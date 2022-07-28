|
|
туристический бизнес
для профессионалов
|
27 апреля
Визовые центры стран Европы и Японии опубликовали график работы в начале мая
Практически все визовые центры не будут работать 1 и 9-11 мая
Визовые центры, обслуживающие страны Европы и Японии, опубликовали график работы на период майских праздников 2026 года, - сообщает сегодня пресс-служба АТОР.
Так,практически все визовые центры стран Европы, а также Японии, объявили нерабочими днями как Праздник Весны и Труда (1 мая), так и День Победы (с 9 по 11 мая).
По предварительным данным, в эти дни документы не будут принимать и выдавать в визовых центрах Австрии, Болгарии, Бельгии, Венгрии, Германии, Греции, Италии, Испании, Кипра, Литвы, Мальты, Нидерландов, Норвегии, Португалии, Словакии, Словении, Финляндии, Франции, Хорватии, Швеции, Швейцарии, Эстонии, а также Великобритании и Японии.
Как отмечают в АТОР, тем, кто планирует оформлять визы или получать готовые паспорта, рекомендуется учитывать эти нерабочие дни при расчете сроков готовности паспортов, чтобы заранее скорректировать свои планы на поездки.
По данным туроператоров- членов АТОР, документы на визу в Испанию рассматривают в среднем 3–4 недели, Франция – запись ушла уже на июль, рассмотрение 3–4 недели. Стандартное рассмотрение документов на визу в Италию – около 2 месяцев.
Ранеечлен правления Российского союза туриндустрии Ирина Тюрина отмечала, что "по данным туроператоров, быстрее всего сейчас оформить визу для летней поездки в Грецию – это может занять около двух недель.
В связи с этим спрос на туры в эту страну растет.
Оформление виз в Италию и Испанию может занять до двух месяцев, во Франции трудно записаться на подачу документов. Визы для турпоездок оформляются практически только однократные".
Греция остается самым оперативным вариантом – рассматривают за две недели, Испания и Италия – около трех недель, но на итальянскую визу может потребоваться до двух месяцев ожидания", – сказал он.
Также эксперты отмечают, что новая электронная система въезда EES может приводить к ожиданию на границе до нескольких часов, так как создает высокую нагрузку на пункты пропуска.
/TOURBUS.RU
Теги:
Добавить комментарий
|
Поиск по новостям
Подписка
|
© 1998 — 2026 «Турбизнес»
Контактная информация
Реклама на сайте
Письмо редактору сайта
|