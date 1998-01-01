Лоукстер VietJet Air начал выполнять рейсы между Данангом и Хабаровском

Вьетнамская авиакомпания VietJet Air (входит в состав Sovico Group) в среду начала выполнять рейсы между Данангом и Хабаровском, сообщает пресс-служба хабаровского аэропорта.

"Загрузка первого борта, отправившегося по новому направлению, составила 213 пассажиров. Время в пути - около 6 часов, предполагается короткая техническая посадка в Ханое ", - говорится в сообщении.



Рейсы запланированы один раз в десять дней, вылеты - по четвергам и воскресеньям. Туристов будут доставлять на песчаные берега Южно-Китайского моря на воздушном VietJet Air судне Airbus A321neo.

VietJet Air создана в 2007 году, позиционируется как интернациональный лоукостер. Центральный офис находится в Хошимине.



Дананг - один из самых популярных курортов Вьетнама. В городе и его окрестностях можно увидеть Мраморные горы, полуостров Шонча ("Обезьянья гора") с заповедником и статуей Леди Будды, а также знаменитый Мост Дракона, где по выходным проходит огненное и водяное шоу.

Рядом находятся древние города Хойан и Хюэ, а также руины Мишон.

Red Wings начинает рейсы в Анталью из Саранска

Авиакомпания Red Wings 25 апреля запустит прямые рейсы между столицей Мордовии Саранском и турецкой Антальей, сообщает в среду пресс-служба перевозчика.

"Рейсы будут выполняться на российских самолетах SSJ-100 каждую неделю в рамках чартерной программы.

До конца мая вылеты запланированы по субботам в 14:35. С 3 июня частота увеличится за счет еще одного рейса по средам в 8:40. Время в пути составит 4 часа 35 минут. Полетная программа запланирована до 24 октября", - говорится в сообщении.



В компании уточнили, что в летнем сезоне 2026 года Red Wings будет выполнять рейсы в три города Турции из трех российских городов. В частности, сохранятся регулярные маршруты в Стамбул из Екатеринбурга. Новым маршрутом станут полеты на курорт Бодрум на Эгейском море из аэропорта Краснодара, старт которых запланирован на 6 июня.

"Россия" свяжет Санкт-Петербург и Астану

Авиакомпания "Россия" с 3 июня запустит прямые рейсы из Санкт-Петербурга в Астану (Казахстан), сообщает пресс-служба перевозчика.

В летнем расписании рейсы запланированы три раза в неделю: из Петербурга - по вторникам, пятницам и воскресеньям, из столицы Казахстана - по понедельникам, четвергам и субботам.

Полеты будут выполняться на самолетах А319.

В настоящее время полеты между Петербургом и Астаной выполняет казахстанский авиаперевозчик SCAT Airlines.

