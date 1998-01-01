Эксперты: Быстрее всего шенгенские визы сейчас оформляет Греция

При этом оформление виз в Италию и Испанию может занять до двух месяцев

Греция лидирует среди стран Шенгенского соглашения по скорости оформления виз россиянам для летних поездок, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на члена правления Российского союза туриндустрии Ирину Тюрину.



"По данным туроператоров, быстрее всего сейчас оформить визу для летней поездки в Грецию – это может занять около двух недель. В связи с этим спрос на туры в эту страну растет.

Оформление виз в Италию и Испанию может занять до двух месяцев, во Франции трудно записаться на подачу документов. Визы для турпоездок оформляются практически только однократные", - заявила эксперт..



Как отметил коммерческий директор маркетплейса YouTravel.me Валерий Бритаус, спрос на туры во Францию растет, однако реализовать его мешает дефицит слотов на подачу заявлений.

"Запись практически закрыта до конца июня. Люди хотят во Францию, но вынуждены переориентироваться или переносить поездку. Мультивизы стали редкостью, консульства выдают визы строго под даты поездки. Греция остается самым оперативным вариантом – рассматривают за две недели, Испания и Италия – около трех недель, но на итальянскую визу может потребоваться до двух месяцев ожидания", – сказал он.

Директор по маркетингу компании "Туртранс-Вояж" Ирина Гусаковаподтвердила, что сроки рассмотрения документом консульством Италии выросли до двух месяцев.

"Туроператоров в Москве просят писать расписки, предупреждая о сроке оформления в 70 дней. Сейчас в столице можно записаться на конец мая", – говорит г-жа Гусакова.

Как отметил гендиректор туроператора Space Travel Артур Мурадян, сложности наблюдаются также с оформлением виз Швейцарии и Болгарии: в обоих случаях сложно записаться на подачу документов.



В компании "Русский экспресс" советуют подавать документы для оформления виз задолго до поездки.

"Страны Шенгена позволяют подавать документы на визу за 180 дней до даты планируемой поездки. Мы рекомендуем подавать документы заблаговременно, так как сложно спрогнозировать загруженность консульства.

Например, по Италии получаем документы в среднем за 14 дней после подачи в Москве и в течение 20 дней – в регионах. По Греции пока срок рассмотрения не превышает 15 календарных дней", – уточнила директор по связям с общественностью Анна Филатовская.

Лето в Европе сейчас бронируют активнее, чем годом ранее, лидерами продаж традиционно выступают Греция, Италия, Франция, Испания, Кипр и безвизовая Черногория, - сообщила ранее пресс-служба РСТ.

Генеральный директор компании Space Travel Артур Мурадян отметил при этом довольно уверенный прирост по некоторым европейским направлениям, хотя этот продукт останется нишевым и преимущественно премиальным:

«В шенгенской зоне лидером спроса остаются Греция, Италия и Франция, далее следует Испания. Вне шенгена высокий спрос видим на безвизовую Сербию, а также Кипр, который по факту предъявляет «шенгенские» требования к заявителям, однако сроки рассмотрения заявок несколько короче".

Эксперт также упомянул, что электронная система въезда EES может приводить к ожиданию на границе до нескольких часов, так как создает высокую нагрузку на пункты пропуска. «Будем надеяться, что к началу высокого сезона технические проблемы будут решены», – добавил он.



По информации «Интерфакса», в 2025 году россияне получили более 540 тыс. виз в страны шенгенского соглашения.

