24 апреля
Владимир Каганер: Ближневосточные авиакомпании прелагают россиянам скидки в 20-30%
Глава Национального союза профессионалов туриндустрии рассказал о росте спроса на азиатских направлениях в ходе пресс-конференции в Москве
На фоне кризиса на Ближнем Востоке авиакомпании стран этого региона предлагают скидки на перелеты для россиян в 20-30%, чтобы стимулировать спрос на путешествия, сообщил директор Национального союза профессионалов туриндустрии Владимир Каганер в ходе пресс-конференции «Туристические планы россиян на майские праздники», прошедшей вчера в пресс-центре «Известия»
"Сейчас ближневосточные перевозчики делают очень заманчивые скидки на авиабилеты в 20-30% по сравнению с прошлым годом. Это связано с нынешней ситуацией там, и в основном ориентировано на самостоятельных туристов.
Потому что, несмотря на решение Росавиации о возобновлении полетов российскими авиакомпаниями в страны Ближнего Востока, никто не спешит открывать продажи на этом направлении.
А для организованного туризма по-прежнему действуют рекомендации МИД РФ и Минэкономразвития", - рассказал эксперт.
Как отметил г-н Каганер, для самостоятельных туристов предложения ближневосточных авиаперевозчиков очень привлекательные, поскольку и перелет, и размещение в странах Ближнего Востока сейчас намного дешевле.
Россияне на фоне изменения туристических потоков всё чаще обращают внимание на альтернативные направления, включая Китай, Узбекистан и Армению, а также другие страны Азии, - заключил г-н Каганер.
Эти ограничения были введены в начале марта в связи с обострением конфликта между Израилем и Ираном.
/TOURBUS.RU
ФОТО: Пресс-служба Национального союза профессионалов туриндустрии
