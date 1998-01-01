Новости Дитрий Горин: Возобновление полетов росийских авиакомпаний в ОАЭ — позитивная новость для транзитных туристов Также туроператоры с нетерпением ждут отмены рекомендаций МИД и Минэкономразвития о нежелательности поездок в страны Персидского залива

Как мы сообщали вчера, Росавиация отменила ограничения на полеты в ОАЭ и через воздушное пространство Ирана для российских авиакомпаний. Как считает вице-президент Российского союза туриндустрииДмитрий Горин, это позитивная новость для туристов, путешествующих транзитом в третьи страны через хабы Ближнего Востока. Кроме того, по его прогнозу, это будет способствовать отмене рекомендаций МИД и Минэкономразвития о нежелательности поездок в регион, которой с нетерпением ждут туроператоры и организованные турист, - сообщила сегодня пресс-служба РСТ. Гапомини, что МИД, а за ним Минэкономразвития 3 марта рекомендовали российским туристам не ездить в Бахрейн, Катар, Кувейт, Оман, Саудовскую Аравию и ОАЭ, а туроператорам – приостановить продажи туров. «Многие ближневосточные авиакомпании уже восстановили докризисный объем перевозок на уровне 60-70% от предыдущих значений, в то время как российские авиакомпании полностью прекратили полеты в регион. После заявления Росавиации какая-то часть рейсов возобновится, билеты будут покупать индивидуальные туристы. И здесь надо учитывать, что весеннее-летнее расписание уже составлено, но возможны поэтапные корректировки полетных программ. Также для эффективной загрузки этих рейсов необходимо, в первую очередь, отменить рекомендации Минэкономразвития на нежелательность турпоездок в этот регион. Только тогда можно будет говорить о какой-то динамике восстановления спроса на путешествия в страны Ближнего Востока», – подчеркнул г-н Горин. По его словам, нормальное воздушное сообщение со странами Персидского залива выгодно не только перевозчикам, которые теперь не будут тратить время и топливо на облет, но и туристам: у них появится больше возможностей для путешествия, в том числе, в третьи страны, такие как Таиланд, Вьетнам, Индонезия, Мальдивы, Сейшелы, Маврикий и т.д. «Конкуренция между авиакомпаниями, как правило, приводит к снижению стоимости билетов. Хотя цены уже снизились. Ближневосточные авиакомпании вновь летают фактически с 9 марта, и у некоторых перевозчиков билеты, например, на Мальдивы и обратно со стыковкой на определенные даты можно было найти за 55 тыс. рублей. А прямой перелет стоил от 100 тыс.», – уточнил он. Дмитрий Горин напомнил, что почти за два месяца с начала конфликта количество туристов из Европы и Америки, прежде всего, на островах Индийского океана, резко сократилось, и местные отели дают хорошие скидки: «На фоне крепкого рубля и временного сокращения других рынков у российских туристов с расширением объемов перевозки появится возможность отдохнуть на тех же островах по привлекательной цене». «Мы рассчитываем, что решение Росавиации будет способствовать снятию ограничений и со стороны Минэкономразвития. Этого очень ждут путешественники, чьи запланированные туры были временно отменены. Это крайне важно для туроператоров, которые затратили свыше 7 млрд рублей на возврат денежных средств туристам и на перебронирование туров в связи с ситуацией на Ближнем Востоке. То есть решение обоих ведомств могло бы поддержать как туристов, так и турбизнес», – заметил Горин. Между тнм, экспертв АТОР считают, что "туроператоры не ожидают существенного снижения цен на билеты благодаря открытию рейсов российских перевозчиков: у авиакомпаний есть фиксированные издержки, плюс сохраняется фактор роста цен на авиатопливо. Кроме того, сейчас тарифы перевозчиков эмиратов на рейсы в ОАЭ и транзитные через них максимально низкие, но туристы в большинстве своем стараются не летать через страны Ближнего Востока из-за геополитической напряженности". .

В то же время, как отмечают в ассоциации, открытие пролета над Ираном, в первую очередь для российских и ближневосточных перевозчиков, означает сокращение времени полета и отказ от облетов, что позволит частично сдерживать тарифы за счет экономии топлива.

/TOURBUS.RU

