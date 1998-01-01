Новости Сергей Рыжов: «Важно проводить экскурсии не вокруг станков, а вокруг смыслов» Гендиректор агентства бизнес-туризма MICE Market и инициатор проекта «Промышленный туризм в РФ» рассказал о новых аспектах развитии индустриального туризма

О том, как предприятия интегрируются в туристическую инфраструктуру, почему экскурсии на заводы нужны не только школьникам, и какие страны уже запрашивают российские индустриальные туры, в интервью «Турбизнесу» рассказал Сергей Рыжов, генеральный директор агентства бизнес-туризма MICE Market, инициатор проекта «Промышленный туризм в РФ». Вы упоминали, что география проекта «Открытая промышленность» охватывает уже более 80 регионов РФ, а опыт масштабируется и на страны СНГ. Какие новые регионы или крупные корпорации присоединились к программе в последнее время? Какой опыт международного сотрудничества вы могли бы выделить? Каждый регион сейчас имеет практически готовую инфраструктуру по промышленному туризму. Отмечу новинки этого сезона. В Свердловской области вышел проект с промышленно-инвестиционным туром. Коллеги из Самарской и Саратовской областей планируют запускать аналогичные проекты. Также в финале программы в Тобольске был представлен опыт организации экскурсий для участников СВО в Московской области, и многие другие регионы стали применять эту практику. В этом году очень хорошо отрабатываются форматы по бизнес-турам. Недавно мы закончили форум для финансовых директоров на базе Набережных Челнов, в рамках которого участники посетили «КАМАЗ» и предприятие особой экономической зоны «Алабуга». Значимую тенденцию начали развивать организаторы выставок и деловых мероприятий. Буквально недавно прошел форум WIN Russia, благодаря которому участники смогли посетить сразу восемь предприятий. Эти бизнес-визиты организовали в рамках культурной программы. Конечно, активно расширяется взаимодействие между союзными государствами. Корпоративные туристы отправляют запросы в Беларусь. Сейчас у нас в работе фармацевтическая компания из 110 человек, рассматривается поездка в Беларусь с обязательным посещением промышленных предприятий. Также предприятия Беларуси заинтересованы приезжать в Россию: изучать опыт и обмениваться данными для формирования будущих сотрудничеств. Что касается тенденции работы с другими государствами, то пока мы ведем переговоры с Казахстаном и Узбекистаном. Они, как и Беларусь, заинтересованы в интеграции своего продукта для клиентов из РФ, а также в том, чтобы участники деловых объединений смогли приезжать в Россию для обмена опытом. Также началась интеграция с Китаем. Мы выгрузили ряд отраслевых решений с китайской стороны для сегмента российского туризма, но пока все ограничивается запросами, расчетами и интересом. С международной точки зрения у нас предстоит большая работа совместно с базой данных, которую мы собрали в рамках MICE Global Congress, который организовывал Комитет города Москвы. У нас запрашивают индустриальные туры, желают получить продукты и расчеты при посещении российских промышленных предприятий порядка 30 контактов. В конце 2025 года вы как соавтор инициативы получили Премию Правительства РФ в области туризма. Как вы оцениваете роль этой награды для популяризации промышленного туризма? Какие новые направления поддержки открылись благодаря этому признанию? Действительно, мы получили премию Правительства в области туризма и расцениваем это как признание промышленного туризма на уровне правительства в качестве инструмента для решения социально-экономических задач. Сейчас мы рассматриваем промышленный туризм на четырех уровнях. Первый уровень — предприятие, когда с помощью инструмента могут решаться функциональные стратегии. Второй — муниципалитет, здесь включается профориентационная работа, работа с местными жителями, возможность донесения информации о качестве продукции и об экологической повестке предприятия. Третий уровень — регион и страна. На уровне региона формируются программы, туры, здесь подключаются не только предприятие, муниципалитет, но и вся туристическая инфраструктура. Дальше этот продукт мы упаковываем и передаем либо на межрегиональные туры, либо на привлечение федеральных туристов. Четвертый уровень — глобальный. Он осуществляется в том случае, если предприятие готово выводить продукт на международный уровень, продвигать всю страну как глобальный центр компетенций по позиционированию промышленности. Сейчас у нас налаживаются отдельные переговорные пути и формируется дорожная карта совместных действий с Министерством экономического развития РФ. Глобально мы планируем расширение инфраструктуры, увеличение количества предприятий через особые экономические зоны, повышение квалификации специалистов. И конечно, будем говорить о ресурсах Минэкономразвития с целью продвижения продуктов промышленного туризма на внешние и международные рынки. На сессии MITT 2026 обсуждали интеграцию промышленных маршрутов в программы деловых мероприятий. Как этот инструмент зарекомендовал себя на практике? Есть ли конкретные кейсы, когда такие экскурсии привели к реальным инвестициям или деловым контрактам для регионов? Касательно интеграции промтуризма в деловые мероприятия отмечу, что у эйчаров корпораций, людей, которые организовывают внутреннее обучение и стратегические сессии, есть запрос на организацию мероприятий на базе других площадок. Например, возможно проведение стратсессии внутри центра управления полетами в Подмосковье, мероприятия на базе объединения «Гжель». Инфраструктура предприятий сегодня позволяет не только познакомиться с процессами производства, но и пообщаться со специалистами, организовать свое мероприятие, создать условия для эффективного взаимодействия, пригласить внешних спикеров и провести полноценное мероприятие. Определенным способом мы будем заниматься продвижением и обязательно информировать об этом рынок. По данным АСИ, по итогам 2025 