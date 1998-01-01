Trends Travel Consulting: В России исчезло понятие «средний турист»

Опубликованы результаты исследования туристических предпочтений основных возрастных групп

По заказу Российского союза туриндустрии эксперты компании Trends Travel Consulting проанализировали данные глобальных исследований и опросы туроператоров. Их вывод однозначен: российский туристический рынок больше не знает, что такое «средний турист».

Как заметила управляющий партнер компании Мария Киселева (на фото) , поколенческий разлом достиг такой глубины, что три возрастные группы существуют в трех разных вселенных требований, бюджетов и смыслов.

«Поколение X (45-60 лет) продолжает выбирать проверенный all inclusive. Миллениалы (30-45 лет) охотятся за уникальным контентом и впечатлениями. Зумеры (18-25 лет) переформатируют понятие отдыха из «места» в «способ самопознания».

Один сценарий для всех больше не работает, унификация в туризме уходит в прошлое. Тренды 2026 года демонстрируют тектонический сдвиг в сторону персонализации и эмоциональной глубины.

Если раньше путешествие воспринималось как награда за работу, то теперь – как инвестиция в личный бренд или ментальное здоровье», – говорит эксперт.

Ключевой драйвер роста – миллениалы и зумеры. Согласно глобальному прогнозу, 64% представителей этих поколений готовы пожертвовать частью корпоративных льгот (бонусов, ДМС) ради возможности чаще путешествовать. Это меняет структуру спроса: люди ищут не отель, а «жизнь на несколько дней», которую потом можно выложить в сеть.

Как следствие, топ-3 глобальных тренда 2026 года:

Первый – спонтанность вместо поминутного плана, когда жесткие маршруты выходят из моды. 82% молодежи готовы свернуть с маршрута ради незапланированного приключения, а 86% признаются, что лучшие воспоминания связаны со случайными встречами с местными жителями.

«Еще один тренд – трансформация и перезагрузка. Современный турист уже не хочет просто лежать на пляже. 67% туристов готовы доплатить за уникальную атмосферу, а спрос на авторские туры в России вырос на 35% только за 2025 год.

Третий тренд – экономика навыков. 80% путешественников считают, что приобретенный навык – приготовление локальных блюд, роспись, резьба по дереву – остается с ними дольше, чем просто магнитики и безделушки. Это переход от роли зрителя к роли участника», – пояснил г-жа Киселева.

По словам экспертов, главные поведенческие особенности разных поколений прослеживаются довольно четко. Зумеры – самая противоречивая, но и самая быстрорастущая категория туристов. Сейчас на них приходится лишь 8% от общего числа путешественников из-за низкой платежеспособности, но в течение десятилетия они станут самой доходной аудиторией.

Им нужны короткие спонтанные выходные (2-4 дня), частые «трипы». Они не копят год на отпуск, а «убегают» на короткий отдых. Для них туризм – способ найти себя, этап в личном развитии.

В плане бюджета они экономят на «кровати», но тратят на «впечатления». Живут по принципу «лучше вдохновляющий контент из глэмпинга, чем завтрак в отеле 5*».

Миллениалы – "короли" контента и опыта. Это самая «жирная» прослойка рынка – около 70%. Люди, которые разменяли четвертый десяток, часто имеют детей, но сохранили юношеский максимализм в вопросах впечатлений. Планируют поездки заранее, но ищут уникальный опыт. Готовы жить в менее комфортном жилье или дольше копить, лишь бы позволить себе трендовый вид или гастротур.

В России они – драйверы экспедиционного туризма на Камчатке, 61% поездок приходится на миллениалов. За рубежом – Таиланд, ОАЭ, Шри-Ланка.

В Trends Travel Consulting прогнозируют, что к 2030 году использование ИИ для планирования поездок станет нормой. Уже сейчас 60% зумеров и миллениалов используют ChatGPT и аналоги для поиска идей. Турагентам придется конкурировать с нейросетями, смещая фокус на эмоциональный интеллект и решение нестандартных задач.

Одновременно будет снижаться доля массового туризма. Уже сейчас туристы всех возрастов начинают избегать переполненных городов и курортов. При этом фиксируется рост «тихих» и велнес-направлений.

/TOURBUS.RU

Фото: пресс-служба Trends Travel Consulting