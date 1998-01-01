24 апреля
Эксперты: Быстрее всего шенгенские визы сейчас оформляет Греция
При этом оформление виз в Италию и Испанию может занять до двух месяцев
Греция лидирует среди стран Шенгенского соглашения по скорости оформления виз россиянам для летних поездок, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на члена правления Российского союза туриндустрии Ирину Тюрину.
Оформление виз в Италию и Испанию может занять до двух месяцев, во Франции трудно записаться на подачу документов. Визы для турпоездок оформляются практически только однократные", - заявила эксперт..
Директор по маркетингу компании "Туртранс-Вояж" Ирина Гусаковаподтвердила, что сроки рассмотрения документом консульством Италии выросли до двух месяцев.
"Туроператоров в Москве просят писать расписки, предупреждая о сроке оформления в 70 дней. Сейчас в столице можно записаться на конец мая", – говорит г-жа Гусакова.
Например, по Италии получаем документы в среднем за 14 дней после подачи в Москве и в течение 20 дней – в регионах. По Греции пока срок рассмотрения не превышает 15 календарных дней", – уточнила директор по связям с общественностью Анна Филатовская.
Лето в Европе сейчас бронируют активнее, чем годом ранее, лидерами продаж традиционно выступают Греция, Италия, Франция, Испания, Кипр и безвизовая Черногория, - сообщила ранее пресс-служба РСТ.
Генеральный директор компании Space Travel Артур Мурадян отметил при этом довольно уверенный прирост по некоторым европейским направлениям, хотя этот продукт останется нишевым и преимущественно премиальным:
«В шенгенской зоне лидером спроса остаются Греция, Италия и Франция, далее следует Испания. Вне шенгена высокий спрос видим на безвизовую Сербию, а также Кипр, который по факту предъявляет «шенгенские» требования к заявителям, однако сроки рассмотрения заявок несколько короче".
Эксперт также упомянул, что электронная система въезда EES может приводить к ожиданию на границе до нескольких часов, так как создает высокую нагрузку на пункты пропуска. «Будем надеяться, что к началу высокого сезона технические проблемы будут решены», – добавил он.
