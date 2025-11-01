Новости

JNTO: В первом квартале российский турпоток в Японию вырос на 40%

Причиной заметного роста спроса называют лояльную визовую политику и большое число стыковочных рейсов

Согласно статистическим данным, опубликованным на глобальном сайте JNTO, количество въезжающих иностранных граждан, посетивших Японию в январе-марте 2026 года, составило 10 683 500 человек, что на 1,4% выше показателей 2025 года (10 537 875 человек).

В марте 2026 года в Японию въехали 3 618 900 человек, что на 3,5% выше, чем в том же месяце 2025 года (3 497 755 человек).

В январе-марте 2026 года количество визитов россиян в Японию составило 41 200 человек, что превысило аналогичный показатель 2025 года на 40%. В январе-марте 2025 года эта цифра составила 29 422 человека.

Показатель российского потока в Японию в марте 2026 года составил 23 700 человек, что на 25,9% выше аналогичной цифры марта 2025 года (18 823 человек).

Тройку лидеров по въезжающим в январе-марте 2026 года возглавила Южная Корея (3 058 500 человек), Тайвань (2 041 500 человек) и Китай (1 073 500 человек).

В марте 2026 года лидирующее место по въезду из других государств заняла Южная Корея (795 600 человек), Тайвань (653 300 человек) и Китай (291 600 человек).

Открытие визовых центров Японии в РФ и лояльная визовая политика укрепляют спрос российских туристов на путешествия в страну, при сохранении тенденции турпоток может достичь 230-260 тыс. человек, сообщил ранее Российский союз.

"Открытие визовых центров Японии не приведет к существенным изменениям визовой политики по сравнению с 2024-2025 годами, а процент одобрения останется стабильно высоким – 96-98%.

Ключевым драйвером выступает уже реализованный спрос, подкрепленный доступными стыковочными перелетами через Турцию, ОАЭ, Казахстан и Китай. Именно эти факторы обеспечили четырехкратный рост за два года", - считает эксперт РСТ, гендиректор компании VCP Travel Михаил Абасов.



Он отметил, что бронирование на сезон сакуры (март-апрель 2026) опередило прошлогодние объемы на 30-35%.

"В этих условиях прогноз на 2026 год выглядит оптимистично: при сохранении текущих параметров турпоток из России способен обновить рекорд и достичь 230–260 тыс. человек, что на 28-43% превысит результат 2025 года. Наибольший прирост ожидается в весенний и осенний периоды", - пояснил г-н Абасов.

При этом, по данным “Яндекс Путешествий”, в период цветения сакуры с марта по апрель, число бронирований отелей в Японии пользователями сервиса выросло на 77% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Несмотря на высокий туристический интерес, средняя стоимость размещения в этом году оказалась ниже прошлогоднего уровня, что делает поездки в Страну восходящего солнца более доступными.

По данным сервиса средняя стоимость ночи в Японии снизилась на 10% и составляет 12 630 рублей.

Лидером спроса остаётся Токио, на который приходится 47% от общего числа бронирований при средней стоимости ночи 12 810 рублей.

На втором месте (23%) находится Осака со средней ценой 9 210 рублей за ночь, а на третьем — Киото, где доля в структуре бронирований составляет 15%, а средняя стоимость — 12 590 рублей.

Заметную роль в росте спроса на поездки в Японию играют жители российских мегаполисов:

На пользователей из Москвы и Московской области приходится половина всех бронирований жилья и большая часть (84%) купленных авиабилетов.

В сравнении с весной прошлого года москвичи стали на 85% чаще бронировать отели в Японии, а средняя стоимость ночи составляет 12 720 рублей.

На втором месте — Санкт-Петербург и Ленинградская область. На путешественников из Северной столицы и области приходится 10% от общего числа бронирований отелей и 7% купленных авиабилетов. Спрос на отели в Японии среди пользователей из региона вырос на 32% по сравнению с прошлым годом, а средняя стоимость ночи составляет 11 020 рублей.

Третью позицию занимают жители Поволжья: Казани, Нижнего Новгорода, Самары Тольятти и Чебоксар. На них совокупно приходится 5% от общего числа бронирований отелей, а на жителей Казани приходится 4% от всех купленных авиабилетов в Японию. Средняя стоимость ночи составляет 11 630 рублей.

В 2025 году турпоток в Японию достиг 194,9 тыс. поездок, это почти вдвое больше, чем годом ранее (99,3 тыс.).

Средняя продолжительность поездки составляет 11-12 дней.

/TOURBUS.RU