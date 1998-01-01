Сейшелы откроют в этом году посольство в Москве

Об этом сообщил находящийся с визитом в России президент Республики Сейшельские острова Патрик Эрмини

"В этом году планируется открытие посольства Сейшел в Москве", - говорится в материалах ко встрече президента РФ Владимира Путина с президентом Республики Сейшельские острова Патриком Эрмини (на фото), который находится в России с рабочим визитом.

В материалах отмечается, что одним из основных направлений сотрудничества России и Сейшел является туризм. В 2025 году Сейшельские острова посетили свыше 20 тыс. российских туристов.

Дипломатические отношения между странами были установлены в июне 1976 года.

Количество туристов, приезжающих отдыхать на Сейшелы, сократилось почти вдвое, заявил между тем вчера президент Республики Сейшельские Острова Патрик Эрмини.

"Из-за войны на Ближнем Востоке количество туристов, приезжающих к нам, сократилось на 40%, в основном из-за того, что Emirates, Катарские авиалинии и Etihad, которые летали через Ближний Восток, перестали направлять свои полеты к нам", - сказал г-н Эрмини в среду на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.



Он отметил, что россияне составляют значительную долю туристов, приезжающих на Сейшельские острова.

По словам г-на Эрмини, "Аэрофлот" сыграл очень важную роль в этом и обеспечил непрерывный поток туристов.

"Поток туристов Российской Федерации на Сейшельские острова растет, и в общем туристическом потоке наши туристы занимают, по-моему, уже не менее 15 процентов.

Это уже на сегодняшний день неплохой показатель, но есть перспективы увеличения количества наших туристов в вашу страну", - сказал в свою очередь г-н Путин на встрече с Патриком Эрмини в Кремле.



Как напоминает «Интерфакс», Сейшельские острова расположены в западной части Индийского океана, немного южнее экватора. В состав республики входят 115 островов, обитаемы из них только 33.

Самый большой остров – Маэ, на нем находятся столица государства Виктория и единственный в стране международный аэропорт

