Главная
Страны
Онлайн-обучение: ваш путь к успеху
Workshop
О журнале
Национальные администрации по туризму в РФ
Календарь международных выставок.
ИД «ТУРБИЗНЕС»
Контакты
 
туристический бизнес
для профессионалов

Новости
24 апреля
Владимир Каганер: Ближневосточные авиакомпании прелагают россиянам скидки в 20-30%

Глава Национального союза профессионалов туриндустрии рассказал о росте спроса на азиатских направлениях в ходе пресс-конференции в Москве


 

На фоне кризиса на Ближнем Востоке авиакомпании стран этого региона предлагают скидки на перелеты для россиян в 20-30%, чтобы стимулировать спрос на путешествия, сообщил директор Национального союза профессионалов туриндустрии Владимир Каганер в ходе пресс-конференции «Туристические планы россиян на майские праздники», прошедшей вчера в пресс-центре «Известия»

 

"Сейчас ближневосточные перевозчики делают очень заманчивые скидки на авиабилеты в 20-30% по сравнению с прошлым годом. Это связано с нынешней ситуацией там, и в основном ориентировано на самостоятельных туристов.

Потому что, несмотря на решение Росавиации о возобновлении полетов российскими авиакомпаниями в страны Ближнего Востока, никто не спешит открывать продажи на этом направлении.

А для организованного туризма по-прежнему действуют рекомендации МИД РФ и Минэкономразвития", - рассказал эксперт.

 

Как отметил г-н Каганер, для самостоятельных туристов предложения ближневосточных авиаперевозчиков очень привлекательные, поскольку и перелет, и размещение в странах Ближнего Востока сейчас намного дешевле.
"Но тут надо понимать, что при возникновении каких-то нештатных ситуаций эти туристы останутся один на один с проблемой, и в данный момент ими заниматься не будут, так как организованный туризм пока закрыт", - подчеркнул эксперт.

Эксперт добавил, что, несмотря на то, что с 11 мая будут отменены визы между Россией и Саудовской Аравией,  это, по его прогнозу, не приведет к массовому турпотоку в королевство.

Россияне на фоне изменения туристических потоков всё чаще обращают внимание на альтернативные направления, включая Китай, Узбекистан и Армению, а также другие страны Азии, - заключил г-н Каганер.

Ранее в Ассоциации туроператоров России сообщили, что отели в ОАЭ, Омане и Катаре сейчас работают по тарифам низкого сезона с максимальными скидками.

Как мы сообщали ранее, Росавиация 20 апреля отменила рекомендации для авиакомпаний РФ о приостановке продажи билетов на рейсы в/из ОАЭ и ограничения на полеты через воздушное пространство Ирана.

Эти ограничения были введены в начале марта в связи с обострением конфликта между Израилем и Ираном.

МИД и Минэкономразвития РФ 3 марта рекомендовали российским туристам не ездить в шесть стран Ближнего Востока из-за рисков для безопасности в условиях военного конфликта США, Израиля и Ирана. Туроператорам рекомендовано приостановить продажу туров в эти страны. После рекомендации они также обязаны вернуть средства туристам за туры, которые были приобретены ранее.

/TOURBUS.RU

 

ФОТО: Пресс-служба Национального союза профессионалов туриндустрии

 


Теги:

Назад к списку новостей
Добавить комментарий




Поиск по новостям
По дате:
По месяцу и году:
По тексту:


Подписка
Укажите ваш e-mail для получения свежих новостей.
 
Издания
Проекты
Онлайн
© 1998 — 2026 «Турбизнес»
Контактная информация
Реклама на сайте
Письмо редактору сайта
 