Этим летом Fun&Sun полетит на крыльях Tailwind Airlines и VietJet Air

Рейсы Tailwind Airlines в Анталью и VietJet Air в Дананг полетят из восьми городов России

Как сообщают пресс-служба туроператора и АТОР, Fun&Sun выступает консолидатором рейсов турецкой авиакомпании Tailwind Airlines в Анталью из городов России.

Рейсы Tailwind Airlines на В737-400 в Анталью по заказу Fun&Sun стартуют из 4 городов России. Раньше всего начнется полетная программа из Краснодара – с 30 апреля, частота – 3 раза в неделю.

Полетные программы туроператора на крыльях Tailwind Airlines из Грозного и Астрахани с частотой 2 раза в неделю стартуют, соответственно с 25 мая и с 27 мая, соответственно.

Новый город вылета у туроператора в Анталью, полеты откуда будет выполнять для Fun&Sun турецкий перевозчик – Саратов (с 28 мая 2 раза в неделю)

На рейсах Tailwind Airlines в Анталью действует бесплатная норма провоза багажа 20 кг. + 5 кг ручной клади. Горячее питание не предоставляется.

Также Fun&Sun в мае–июне запускает блочную перевозку в Дананг на рейсах вьетнамской авиакомпании VietJet Air.

Вылеты запланированы из четырёх городов России – Москвы, Казани, Новосибирска и Красноярска. В стоимость билета уже включены багаж (20 кг, кроме рейсов из Москвы – там 15 кг) и ручная кладь весом 7 кг.

Как уточнили в пресс-службе Fun&Sun , полёты из Москвы в Дананг стартуют 21 мая с периодичностью три раза в неделю. Из Новосибирска программа заработает с 20 мая (две частоты в неделю), из Красноярска – с 3 июня (также две частоты), а из Казани – с 6 июня (два рейса в неделю).

Таким образом, полётная программа в Дананг стала для Fun&Sun уже третьей на вьетнамском направлении в летнем сезоне 2026 года. Помимо этого, туроператор продолжает возить туристов в Нячанг (блоки мест) на чартерных рейсах авиакомпаний Red Wings (три частоты в неделю) и «Икар».

В Fun&Sun подчёркивают, что «по сравнению с Нячангом Дананг выгодно отличается более спокойной и размеренной атмосферой, современным обликом города, протяжённой набережной и продуманной логистикой для экскурсионного туризма.

Если Нячанг традиционно тяготеет к массовому пляжному отдыху и насыщенной туристической среде, то Дананг воспринимается как более сбалансированный и гармоничный вариант, позволяющий совместить купание в море, комфортную городскую среду и насыщенную культурную программу".

