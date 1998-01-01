Туроператоры: Визовый центр Японии ужесточил проверку документов

Практика нового визового центра заметно контрастирует с прежними лояльными правилами посольства Японии

Визовый центр Японии в Москве, открывшийся в феврале этого года, начал применять собственную административную практику, которая по строгости заметно контрастирует с прежними более лояльными правилами Посольства Японии, - сообщает сегодня пресс-служба АТОР.

В ITM group подчёркивают: если в первые недели после запуска к визовому центру (ВЦ) вопросов не возникало, то сейчас, по словам экспертов компании, процедура стала излишне забюрократизированной. Это создаёт дополнительные сложности для туроператоров и нервирует туристов.

В настоящее время фиксируется повышенная скрупулёзность при проверке документов, что особенно заметно при подаче документов для семейных заявителей.

Например, теперь ВЦ Японии требует, чтобы у каждого члена семьи в комплекте присутствовали полные копии всех финансовых и личных документов всех остальных участников поездки, включая подтверждения родства, рассказали в ITM group.

Если раньше приложить спонсорское письмо к документам спонсируемого было достаточно, если спонсор и спонсируемый летят вместе, то теперь нужно к документам спонсируемого прикладывать копии всех документов спонсора, подтверждают в Corona Travel.

Наиболее ощутимое расхождение с прежней практикой наблюдается в процедуре исправления ошибок в документах.

Если в консульском отделе посольства Японии замечания озвучивались единым списком и правки можно было внести оперативно, то теперь, по свидетельствам участников опроса, внесение изменений превращается в многоэтапный «пинг-понг».

Как подтвердили в ITM group, после получения замечаний от сотрудников визового центра возможности внести коррективы в короткие сроки просто нет.

Требуется заново записываться на подачу через электронную очередь, что существенно затягивает процесс.

Для самостоятельных заявителей или небольших турагентств такая последовательная доработка становится критичной и ставит под угрозу своевременное получение паспортов перед вылетом.

По данным туроператоров, основной массив возвратов приходится на визовые анкеты, программу пребывания и фотографии. Наиболее частой причиной для дополнительных запросов является стремление исключить фиктивное трудоустройство или номинальный статус заявителя.

Так, визовый центр Японии теперь стал массово запрашивать у индивидуальных предпринимателей выписки из ЕГРИП, а у генеральных директоров и сотрудников компаний – выписки из ЕГРЮЛ или справки 2-НДФЛ с печатью налогового органа, дабы подтвердить реальность существования бизнеса и финансовую состоятельность заявителя, а не только данные справки, подписанной самим себе.

При этом участники рынка акцентируют внимание на том, что столь жёсткая проверка документов, подтверждающих трудовой статус, не была характерна при подаче документов ещё в феврале и марте текущего года.

Туроператоры поясняют: срок рассмотрения японской визы напрямую зависит от того, приняты ли документы с первого раза.

Если пакет подготовлен корректно и не требует возврата или переделки, а также не попадает под дополнительную проверку в посольстве, то стандартный срок обработки составляет в среднем 5–6 рабочих дней.

Однако при необходимости возврата и переоформления документов общий период рассмотрения может существенно возрасти: по оценкам ITM group, в таких случаях сроки увеличиваются до трёх недель, из-за чего паспорт с визой заявитель получает буквально под дату выезда.

Тем не менее, несмотря на все процедурные сложности, ключевые игроки, включая Corona Travel, ITM group, Space Travel и «Русский Экспресс», отмечают, что конечный уровень отказов в японской визе не вырос и сопоставим с показателями подачи документов через посольство.

«Определённая специфика в работе визовых центров Японии существует, что, по нашему мнению, связана с начальным этапом их функционирования. Действительно, нередко операторы визовых центров перестраховываются и запрашивают у заявителей дополнительные копии всех документов, входящих в подаваемый пакет.

Мы рекомендуем туристам относиться к этому с пониманием», – констатируют в Space Travel.

