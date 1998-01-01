Новости Возможности Авито стали интересны турбизнесу Основатель агентства ADSTravel Алла Малофеева рассказала о новых возможностях популярной площадки продаж в ходе конференции Travel Marketing

Туроператоры и агенты начали тестировать новую площадку Авито Реклама, но у многих остаются вопросы: подходит ли аудитория, как отличить рекламу от карточек и стоит ли вообще туда идти? Разбираемся с экспертом. На конференции Travel Marketing 16 апреля выступила Алла Малофеева, основатель агентства ADSTravel. Она рассказала, почему Авито вдруг стал интересен туристическому бизнесу, сколько стоит реклама и какие результаты уже получают первые тестеры. Почему об Авито заговорили только сейчас? В октябре 2025 года Авито открыл полноценный рекламный кабинет для индивидуальных предпринимателей. Раньше рекламу могли запускать только ООО, да и то по большей части через карточки объявлений или платный подъем «Авито Про». «Если кто-то говорит, что год назад попробовал Авито и не зашло — скорее всего, он пробовал работать с карточками, а это вообще не то» — поясняет Алла Малофеева. Сейчас рекламный кабинет позволяет выбирать интересы аудитории, гео, регулировать бюджет и, главное, вести пользователя на внешнюю ссылку — на сайт, в мессенджер или на квиз. Кто может запускать рекламу? На данный момент кабинет доступен только юридическим лицам (ООО и ИП). Самозанятые и физлица пока не могут им пользоваться, но Алла Малофеева предполагает, что в будущем площадка расширит доступ. Аудитория Авито У многих есть стереотип, что на Авито сидят только те, кто покупает б/у вещи. Статистика говорит об обратном: - 72 млн активных пользователей в месяц (почти все интернет-население России) - На Авито продают недвижимость, промышленное оборудование, автомобили (каждый час продается 370 единиц транспорта) - В категории «Туры и путешествия» — почти 24 тыс. объявлений, а некоторые карточки набирают 11 тыс. просмотров за день «Если есть конкуренция, значит, есть и спрос. 24 тысячи карточек просто так не создаются», — резюмирует спикер. Авито Реклама vs карточки: в чем разница? Раньше при работе с карточками показ объявления происходил только по поисковому запросу, общение с клиентом было возможно исключительно внутри площадки, бюджет никак нельзя было регулировать, а эффективность отслеживалась с трудом. С появлением Авито Рекламы все изменилось: теперь доступен полноценный таргетинг по интересам, гео и поведению пользователей, можно вести внешнюю ссылку на сайт, квиз или мессенджер, управлять ставками и дневным бюджетом, а также подключать UTM-метки и аналитику. Цифры: сколько стоит реклама на Авито Алла Малофеева привела конкретные цифры из практики: - Стартовый бюджет — от 5 000 рублей - Стоимость 1 000 показов — сейчас 8–9 рублей (в начале года было 5 руб.) - Клик — 5–10 рублей - Подписчик в Telegram-канал (через чат-бота) — около 100 рублей - Заявка через квиз — примерно 400 рублей «Сейчас как раз то самое время, когда можно собирать трафик с Авито по минимальным ценам. Конкуренция растет, и цены будут увеличиваться», — предупреждает эксперт. Куда вести трафик: квизы vs чат-боты Спикер советует не пытаться набирать подписчиков в соцсетях напрямую — охваты ВКонтакте сейчас низкие, а в Telegram — проблемы с доступом. Лучше всего работают квизы (страницы с 3–5 вопросами, в конце которых просят оставить телефон). - Конверсия в заявку из квиза — выше, чем из чат-бота - Стоимость заявки — около 400 рублей - Человек уже отвечает на вопросы (куда хочет поехать, бюджет), и менеджер получает готовую квалифицированную заявку Чат-боты в MAX тоже возможны, но люди пока неохотно переходят в этот мессенджер. Эксперты тестировали вариант с двойной кнопкой (ВК + MAX) — нажатий во ВКонтакте было в два раза больше. Качество аудитории: можно ли продать тур за 100+ тыс. рублей? При широких настройках заявки были очень дешевыми (150–200 руб.), но часто такими: «хочу отель в Сочи за 50 тысяч». Для многих туркомпаний это некачественная заявка: низкий чек, нереалистичные ожидания, высокие затраты времени менеджера при мизерной прибыли. Однако после уточнения настроек (добавление дополнительных категорий, уточнение оффера) картина изменилась. В одном из кейсов за неделю: - 23 человека заявили бюджет до 100 тыс. руб. на человека - 10 человек — бюджет 100–300 тыс. руб. и выше «Треть опрошенных готовы потратить на тур больше 100 тысяч рублей на человека. С Авито можно получить вполне адекватную аудиторию. Продать люкс за миллионы вряд ли получится — холодная реклама не для этого, — но нормальные продажи средней ценовой категории — вполне реально», — говорит Алла Малофеева. Технические нюансы: ставка, маркировка, UTM - Ставка: Авито рекомендует одну цену, но реально можно ставить в 2 раза ниже (если показы идут — ставка подобрана верно). Не переплачивайте. - Маркировка рекламы: автоматическая — вносите данные рекламодателя, и все маркируется само. - UTM-метки: поддерживаются, можно отслеживать источники переходов. Что в итоге: стоит ли пробовать? Алла Малофеева считает, что Авито — перспективная площадка, особенно на фоне проблем с традиционными каналами (Telegram блокируют, ВКонтакте режет охваты, Яндекс.Директ дорог). «Конкуренция будет расти, как и цены. Если хотите попробовать новый источник трафика — сейчас самое время», - считает эксперт. Реклама на Авито подходит как для туроператоров, так и для турагентств, особенно если использовать квизы для сбора заявок. При правильных настройках можно получать заявки по 400 рублей и находить клиентов с бюджетом от 100 тысяч рублей на человека, - заключила спикер. /TOURBUS.RU

