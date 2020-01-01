"Аэрофлот" планирует возобновить рейсы в Дубай с 1 июня

Росавиация 20 апреля отменила рекомендации о приостановке авиарейсов в ОАЭ

Несмотря на снятие ограничений Росавиации на продажу билетов в ОАЭ авиакомпания "Аэрофлот" планирует возобновить полеты в страну не ранее 1 июня, следует из данных системы бронирования авиаперевозчика.

Согласно информации на сайте авиакомпании, рейсы в Дубай будут выполняться ежедневно. По понедельникам, вторникам и четвергам запланировано три рейса, по средам, пятницам, субботам и воскресеньям – два.

Стоимость билетов начинается от 19,5 тыс. рублей без багажа за человека в одну сторону. Перелет "туда-обратно" с багажом обойдется в 49,6 тыс. на человека, - сообщает сегодня «Интерфакс».

Напомним, что Росавиация 20 апреля отменила рекомендации для авиакомпаний РФ о приостановке продажи билетов на рейсы в/из ОАЭ и ограничения на полеты через воздушное пространство Ирана.

Эти ограничения были введены в начале марта в связи с обострением конфликта между Израилем и Ираном.

Страны Ближнего Востока закрывали воздушное пространство после 28 февраля из-за конфликта в регионе. 11 марта "Аэрофлот" выполнил два последних вывозных рейса из ОАЭ.

МИД РФ и Минэкономразвития могут принять решение об отмене рекомендаций на реализацию туров в ОАЭ до конца мая, тогда же можно будет говорить о возобновлении продаж путевок, сообщил ранее гендиректор сети турагентств "Розовый слон" Алексан Мкртчян.

"Отмена ограничений на полеты в ОАЭ через воздушное пространство Ирана для российских авиакомпаний стала шагом к нормализации ситуации с путешествиями на Ближний Восток.

Сначала летать начнут самостоятельные туристы, а потом, думаю, до конца мая подоспеет решение от МИД РФ и Минэкономразвития.

Затем начнутся продажи туров для организованных путешественников", - считает он.



Как отметил г-н Мкртчян, спрос на поездки в ОАЭ сейчас есть, рейсы иностранных перевозчиков заполнены. Между тем, сейчас старт низкого сезона на Ближнем Востоке, поэтому всплеска спроса ожидать не стоит.

"Как только перевозки станет больше, отельеры поднимут цены и постепенно доведут их до прежних значений. И они уже начали это делать.

Думаю, что на полноценное восстановление турпотока уйдет 5-6 месяцев, в октябре он уже вернется к показателям до начала конфликта", - уточнил эксперт.

/TOURBUS.RU