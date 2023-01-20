В Туапсе фиксируется повышенное содержание вредных веществ в воздухе

В городе продолжается тушение крупного пожара в морском порту, возникшего в ночь на понедельник

По информации СМИ, в ночь на 20 апреля город Туапсе подвергся массированной атаке беспилотников. В морском порту произошло возгорание.

Для ускорения работ по тушению пожара на объекте увеличена группировка сил и средств. В настоящее время в ликвидации возгорания задействованы 276 человек и 77 единиц техники. Работы ведутся в круглосуточном режиме.

В Туапсе зафиксирован повышенный уровень бензола, ксилола и сажи в воздухе после пожара, возникшего из-за атаки беспилотников в ночь на понедельник, сообщает оперативный штаб Краснодарского края, который цитирует «Интерфакс».

"Роспотребнадзор регулярно проводит замеры воздуха в разных частях города. По данным на вечер 21 апреля отмечено превышение в два-три раза допустимых концентраций бензола, ксилола и сажи в воздухе. Это касается микрорайонов Грознефть, Сортировка и Звездный, а также частично - Центрального", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в среду из-за дождя замеры воздуха не проводились.



Оперштаб сообщает, что пожарные третьи сутки продолжают тушение пожара на морском терминале в порту Туапсе после атаки БПЛА.

"Из-за сильного пожара в атмосферу поступают продукты горения, которые 22 апреля в городе выпали вместе с дождем, создав эффект черного налета на поверхностях. Особенно это касается ближайших к терминалу микрорайонов", - говорится также в сообщении.



Власти рекомендуют местным жителям ограничить пребывание на открытом воздухе, не открывать окна, чаще проводить влажную уборку помещений, использовать маски на улице, промывать нос, глаза и горло, при необходимости выхода на улицу использовать маски.

По данным регионального Минздрава, обращений в больницы из-за последствий пожара на данный момент не зафиксировано.

В оперштабе считают, что ситуация нормализуется, как только завершится тушение возгорания.

