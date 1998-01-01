«Турпомощь»: Прием заявок туроператоров на возврат средств за отменные туры завершен

Заявки на возврат денег туристам за отмененные из-за войны в Персидском заливе туры из средств ФПО подали 18 туроператоров

Ассоциация туроператоров по выездному туризму «Турпомощь» завершила прием заявок от туроператоров нсвоих персональных фондов. Заявки подали 18 туроператоров, сообщил директор объединения Александр Осауленко, которого сегодня цитирует RTN.

«До 15 апреля принимались заявки от туроператоров, решивших распечатать фонды персональной ответственности (ФПО) для возврата средств туристам за отмененные туры после начала конфликта на Ближнем Востоке.

В ассоциацию обратились 18 компаний, совокупный объем накопленных ими средств составляет 2,9 млрд рублей. Всего в фондах сейчас порядка 6 млрд рублей», – раcсказал он.

Как заметил эксперт, пока неизвестно, какая часть суммы будет израсходована на возвраты. По практике аналогичных ситуаций, туроператоры расходуют менее половины объема своих ФПО.

«Это станет ясно, когда компании сформируют списки туристов и понесенных ими трат. Их составление – длительный кропотливый процесс, на который уходит не менее двух месяцев. Одновременно идут переговоры с туристами.

По закону тем туристам, которые не смогли воспользоваться отдыхом, предлагается либо перенос поездки, либо полный возврат средств. Исходя из опыта, мы знаем, что сначала туристы думают только о том, чтобы вернуть деньги, затем понимают, что далеко не всегда они за ту же сумму смогут приобрести такой же тур, тем более что сейчас туроператоры по возможности проводят апгрейд, предлагают дополнительные услуги.

В итоге значительная часть туристов аннулированный тур предпочитает заменить на поездку в другие сроки или по другому направлению. Однако маятник может качнуться и в другую сторону в зависимости от объективной ситуации и реальной обстановки в мире», – заметил г-н Осауленко.

Эксперт напомнил, что после начала конфликта все организованные туристы бесплатно были возвращены на родину за счет туроператоров.

«Турбизнес России справился с ситуацией очень хорошо. Одновременно наше государство, в отличие от многих других, делало эвакуационные рейсы для самостоятельных туристов за счет бюджета.

Другие страны также своим гражданам предлагали варианты эвакуации, но платно. И минимальная цена на обратный путь, как я знаю, например, по странам Балтии составляла от €350 на человека.

По более удаленным странам, например, Южной Корее, Великобритании, цены доходили до €2 тысяч», – сообщил он.

