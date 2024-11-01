Эксперты: Разрешить реализацию туров в ОАЭ могут до конца мая

Как мы сообщали ранее, Росавиация 20 апреля отменила рекомендации для авиакомпаний РФ о приостановке продажи билетов на рейсы в/из ОАЭ и ограничения на полеты через воздушное пространство Ирана.

Эти ограничения были введены в начале марта в связи с обострением конфликта между Израилем и Ираном.

МИД РФ и Минэкономразвития могут принять решение об отмене рекомендаций на реализацию туров в ОАЭ до конца мая, тогда же можно будет говорить о возобновлении продаж путевок, сообщил гендиректор сети турагентств "Розовый слон" Алексан Мкртчян, которого цитирует «Интерфакс».

"Отмена ограничений на полеты в ОАЭ через воздушное пространство Ирана для российских авиакомпаний стала шагом к нормализации ситуации с путешествиями на Ближний Восток.

Сначала летать начнут самостоятельные туристы, а потом, думаю, до конца мая подоспеет решение от МИД РФ и Минэкономразвития.

Затем начнутся продажи туров для организованных путешественников", - считает он.



Как отметил г-н Мкртчян, спрос на поездки в ОАЭ сейчас есть, рейсы иностранных перевозчиков заполнены. Между тем, сейчас старт низкого сезона на Ближнем Востоке, поэтому всплеска спроса ожидать не стоит.

"Как только перевозки станет больше, отельеры поднимут цены и постепенно доведут их до прежних значений. И они уже начали это делать.

Думаю, что на полноценное восстановление турпотока уйдет 5-6 месяцев, в октябре он уже вернется к показателям до начала конфликта", - уточнил эксперт.

Российские туроператоры между тем получают большое число запросов от туристов по поездкам в ОАЭ из-за привлекательных цен на отели эмиратов, но пока не могут открыть продажи из-за действующих рекомендаций регуляторов о нежелательности поездок и продажи туров, сообщает Ассоциация туроператоров России.

"В последние две недели мы получаем большое количество вопросов о том, когда уже можно будет поехать в ОАЭ. Туристы видят на зарубежных платформах действительно уникальные для Эмиратов низкие цены на размещение – и это, конечно, подогревает спрос", – говорит вице-президент АТОР по международному туризму, генеральный директор туроператора Space Travel Артур Мурадян.

В компании "Интурист" также отмечают, что отели в ОАЭ, Омане и Катаре уже работают по тарифам низкого сезона с максимальными скидками.



"В то же время сохраняется рекомендация Минэкономразвития о запрете на продажу туров в страны Персидского залива. Для старта продаж она должна быть официально отменена. При этом в своих решениях министерство, как правило, ориентируется на позицию МИД РФ.

По прогнозу туроператоров, спрос на ОАЭ быстро восстановится, как только будут разрешены продажи туров. Но до прошлогодних рекордных показателей в ближайшее время он вряд ли дотянет", - считают в ассоциации.



По словам г-на Мурадяна, «майские праздники уже упущены, но не исключено появление туров по тарифам last minute за счет безвизового режима и большой провозной емкости».

"Сейчас направление выглядит особенно привлекательно: снизились цены и на перелеты, особенно на транзит у ближневосточных перевозчиков, и в отелях.

Но сохранятся ли эти тарифы после снятия ограничений - есть большие сомнения. Чем быстрее будет восстанавливаться спрос, тем быстрее Эмираты вернутся к статусу не самого бюджетного направления", – прогнозирует эксперт.

