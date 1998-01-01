Эксперт: Больше 20% устраивающихся в отели сотрудников увольняются в первые 45 дней

В туристической отрасли РФ фиксируется высокая текучесть персонала "первого периода", когда сотрудники увольняются в первые полтора месяца работы, это вынуждает бизнес постоянно искать новые кадры, сообщила во вторник основатель Международной академии гостеприимства, вице-президент Российского союза туриндустрии Анна Кувайцева, которую сегодня цитирует «Интерфакс».

"Если взять среднюю текучесть, это 40-50% в среднем, по сервисным позициям особенно, то есть на каждого ушедшего сотрудника бизнес тратит в среднем от одного до трех его месячных заработных плат. То есть на поиск, адаптацию, его обучение, подготовку.

И здесь еще важный фактор текучесть первого периода. То есть у нас более 20% текучести, когда персонал уходит в первые 45 дней работы. Это означает, что бизнес постоянно находится в периоде поиска, удержания и обучения", - сказала она.



По словам эксперта, доля линейного персонала в туротрасли составляет порядка 70%.

Уровень зарплат таких сотрудников не самый высокий в стране, но за последнее время он вырос в 1,5 раза, то есть, отрасль нагонят отставание по зарплатам. Кроме того, сказала эксперт, туризм привлекателен возможностью быстро сделать карьеру.

"Самые быстрые карьерные траектории в мире – в гостеприимстве и туризме. Если человек заходит на старт, даже понимая, что он заходит на не самую высокую заработную плату, он за 3-6 месяцев уже переходит на уровень старших или супервайзеров, а через два-три года он уже на руководящих и ключевых позициях.

И если карьерные траектории до уровня управления отелями в мире 10 лет в среднем составляли, в России, сейчас это уже порядка пяти-семи лет. То есть это очень высокие и быстрые карьерные траектории", - пояснила г-жа Кувайцева.



Она добавила, что проблема дефицита кадров в туристической отрасли – общемировая. В мире он составляет 18%, в России – порядка 20%, а в пиковые сезоны и в регионах, которые раньше не развивались в этом направлении, может достигать 30%.

Г-жа Кувайцева отметила, что Международная академия гостеприимства обучает в первую очередь персонал среднего управленческого звена, а линейный персонал, по ее мнению, отельеры должны готовить для себя сами.

Ранее замглавы Минэкономразвития Дмитрий Вахруков сообщил, что дефицит персонала в российском туризме в зависимости от региона достигает 20-40%.

