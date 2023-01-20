23 апреля
В Туапсе фиксируется повышенное содержание вредных веществ в воздухе
В городе продолжается тушение крупного пожара в морском порту, возникшего в ночь на понедельник
По информации СМИ, в ночь на 20 апреля город Туапсе подвергся массированной атаке беспилотников. В морском порту произошло возгорание.
Для ускорения работ по тушению пожара на объекте увеличена группировка сил и средств. В настоящее время в ликвидации возгорания задействованы 276 человек и 77 единиц техники. Работы ведутся в круглосуточном режиме.
В Туапсе зафиксирован повышенный уровень бензола, ксилола и сажи в воздухе после пожара, возникшего из-за атаки беспилотников в ночь на понедельник, сообщает оперативный штаб Краснодарского края, который цитирует «Интерфакс».
"Роспотребнадзор регулярно проводит замеры воздуха в разных частях города. По данным на вечер 21 апреля отмечено превышение в два-три раза допустимых концентраций бензола, ксилола и сажи в воздухе. Это касается микрорайонов Грознефть, Сортировка и Звездный, а также частично - Центрального", - говорится в сообщении.
В оперштабе считают, что ситуация нормализуется, как только завершится тушение возгорания.
