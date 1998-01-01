Вьетнам ввел цифровую карту прибытия для иностранных туристов

Целью запуска системы является ускорение и упрощение прохождения границы

Как сообщает сегодня пресс-служба АТОР, с 15 апреля Вьетнам ввел цифровую карту прибытия для иностранных путешественников. Пока только для тех, кто въезжает в страну через международный аэропорт "Таншоннят" в Хошимине.

Вслед за Индией, Китаем, Южной Кореей и Индонезией Вьетнам оцифровывает часть процедур въезда: теперь подать личные данные необходимо заранее через официальный портал prearrival.immigration.gov.vn.

Это требование распространяется на всех иностранных граждан независимо от наличия визы.

Исключение – граждане Вьетнама с национальными паспортами и транзитные пассажиры, не проходящие паспортный контроль.

Пассажиры, подпадающие под действие нового правила, обязаны: заполнить полную личную информацию до прибытия в пункт пограничного контроля; после завершения декларации система выдаст подтверждающий QR-код, который нужно предъявить сотрудникам пограничной службы полиции в международном аэропорту Таншоннят при прохождении иммиграционного контроля.

Цифровая форма прибытия заполняется незадолго до поездки: выбрать предполагаемую дату въезда можно только в пределах ближайших 72 часов, не раньше.

«Отсутствие предварительного заявления может увеличить время обработки документов на пограничных переходах. Пассажиры обязаны убедиться в том, что предоставляемая ими информация является точной, правдивой и полной», – говорится в сообщении миграционной службы Вьетнама.

В настоящее время иммиграционные власти официально объявили о внедрении системы только для аэропорта Хошимина. Однако функционал самого портала уже сейчас устроен шире: в форме можно выбрать не только авиаперелет, но и наземный или морской транспорт, а также указать другие пункты въезда.

Это дает основания полагать, что в будущем требование о заполнении цифровой карты прибытия будет распространено на все международные пограничные переходы страны, включая Нячанг, Фукуок и другие аэропорты.

Власти позиционируют нововведение как способ более эффективно управлять пассажиропотоком и сократить очереди в самом загруженном аэропорту государства.

По данным иуроператоров, процедура заполнения электронной анкеты для прибытия в аэропорт Таншоннят (Хошимин) – несложная, но требующая определенного времени.

В PAC Group уточняют, что внесение всех сведений занимает у туриста в среднем около 10 минут, а в случае предварительной загрузки фотографии загранпаспорта часть полей может заполниться автоматически, что упрощает процесс.

Сотрудники «Русского Экспресса», протестировавшие систему изнутри, сравнивают ее с привычным для многих туристов получением QR-кода в Таиланде или Китае и отдельно отмечают удобство интерфейса, который корректно работает на русском языке без необходимости использования онлайн-переводчиков.

Туроператоры подтверждают, что требование о заполнении цифровой карты прибытия распространяется на пассажиров всех возрастов, включая детей, и исключений для несовершеннолетних не предусмотрено.

По данным Space Travel и «Русского Экспресса», которые ссылаются на информацию принимающих партнеров во Вьетнаме, на сегодняшний день предварительное заполнение цифровых карт прибытия не является обязательным и скорее носит тестовый и рекомендательный характер.

В Space Travel пояснили, что в настоящий момент туристов преимущественно информируют о нововведении, но проблем при прохождении контроля у тех, кто анкету не заполнил, не фиксировалось.

«Можно не заполнять, но это увеличит время прохождения контроля», – отмечают в Space Travel. В Хошимин летает «Аэрофлот», это всего два рейса в неделю, и в основном туристы летят в Нячанг и Дананг, добавляют в компании.

Тем не менее, как полагают в «Русском Экспрессе», со временем новшество станет строго обязательным.

Туроператоры сходятся во мнении, что главной целью запуска системы является ускорение и упрощение прохождения границы, так как туристы нередко сталкиваются с серьезными задержками на паспортном контроле.

/TOURBUS.RU