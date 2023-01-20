Эксперты: Пожар в Туапсе не отразится на востребованности курортов Краснодарского края

Возгорание на морском терминале в Туапсе, возникшее из-за атаки БПЛА в ночь на 20 апреля, удалось локализовать, открытое горение ликвидировано, сообщили в оперативном штабе по Краснодарскому краю.

По данным главы Туапсинского округа Краснодарского края Сергея Бойко, по состоянию на 25 апреля убрано около 988 кубометров нефтепродуктов, которые попали в реку и на прибрежную территорию. Работы ведутся круглосуточно.

"В самом Туапсе у нас нет популярных туристических локаций. Все курортные отели располагаются в десятках километров. К примеру, известный курорт Ольгинка, где сконцентрированы почти все востребованные отели, – в 20 километрах. Там пока все в порядке: дыма нет, вода чистая", – рассказал вице-президент АТОР по внутреннему туризму, гендиректор туроператора "Дельфин" Сергей Ромашкин.

Он отметил, что туристический сезон в районе еще не начался и путешественников в Туапсе сейчас очень мало.

"Это сугубо летнее направление. Конкретно у "Дельфина" ближайший заезд – 30 апреля. Да и в целом доля Туапсинского района в черноморском туризме минимальна и не превышает 3% по итогам года", – указал вице-президент АТОР.



Несмотря на произошедшее, эксперт не ждет снижения продаж. "Осмотр курортных зон не дает поводов для тревоги, а особенности местных течений делают крайне маловероятным появление каких-либо загрязнений в пляжной акватории. Снижения продаж не ожидается", - добавил г-н Ромашкин.



В компании "Ателика", которая управляет несколькими отелями в Туапсинском районе, подтвердили, что на пляжах в курортных локациях нефтяных пятен нет. "На данный момент все видео, что публикуются – это нефтяные терминалы в порту. В отелях все хорошо. Ветер дует в другую сторону от пляжей курорта", – уточнили в гостиничной сети, - сообщает АТОР.

В Сочи сформированы мониторинговые группы, контролирующие акваторию, в настоящее время нефтяные пятна, в частности, после пожара в Туапсе, не угрожают курорту, сообщил мэр Сочи Андрей Прошунин.

"По данным оперативных служб, отслеживающих движение загрязнений в море, на сегодняшний день нефтяные пятна не угрожают акватории Сочи.

Сформировали в городе свои мониторинговые группы, в том числе мобильные на катерах совместно с ГИМС и ГО и ЧС. Никаких негативных проявлений в воде и на пляжах не зафиксировано, морское течение защищает наше побережье. Все официальные пляжные территории готовим к летнему сезону по плану и ждем туристов", - написал градоначальник в канале “Макс”.



Он подчеркнул, что с мая по октябрь специалисты Роспотребнадзора в постоянном режиме будут проводить исследования морской воды.

По словам Прошунина, в летний сезон туристы смогут отдыхать на боле чем 180 пляжах Сочи, в том числе на 11 новых в Лазаревском и Хостинском районах.

