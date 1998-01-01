"Яндекс Путешествия" и отельеры пришли к согласию

Ушедшие из "Яндекс Путешествий" из-за повышения им комиссии крупные гостиничные сети вернулись на платформу, агрегатор также запустит программу поддержки новых отелей и объектов, адаптированных для людей с ограниченными возможностями здоровья, сообщает Российский союз туриндустрии.

"Ранее отключившиеся отельные сети вернулись на "Яндекс Путешествия" после достижения договоренностей между сервисом и РСТ о запуске программ поддержки гостиничного бизнеса", - говорится в сообщении.

Как уточняют в РСТ, программа поддержки отелей, запущенная агрегатором, включает три направления. Это запуск мер поддержки новых гостиничных проектов, выходящих на рынок, которые смогут получить снижение комиссии в первые два года работы.

Второе – компенсация отельерам программ продвижения на сервисе, третье – упрощение поиска гостиниц, адаптированных для гостей с особенностями здоровья.

Как мы сообщали ранее, в феврале 2026 года крупнейшие российские гостиничные операторы Azimut Hotels, Cosmos Hotel Group, группа "Мантера", Alean Collection, "Русские Сезоны", Accor, "Ателика", "Кронвелл Групп" отключили продажи своих отелей через агрегатор "Яндекс Путешествия".

Причиной такого решения стало повышение базовой комиссии сервисом с 1 февраля с 15% до 17%. Ранее и Российский союз туриндустрии, и сами отельеры обращались к агрегатору с просьбой не повышать комиссию, однако в компании заявили, что не изменят решение,

"Сеть Azimut Hotels отключает свои объекты размещения от агрегатора "Яндекс Путешествия". К сожалению, навязываемые в одностороннем порядке сервисом условия не соответствуют рыночным и напрямую влияют на увеличение конечной стоимости проживания для гостей.

Мы выступаем за прозрачные, конкурентные и равные правила работы для всех участников рынка – без перекосов в комиссиях, ограничений по управлению тарифами и условиям бронирования, а также без практик, которые снижают эффективность прямых продаж и партнерских каналов", - заявил тогда гендиректор Azimut Hotels Максима Бродовского.





"Мы со 2 февраля отключили продажи наших отелей через «Яндекс Путешествия». Считаем, что решение агрегатора о повышении комиссии угрожает стабильности всей отрасли внутреннего туризма, создает опасный прецедент и неизбежно приведет к аналогичным шагам со стороны других игроков.

Такой сценарий вступит в прямое противоречие с обозначенными государством задачами по увеличению турпотока и развитию доступного внутреннего туризма", - заявлял, в свою очерель, генеральный директор группы "Мантера" Вадим Трукшин.

По данным РСТ, всего под управлением сетей, чьи отели пропали из выдачи агрегатора, находились на начало февраля около 50 тыс. Номеров.

