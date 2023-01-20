27 апреля
Эксперты: Пожар в Туапсе не отразится на востребованности курортов Краснодарского края
В Сочи сформированы мониторинговые группы, контролирующие акваторию
Возгорание на морском терминале в Туапсе, возникшее из-за атаки БПЛА в ночь на 20 апреля, удалось локализовать, открытое горение ликвидировано, сообщили в оперативном штабе по Краснодарскому краю.
По данным главы Туапсинского округа Краснодарского края Сергея Бойко, по состоянию на 25 апреля убрано около 988 кубометров нефтепродуктов, которые попали в реку и на прибрежную территорию. Работы ведутся круглосуточно.
"В самом Туапсе у нас нет популярных туристических локаций. Все курортные отели располагаются в десятках километров. К примеру, известный курорт Ольгинка, где сконцентрированы почти все востребованные отели, – в 20 километрах. Там пока все в порядке: дыма нет, вода чистая", – рассказал вице-президент АТОР по внутреннему туризму, гендиректор туроператора "Дельфин" Сергей Ромашкин.
Он отметил, что туристический сезон в районе еще не начался и путешественников в Туапсе сейчас очень мало.
В Сочи сформированы мониторинговые группы, контролирующие акваторию, в настоящее время нефтяные пятна, в частности, после пожара в Туапсе, не угрожают курорту, сообщил мэр Сочи Андрей Прошунин.
"По данным оперативных служб, отслеживающих движение загрязнений в море, на сегодняшний день нефтяные пятна не угрожают акватории Сочи.
Сформировали в городе свои мониторинговые группы, в том числе мобильные на катерах совместно с ГИМС и ГО и ЧС. Никаких негативных проявлений в воде и на пляжах не зафиксировано, морское течение защищает наше побережье. Все официальные пляжные территории готовим к летнему сезону по плану и ждем туристов", - написал градоначальник в канале “Макс”.
