципиально новый канал знакомства гостей с услугами курорта. Уже в этом сезоне тысячи путешественников смогут впервые познакомиться с возможностями курорта Завидово – прогуляться по прекрасной бухте курорта, заглянуть в Аквапарк «Завидово Аква & СПА», попробовать локальную кухню в ресторанах, оценить масштаб и разнообразие услуг.
Мы убеждены, что живое знакомство – лучший аргумент для повторного визита, и рассчитываем, что значительная часть гостей вернется к нам уже в формате полноценного отдыха», — поделилась Наталья Шевченко, директор по маркетингу курорта Завидово.
Пассажирам круизов будут предложены различные программы отдыха в Завидово. Это будут не только выездные экскурсии, но и посещение самого курорта, и таких программ —более половины из всех подготовленных круизными компаниями совместно с Go Travel.
Для осенних круизов компании «ВодоходЪ» из Завидово разработана комплексная программа с проживанием на курорте после возвращения.
Загородный отдых в отелях Завидово или экскурсионная программа курортного комплекса станет прекрасным дополнением к речному круизу, считают в «Водоходе»: «До или после круиза можно остановиться в отелях или апартаментах курорта, устроить СПА-день или посетить местные достопримечательности: храмовый комплекс «Завидово», музей «Государева дорога», национальный парк и многое другое».
/TOURBUS.RU
ФОТО: ПРЕСС-СЛУЖБА "ЗАВИДОВО"
