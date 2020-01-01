|
|
туристический бизнес
для профессионалов
|
24 апреля
"Аэрофлот" планирует возобновить рейсы в Дубай с 1 июня
Росавиация 20 апреля отменила рекомендации о приостановке авиарейсов в ОАЭ
Несмотря на снятие ограничений Росавиации на продажу билетов в ОАЭ авиакомпания "Аэрофлот" планирует возобновить полеты в страну не ранее 1 июня, следует из данных системы бронирования авиаперевозчика.
Согласно информации на сайте авиакомпании, рейсы в Дубай будут выполняться ежедневно. По понедельникам, вторникам и четвергам запланировано три рейса, по средам, пятницам, субботам и воскресеньям – два.
Стоимость билетов начинается от 19,5 тыс. рублей без багажа за человека в одну сторону. Перелет "туда-обратно" с багажом обойдется в 49,6 тыс. на человека, - сообщает сегодня «Интерфакс».
Напомним, что Росавиация 20 апреля отменила рекомендации для авиакомпаний РФ о приостановке продажи билетов на рейсы в/из ОАЭ и ограничения на полеты через воздушное пространство Ирана.
Эти ограничения были введены в начале марта в связи с обострением конфликта между Израилем и Ираном.
Страны Ближнего Востока закрывали воздушное пространство после 28 февраля из-за конфликта в регионе. 11 марта "Аэрофлот" выполнил два последних вывозных рейса из ОАЭ.
МИД РФ и Минэкономразвития могут принять решение об отмене рекомендаций на реализацию туров в ОАЭ до конца мая, тогда же можно будет говорить о возобновлении продаж путевок, сообщил ранее гендиректор сети турагентств "Розовый слон" Алексан Мкртчян.
"Отмена ограничений на полеты в ОАЭ через воздушное пространство Ирана для российских авиакомпаний стала шагом к нормализации ситуации с путешествиями на Ближний Восток.
Сначала летать начнут самостоятельные туристы, а потом, думаю, до конца мая подоспеет решение от МИД РФ и Минэкономразвития.
Затем начнутся продажи туров для организованных путешественников", - считает он.
Думаю, что на полноценное восстановление турпотока уйдет 5-6 месяцев, в октябре он уже вернется к показателям до начала конфликта", - уточнил эксперт.
/TOURBUS.RU
Теги:
Добавить комментарий
|
Поиск по новостям
Подписка
|
© 1998 — 2026 «Турбизнес»
Контактная информация
Реклама на сайте
Письмо редактору сайта
|