13 туристов, включая россиянина, пострадали в результате стрельбы у пирамиды Луны в мексиканском Теотиуакане

В результате теракта погибла туристка из Канады, российский турист получил пулевое ранение в бедро

Тринадцать человек, включая гражданина России, получили ранения при стрельбе в археологической зоне Теотиуакан в Мексике, сообщили в кабинете безопасности правительства страны, - информирует сегодня «Интерфакс».

В опубликованном заявлении ведомства в сети X отмечается, что после инцидента были задействованы протоколы экстренной помощи и межведомственной координации, что позволило оперативно транспортировать раненых в медицинские учреждения региона.

По данным ведомства, среди пострадавших - туристы из Колумбии, Канады, России, Бразилии и США в возрасте от шести лет до 61 года.

Ранее 20 апреля местные власти сообщили, что неизвестный мужчина открыл огонь на территории комплекса, после чего покончил с собой. Жертвой нападения стала гражданка Канады, еще несколько человек получили ранения.

Президент Мексики Клаудия Шейнбаум поручила провести тщательное расследование и обеспечить всю необходимую поддержку пострадавшим и их семьям.

Министерство иностранных дел Мексики заявило, что находится в постоянном контакте с посольствами стран, граждане которых пострадали в результате стрельбы.

Как уточняет газета El Universal со ссылкой на данные служб безопасности, 20 апреля вооруженный мужчина забрался на вершину Пирамиды Луны в археологической зоне Теотиуакан и открыл огонь по туристам, находившимся внизу. Сразу после совершения атаки нападавший покончил с собой.

На место прибыли подразделения армии Мексики и Национальной гвардии, была проведена полная эвакуация посетителей археологического комплекса.

Гражданин России, получивший ранение в результате стрельбы на территории мексиканской археологической зоны Теотиуакан, находится в удовлетворительном состоянии, угрозы его жизни нет. Об этом ТАСС сообщили в консульском отделе посольства России в Мехико.

"Сейчас он находится под наблюдением врачей. Состояние оценивается как стабильное. Угроз жизни нет", - отметили в диппредставительстве.

Россиянину назначено лечение антибиотиками для предотвращения инфекций. Ожидается, что при отсутствии осложнений он сможет покинуть больницу уже сегодня.

"Россиянин получил касательное пулевое ранение верхней поверхности бедра. Несмотря на потерю крови, серьезных внутренних повреждений не выявлено - сделанный в больнице снимок не обнаружил в ране посторонних предметов", - сообщили в консульстве. Пострадавший сам смог спуститься с пирамиды, внизу ему наложили жгут, после чего прибывшие на место экстренные службы доставили его в ближайшее медицинское учреждение.

Пирамида Луны — второе по размеру строение в древнем городе Теотиуакан (Мексика), расположенное примерно в 40 км от современного Мехико. Это один из крупнейших археологических памятников Мезоамерики.

