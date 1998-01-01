22 апреля
Горячие авиановости
Лоукстер VietJet Air начал выполнять рейсы между Данангом и Хабаровском/ Red Wings начинает полеты в Анталью из Саранска/ "Россия" свяжет Санкт-Петербург и Астану
Лоукстер VietJet Air начал выполнять рейсы между Данангом и Хабаровском
Вьетнамская авиакомпания VietJet Air (входит в состав Sovico Group) в среду начала выполнять рейсы между Данангом и Хабаровском, сообщает пресс-служба хабаровского аэропорта.
"Загрузка первого борта, отправившегося по новому направлению, составила 213 пассажиров. Время в пути - около 6 часов, предполагается короткая техническая посадка в Ханое ", - говорится в сообщении.
VietJet Air создана в 2007 году, позиционируется как интернациональный лоукостер. Центральный офис находится в Хошимине.
Рядом находятся древние города Хойан и Хюэ, а также руины Мишон.
Red Wings начинает рейсы в Анталью из Саранска
Авиакомпания Red Wings 25 апреля запустит прямые рейсы между столицей Мордовии Саранском и турецкой Антальей, сообщает в среду пресс-служба перевозчика.
"Рейсы будут выполняться на российских самолетах SSJ-100 каждую неделю в рамках чартерной программы.
До конца мая вылеты запланированы по субботам в 14:35. С 3 июня частота увеличится за счет еще одного рейса по средам в 8:40. Время в пути составит 4 часа 35 минут. Полетная программа запланирована до 24 октября", - говорится в сообщении.
"Россия" свяжет Санкт-Петербург и Астану
Авиакомпания "Россия" с 3 июня запустит прямые рейсы из Санкт-Петербурга в Астану (Казахстан), сообщает пресс-служба перевозчика.
Полеты будут выполняться на самолетах А319.
В настоящее время полеты между Петербургом и Астаной выполняет казахстанский авиаперевозчик SCAT Airlines.
/TOURBUS.RU
ФОТО: https://vinwonders.com
