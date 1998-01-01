Турецкая авиакомпания Air Anka начала рейсы между Антальей и Сочи/ Azur Air с 28 апреля начнет полеты в Турцию из 13 городов/ «Россия» впервые полетит из Красноярска в Шанхай

Турецкая авиакомпания Air Anka начала рейсы между Антальей и Сочи

Турецкая авиакомпания Air Anka в пятницу начала выполнять перелеты между Антальей и Сочи, сообщила пресс-служба сочинского аэропорта.

Рейсы осуществляются четыре раза в неделю: по понедельникам, средам, пятницам и воскресеньям на самолетах Boeing-737-800.

"Турция традиционно является одним из популярных международных направлений полетов из Сочи.

Регулярные рейсы между странами стартовали в 2019 году. С этого времени между Турцией и Сочи было перевезено более 2,6 млн пассажиров", - отмечается в сообщении аэропорта.

Полеты между Сочи и Антальей выполняются на круглогодичной основе, в летнем сезоне частота полетов достигает 40 рейсов в неделю. В 2025 году пассажиропоток по маршруту составил 328,7 тыс. человек.

Как уточнили в пресс-службе аэропорта, в настоящее время из Сочи в Анталью летают самолеты "Ираэро" и "Уральских авиалиний".

Air Anka – одна из новейших авиакомпаний Турции, ее сертификат эксплуатанта получен 2 августа 2022 года. Парк перевозчика состоит из семи самолетов, способных выполнять дальнемагистральные рейсы. Основная специализация компании – чартерные перевозки и аренда воздушных судов

Azur Air с 28 апреля начнет полеты в Турцию из 13 городов

Авиакомпания Azur Air с 28 апреля возобновит рейсы в Анталью из России, в летнем сезоне рейсы на курорт будут выполняться из 13 городов, сообщает пресс-служба перевозчика.

"Azur Air с 28 апреля начинает полеты на крупнейший курорт Турции в летнем сезоне – 2026. Полетную программу в Анталью откроет рейс из Москвы. Всего география вылетов охватит 13 городов России", - говорится в сообщении.



Как отметили в авиакомпании, впервые с 2019 года авиакомпания в этом сезоне будет выполнять рейсы в Анталью из Ульяновска. Также в расписании впервые с 2021 года появятся рейсы в Анталью из Архангельска, Оренбурга и Сыктывкара.

Кроме того, рейсы в Анталью запланированы из Москвы, Екатеринбурга, Казани, Нижнего Новгорода, Новосибирска, Перми, Самары, Сургута и Тюмени.

В зависимости от направления, рейсы будут выполняться на Boeing 767 и Boeing 757, которые составляют основу флота авиакомпании.

«Россия» впервые полетит из Красноярска в Шанхай

«Аэрофлот» открывает продажу билетов на новые регулярные рейсы из Красноярска в Шанхай. Полёты будет выполнять авиакомпания «Россия», начиная с 3 июня.

В текущем сезонном расписании запланировано два рейса в неделю: вылет из международного аэропорта Красноярск по средам и пятницам, обратный рейс из Шанхая — по четвергам и субботам.

Полёты будут выполняться на лайнерах Boeing 737 в двухклассной компоновке: Эконом и Бизнес.

Шанхай — четвёртый пункт КНР, в который выполняются прямые рейсы из сибирского хаба Группы «Аэрофлот». Авиакомпания «Россия» также летает из Красноярска в Пекин, Санья и Харбин.

