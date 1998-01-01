Новости

Навигация-2026 началась

В ходе пресс-конференции в Москве эксперты рассказали о возможностях майских речных и морских круизов — от путешествий по Волге до встречи с китами

В Международном мультимедийном пресс-центре "Россия сегодня" состоялась традиционная предваряющееся майские праздники пресс-конференция, посвященная особенностям отдыха россиян в период майских праздников 2026 года, а также старту круизной навигации в Москве, - сообщает наш специальный корреспондент.

В рамках мероприятия эксперты рынка рассказали о ключевых трендах путешествий, затронули темы наиболее востребованных направлениях отдыха, а также поговорили о начале круизного сезона и развитии приключенческих круизов и экспедиционных маршрутов на Курильские острова, Сахалин, остров Врангеля, мыс Дежнева и др.

24 апреля речной транспорт России начал свою активную работу и естественно, первым спикером пресс-конференции стала руководитель службы по туризму ПАО «Московское речное пароходство» Светлана Гончарова (на фото).

Сообщив, что с причала Северного речного вокзала в свои первые короткие, трехдневные маршруты уже отправились первых теплохода, она уточнила, что теперь навигация будет идти беспрерывно до ноября.

«В прошлом году в навигации участвовало более 100 теплоходов и 20 круизных компаний, которые выполнили около 6000 круизов, - рассказала г-жа Гончарова.

- В этом году ожидаются сопоставимые объемы. Надо отметить, что в прошлом году спрос на майские праздники превышал предложение, свободных мест практически не оставалось уже задолго до дат отправления. И в этом году, в текущем сезоне операторы, в том числе Московское речное пароходство увеличили количество круизов на майские праздники.

На данный момент на некоторых теплоходах еще сохраняются свободные места и вполне можно «вскочить в последний вагон»

Светлана Гончарова также отметила, что отрасль ограничена инфраструктурой: новые точки захода возможны только при наличии причалов и необходимой береговой инфраструктуры. В этих условиях обновление происходит за счет компоновки маршрутов, например, из Москвы в Санкт-Петербург с акцентом на Онежское озеро в начале пути и на Ладожское — при возвращении в Москву.

В последнее время в круизы отправляются семьи с детьми, с возрастными родителями. Это вполне удобный семейный формат отдыха.

Стало больше туристов, которые берут только часть круиза — они ограничиваются недельным туром и регулируют стоимость своего отдыха, а обратно возвращаются на поездах.

Эксперт Российского союза туриндустрии Евгения Дунаева поделилась новостями о морских круизах по Дальнему Востоку. Она отметила возросший тренд на «китовый туризм», когда путешественники становятся полноправными участниками экспедиции за китами, исследуют регион от Анадыря до Петропавловска - Камчатского.

«Наши цены начинаются от 480 тыс. на человека, - рассказала спикер. - Длится такой круиз от 8-14 дней. Среди «топ» локаций: остров Врангеля, Курильские острова, Сахалин и мыс Дежнева.

Новые идеи – в разработке. Безусловно, главная цель – увеличить длительность круиза, чтобы охватить больше локаций. Но с максимально бережным отношением к природе.

В планах – пройти по Северному морскому пути, зайти на землю Франца Иосифа».

Спикеры отметили, что в целом, на майские праздники российские туристы выбирают более короткие поездки и более близкие направления. Но познавательный, экспедиционный туризм «по рекам, морям и океанам» становится все популярнее и пользуется повышенным спросом.

/TOURBUS.RU

Инфографика: ТБ