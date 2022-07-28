Визовые центры стран Европы и Японии опубликовали график работы в начале мая

Практически все визовые центры не будут работать 1 и 9-11 мая

Визовые центры, обслуживающие страны Европы и Японии, опубликовали график работы на период майских праздников 2026 года, - сообщает сегодня пресс-служба АТОР.

Так,практически все визовые центры стран Европы, а также Японии, объявили нерабочими днями как Праздник Весны и Труда (1 мая), так и День Победы (с 9 по 11 мая).

По предварительным данным, в эти дни документы не будут принимать и выдавать в визовых центрах Австрии, Болгарии, Бельгии, Венгрии, Германии, Греции, Италии, Испании, Кипра, Литвы, Мальты, Нидерландов, Норвегии, Португалии, Словакии, Словении, Финляндии, Франции, Хорватии, Швеции, Швейцарии, Эстонии, а также Великобритании и Японии.

Как отмечают в АТОР, тем, кто планирует оформлять визы или получать готовые паспорта, рекомендуется учитывать эти нерабочие дни при расчете сроков готовности паспортов, чтобы заранее скорректировать свои планы на поездки.

По данным туроператоров- членов АТОР, документы на визу в Испанию рассматривают в среднем 3–4 недели, Франция – запись ушла уже на июль, рассмотрение 3–4 недели. Стандартное рассмотрение документов на визу в Италию – около 2 месяцев.

Ранеечлен правления Российского союза туриндустрии Ирина Тюрина отмечала, что "по данным туроператоров, быстрее всего сейчас оформить визу для летней поездки в Грецию – это может занять около двух недель.

В связи с этим спрос на туры в эту страну растет.

Оформление виз в Италию и Испанию может занять до двух месяцев, во Франции трудно записаться на подачу документов. Визы для турпоездок оформляются практически только однократные".



Как отметил коммерческий директор маркетплейса YouTravel.me Валерий Бритаус, спрос на туры во Францию растет, однако реализовать его мешает дефицит слотов на подачу заявлений.

"Запись практически закрыта до конца июня. Люди хотят во Францию, но вынуждены переориентироваться или переносить поездку. Мультивизы стали редкостью, консульства выдают визы строго под даты поездки.

Греция остается самым оперативным вариантом – рассматривают за две недели, Испания и Италия – около трех недель, но на итальянскую визу может потребоваться до двух месяцев ожидания", – сказал он.

Также эксперты отмечают, что новая электронная система въезда EES может приводить к ожиданию на границе до нескольких часов, так как создает высокую нагрузку на пункты пропуска.

/TOURBUS.RU