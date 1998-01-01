Эксперты: Летняя Европа бронируется активнее, чем год назад

Лето в Европе сейчас бронируют активнее, чем годом ранее, лидерами продаж традиционно выступают Греция, Италия, Франция, Испания, Кипр и безвизовая Черногория, - сообщает сегодня пресс-служба РСТ.

Генеральный директор компании Space Travel Артур Мурадян отмечает довольно уверенный прирост по некоторым европейским направлениям, хотя этот продукт останется нишевым и преимущественно премиальным.

«В шенгенской зоне лидером спроса остаются Греция, Италия и Франция, далее следует Испания. Вне шенгена высокий спрос видим на безвизовую Сербию, а также Кипр, который по факту предъявляет «шенгенские» требования к заявителям, однако сроки рассмотрения заявок несколько короче.

Если турист планирует отпуск в летние месяцы, еще есть возможность подать заявление и получить визу. Чуть проще визовая ситуация с Грецией, Италией и Францией. Сложности есть с визами Швейцарии и, как ни удивительно, Болгарии: в обоих случаях сложно записаться на подачу», – уточнил он.

Эксперт также упомянул, что новая электронная система въезда EES может приводить к ожиданию на границе до нескольких часов, так как создает высокую нагрузку на пункты пропуска. «Будем надеяться, что к началу высокого сезона технические проблемы будут решены», – добавил он.

По словам коммерческого директора маркетплейса авторских туров YouTravel.me Валерия Бритауса, виден довольно высокий рост спроса на Европу: безусловным лидером остается Италия, причем все чаще запрашивают регионы, которые еще недавно интересовали лишь знатоков.

В тренде – Трентино-Альто-Адидже с альпийскими пейзажами и винодельнями, Апулия с аутентичной кухней, Умбрия как альтернатива перегретой Тоскане.

На вторую позицию уверенно выходит Греция – спрос на визы в первом квартале вырос более чем на 80% за счет лояльного визового режима и колоссального разнообразия: от Ионических островов до горных деревушек Пелопоннеса. В пул фаворитов возвращается Испания – Барселона, Коста-Брава и даже Тенерифе снова в фокусе внимания. Испанский визовый центр работает относительно стабильно, – рассказал он.

Самым дорогим направлением остается Италия, на противоположном полюсе – Черногория, предлагающая наилучшее соотношение цены и качества, а также материковая Греция и некоторые регионы Испании при раннем бронировании.

В «Русском Экспрессе» также фиксируют рост спроса на летний отдых в Европе: по акции раннего бронирования продажи в Италию, на Кипр выросли на 30%. В этом году к списку востребованных летних направлений также добавилась Испания – побережье Барселоны, Коста-Брава, Коста-Дорада и остров Тенерифе.

«В Италии заметили растущий спрос на размещение на виллах, в дорогих брендовых отелях, на озерах Комо и Гарда, а также на острове Сардиния. Сохраняется интерес и к экскурсионным программам. Прирост бронирований в Черногорию относительно прошлого года составляет около 50%.

Туристы предпочитают пляжные отели и апартаменты различной категории с разными типами питания, наиболее востребованы формат на завтраках и полупансион.

По Греции также фиксируем значительный рост спроса – от 50% и выше, что во многом связано с относительно небольшим временем оформление визы, а также расширением вариантов перелетов с одной пересадкой. Основной спрос сосредоточен на отелях высокого уровня как для отдыха пар, так и для семейных поездок», – пояснила директор по связям с общественностью Анна Филатовская.

В топе продаж на лето она назвала Черногорию, Италию, Грецию, Францию, Кипр и Испанию. «Страны Шенгена позволяют подавать документы на визу за 180 дней до даты планируемой поездки.

Мы рекомендуем подавать документы заблаговременно, так как сложно спрогнозировать загруженность консульства. Например, по Италии получаем документы в среднем за 14 дней после подачи в Москве и в течение 20 дней – в регионах. По Греции пока срок рассмотрения не превышает 15 календарных дней», – уточнила она.