года посещаемость промтуров выросла на 12% до 2,24 млн человек. Кто сегодня составляет костяк промышленных туристов — школьники на профориентации, туристы или бизнес-делегации? Как изменился их «портрет»? На текущий момент статистику собирает само предприятие, и проблема состоит в том, что оно зачастую не фиксирует, сколько пропустили школьников, бизнес-групп, туристов из других регионов. Хотя это огромная точка роста для нашей общей работы вместе с предприятиями, регионами, чтобы систематизировать количество туристического потока и видеть, какие посетители влияют на функциональные стратегии предприятия, какие захватывают уровень муниципалитета, а какие уже заинтересованы в расширенном продукте и влияют не только на посещение предприятий, но и на туристическую экономику всего региона. В программе «Открытая промышленность» появилось новое важное направление — «Промышленный туризм как новая патриотика». Что подразумевается под этим термином, и как такие экскурсии влияют на восприятие российских брендов и производств? Формируя термин «новая патриотика», мы говорим о необходимости разграничивать тематики при посещении предприятий для определенных целевых аудиторий. Когда мы формируем контент на предприятиях, говорим не только о промышленном производстве и технологическом процессе, но и о людях, о роли истории. У нас огромное количество предприятий, которые работали во время Великой Отечественной войны, которыми мы гордимся, как и предприятиями, созданными в послевоенную эпоху. Также у нас большое количество предприятий, которые являются флагманами химической, металлургической, ракетно-космической, добывающей отраслей. Все они связаны огромным количеством историй, достижений, поэтому при посещении этих предприятий мы говорим об истинном патриотизме. Важно проводить экскурсии не вокруг станков, а вокруг смыслов. Создание контента для патриотического воспитания крайне значимо, особенно для подрастающего поколения. На 2026 год запланирован ряд важных событий: обучение 54 представителей из 33 регионов на площадке ТПП РФ, выездные сессии на предприятия. Какие еще задачи вы ставите на этот год? Какие новые отрасли могут стать драйверами роста? Как вы правильно заметили, в 2026 году мы расширяем взаимодействие с инфраструктурой. Помимо торгово-промышленных палат планируем создать отдельный образовательный курс для предприятий, который будет обновлен по методике, позволяющей им быстро запустить промышленный туризм. Также в планах формирование выездных инспекционных туров вместе с экспертами, проведение стратегических сессий для постановки продуктов на предприятие сетевым образом и обучение непосредственно для корпораций и регионов. В рамках подобных событий недавно отработал Ханты-Мансийский автономный округ. Скоро пройдут мероприятия в Тольятти, Свердловской и Рязанской областях, где основной задачей является вовлечение предприятий и их информирование о сегодняшних возможностях развития с помощью промышленного туризма и продвижения своего бренда. Вместе с командами муниципалитетов и регионов мы создаем проекты, которые запускаются на этой территории для дальнейшего развития. Подобные подходы Промтуризм.Практикума предоставляют возможность быстрых побед, достижения коммуникации, создания определенного комьюнити в регионе. Благодаря этому получаются качественные рабочие инструменты, и каждая из сторон: предприятие, муниципалитет, регион, достигает своих целей и эффективности. Промышленный туризм перестал быть нишевым направлением и стал инструментом экономики регионов. Что, по-вашему, нужно сделать, чтобы в 2026 году этот инструмент заработал еще эффективнее? Какие барьеры еще остаются и как их преодолеть? Касательно повышения эффективности направления, я бы отметил частые тенденции, которые возникают как запрос к мерам поддержки. Одна из них — возможное выделение средств на отдельных сотрудников при промышленных предприятиях, как ответственных за это направление. Сегодня многие предприятия медленнее работают для увеличения объемов посетителей из-за того, что нет отдельного сотрудника. Уверен, что если бы была мера поддержки, например, субсидирование на определенный срок заработной платы для подобных сотрудников, многие предприятия увеличили бы ответственность работы, смогли бы запустить этот процесс, сформировать его монетизацию и впоследствии работать и обеспечивать эту службу самостоятельно. Также многие говорят о необходимости создания экспозиций, закупки радиогидов, создании шоурумов. Если бы у предприятий была возможность пользоваться грантами или выделенными средствами в рамках национального проекта Туризм, это расширило бы инфраструктуру. На мой взгляд, одно из самых эффективных решений — создание общих информационных потоков, возможности ездить бизнес-группам друг к другу. Это можно осуществить благодаря мерам поддержки Министерства экономического развития и Министерства промышленности, которые могут покрыть затраты на обучение персонала, организацию межведомственного и межотраслевого взаимодействия. Общая информационная поддержка крайне важна. Нам предстоит создать путеводитель промышленно-инвестиционных туров для того, чтобы описать, какие регионы и предприятия готовы принимать туристов. У нас впереди создание блока центров компетенций, направленных на проектирование продукта, информирование, куда можно поехать, получить ту или иную компетенцию, где какие предприятия сильны и готовы принимать потоки. Отдельно формируем каталогизацию предприятий, готовых встречать мероприятия. Впереди большой блок подготовки предприятий, готовых принимать иностранных туристов, бизнес-делегатов и группы. Здесь необходимы переводчики, особый сервис, внимание и разрешительная позиция. Поэтому планы далеко идущие. Уверен, что шаг за шагом мы все реализуем. Промышленный туризм переходит от больших количественных показателей к качеству, к оценке эффективности каждого направления, его влияния на результативность предприятий и регионов, где они расположены.

