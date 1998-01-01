18 апреля на площади Дружбы народов иммерсивная программа ознаменовала начало весенне-летнего сезона 2026 года. В этот же день летний сезон открылся в тематическом парке аттракционов «Орион».

Гости увидели шоу, поучаствовали в мастер-классах и посетили интерактивные зоны и активности для всей семьи.

«Мы открываем весенне-летний сезон на ВДНХ большой праздничной программой. Героями этой программы стали уважаемые коллеги из команды ВДНХ, которые своим трудом и сердечным отношением делают нашу любимую Выставку лучше и краше с каждым днем. А впереди у нас множество мероприятий: фестивалей, выставок, обширная экскурсионная программа и многое-многое другое.

В этом году пройдут четыре собственных бренд-фестиваля ВДНХ: девятый международный фестиваль искусств „Вдохновение“, иммерсивный театральный фестиваль „Шереметьев-фест“, фестиваль национального гостеприимства „Дружба народов“ и, конечно же, автофестиваль „ПроДвижение“. Надеюсь, весенне-летний сезон принесет много радости и станет для каждого из нас по-настоящему знаковым», — заявила первый заместитель генерального директора ВДНХ Елена Жук.

На один день пространство рядом с фонтаном «Дружба народов» превратилось в театральную сцену под открытым небом. Гости увидели музыкальный спектакль «ВДНХ. Лица» режиссера Максима Филатова — истории реальных сотрудников Главной выставки страны, рассказанные в жанре документального театра, в исполнении артистов московских театров.

Ярким продолжением стало аудиопредставление композитора Станислава Фролова. Техника из гаража ВДНХ, установленная вокруг фонтана «Дружба народов», исполнила специально написанную музыкальную композицию, составленную из звуков работающих двигателей, подъемных механизмов и других подвижных частей.

Финалом программы стало цирковое представление режиссера Евгения Маликова на площади между павильоном № 1 «Центральный» и фонтаном «Дружба народов». Акробаты, гимнасты и эквилибристы через захватывающие трюки рассказали историю одного дня из жизни тех, кто ухаживает за павильонами Выставки, превратив будничный труд в зрелищное искусство.

Также в этот день открылся летний сезон в тематическом парке аттракционов «Орион». В новом сезоне парк продолжит развиваться, объединяя развлечения, образовательные активности и современные технологии.

По словам генерального директора тематического парка аттракционов «Орион» Алексея Горбунова, в этом сезоне появятся новые и продолжат работать уже полюбившиеся гостям аттракционы. К началу весенне-летнего сезона, помимо 14 основных, открылись еще 3 новых аттракциона: «Орбита Детства», «Станция „Андромеда“» и «Аэрокосмический институт», а значит, развлекательная программа парка стала еще насыщеннее и интереснее.

До середины октября здесь можно будет присоединиться к уличным активностям и развлечениям. Гости смогут посетить 17 механических аттракционов, 4 аркадных комплекса с тирами, 4 тематических павильона и канатную дорогу «Воздушный трамвай».

В честь старта нового летнего сезона на территории парка аттракционов прошла праздничная программа. На главной сцене выступали коллективы VOLYA Dance, ЭЙ.ДЭНС и прошли научные шоу, интерактивные игры и викторины с ведущими.

На главной площади парка состоялось шоу «Театр, грация и пони Шелдон», а по всей территории развернулась театрализованная программа «Просто КОСМОС» от театра MORES.

В павильоне «Круговая кинопанорама» прошла фан-встреча с амбассадором ВДНХ, российской актрисой театра и кино, заслуженной артисткой Российской Федерации, участницей космического полета в рамках научно-просветительского проекта «Вызов» Юлией Пересильд. Гости общались с актрисой, задавали вопросы и фотографировались.

«С ВДНХ для меня началась Москва. Мне было 11 лет, я приехала из родного Пскова на конкурс „Утренняя звезда“, и Выставка стала для меня олицетворением столицы. Меня так потрясло все это великолепие, эти невероятные фонтаны, что я пообещала себе обязательно сюда вернуться. Поэтому, когда мне предложили стать амбассадором ВДНХ, я незамедлительно согласилась, потому что для меня это важное место», — рассказала Юлия Пересильд.

В течение всего дня на территории парка работали тематические зоны, где юные гости парка «Орион» участвовали в творческих мастер-классах: ребята создавали путеводные звезды, собственные украшения и аксессуары с космической тематикой, объемные модели космических объектов из пластилина и многое другое.