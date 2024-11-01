22 апреля
Эксперты: Разрешить реализацию туров в ОАЭ могут до конца мая
При этом ожидается, что на полноценное восстановление турпотока уйдет 5-6 месяцев
Как мы сообщали ранее, Росавиация 20 апреля отменила рекомендации для авиакомпаний РФ о приостановке продажи билетов на рейсы в/из ОАЭ и ограничения на полеты через воздушное пространство Ирана.
Эти ограничения были введены в начале марта в связи с обострением конфликта между Израилем и Ираном.
МИД РФ и Минэкономразвития могут принять решение об отмене рекомендаций на реализацию туров в ОАЭ до конца мая, тогда же можно будет говорить о возобновлении продаж путевок, сообщил гендиректор сети турагентств "Розовый слон" Алексан Мкртчян, которого цитирует «Интерфакс».
"Отмена ограничений на полеты в ОАЭ через воздушное пространство Ирана для российских авиакомпаний стала шагом к нормализации ситуации с путешествиями на Ближний Восток.
Сначала летать начнут самостоятельные туристы, а потом, думаю, до конца мая подоспеет решение от МИД РФ и Минэкономразвития.
Затем начнутся продажи туров для организованных путешественников", - считает он.
Думаю, что на полноценное восстановление турпотока уйдет 5-6 месяцев, в октябре он уже вернется к показателям до начала конфликта", - уточнил эксперт.
Российские туроператоры между тем получают большое число запросов от туристов по поездкам в ОАЭ из-за привлекательных цен на отели эмиратов, но пока не могут открыть продажи из-за действующих рекомендаций регуляторов о нежелательности поездок и продажи туров, сообщает Ассоциация туроператоров России.
"В последние две недели мы получаем большое количество вопросов о том, когда уже можно будет поехать в ОАЭ. Туристы видят на зарубежных платформах действительно уникальные для Эмиратов низкие цены на размещение – и это, конечно, подогревает спрос", – говорит вице-президент АТОР по международному туризму, генеральный директор туроператора Space Travel Артур Мурадян.
По прогнозу туроператоров, спрос на ОАЭ быстро восстановится, как только будут разрешены продажи туров. Но до прошлогодних рекордных показателей в ближайшее время он вряд ли дотянет", - считают в ассоциации.
Но сохранятся ли эти тарифы после снятия ограничений - есть большие сомнения. Чем быстрее будет восстанавливаться спрос, тем быстрее Эмираты вернутся к статусу не самого бюджетного направления", – прогнозирует эксперт.
