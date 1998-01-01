Новости «Этномир»: Кругосветное путешествие - в Калужской области Журналистам рассказали о новинках уникального этнографического парка-музея, расположенного в 120 км от столицы

По итогам 2025 года в Калужской области зафиксирован рекордный турпоток — более 4 млн. человек. И такой показатель, по мнению губернатора Калужской области Владислава Шапша, - стал историческим максимумом для региона по количеству гостей, - сообщает наш специальный корреспондент. В целом, в Калужской области к посещению предлагается более тысяч туристических объектов и их количество с каждым годом расширяется но, пожалуй, одним из самых популярных и посещаемых мест региона можно назвать Этнографический парк-музей «Этномир», - культурно-образовательный туристический центр, расположенный в Калужской области (Боровский район, деревня Петрово). Грандиозный проект объединил на своей территории архитектуру и культуру, традиции и быт, гастрономию и народные промыслы народов и стран, которые в реальной жизни находятся за тысячи километров друг от друга. Буквально на днях, на территории «Этномир» состоялся информационный тур, на котором тревел - журналистам и блогерам представили летнюю событийную программу, а также анонсировали открытие образовательных летних лагерей для детей и подростков. Гости мероприятия посетили обзорную экскурсию «Наши соседи по планете», прогулявшись по территории этнодвора «Музей русской печи» и посетили павильон «Улица Мира», за которую «Этномир» получил национальную премию «Моя планета» Гуляя по крытой галерее, длиной около полутора километров, можно совершить настоящее кругосветное путешествие. За один день здесь можно оказаться и в японском доме минка, и корейском - ханок, и в индонезийском доме из бамбука.… В «Этномире» разработаны различные экскурсии по культуре, традициям, уникальным обычаям и тонкостям жизни в каждой стране, дополненные мастер-классами и посещением музеем. Например, в Музее Сибири и Дальнего Востока подробно расскажут, чем чум отличается от яранги. В последнюю можно заглянуть и увидеть кусочек традиционной жизни чукотского оленевода, а в мастерской дома стран Карибского бассейна каждый желающий может пробовать себя в таком необычном творческом мастер-классе, как рисование на воде Эбру. Существует множество версий откуда пошла эта технология. Ее родиной называют Китай и Японию, Узбекистан, Индию и Пакистан. В настоящее время Эбру особенно распространена в Турции. Попробовав этот медитативный процесс остановиться сложно - настолько затягивает. Причем, не только детей, но и взрослых. Изначальная концепция Этномира — показать все многообразие культур нашей планеты в одном месте – была и образовательной, и семейно – туристической. Одними из первых в России здесь сделали ставку на событийный туризм, и эта стратегия полностью себя оправдала. Сегодня парк стал настоящей международной площадкой: сюда приезжают туристы и официальные делегации со всего мира, чтобы представить свою страну, проводятся многочисленные мероприятия: от уютных камерных праздников до грандиозных фестивалей. Ннапример, Масленица, на которую ежегодно съезжается до 15 тысяч гостей. К сезону «Лето - 2026» в парке также подготовили большую программу, в том числе, с детскими лагерями. По словам основателя – руководителя детского лагеря «Герои» Сергея Гурова – площадка позволяет проводить полноценные летние каникулы, с разнообразными активностями: « Мы приглашаем юных гостей отправиться в мини-путешествие, которое оставит эмоции на долгое время. Наш лагерь – это не только провести время в необычной локации «Этномира», но и попробовать свои силы, испытать себя, закалить характер». Еще один лагерь «Линг-Во» – лингвистический. Погружение в языковую среду без скучных уроков с экскурсиями и мастер-классами по этнографическому парку – помогут детям легче усвоить языки мира. Как и у любого загородного объекта, у «Этномира» есть своя сезонность: пик посещаемости приходится новогодние каникулы, на майские праздники и, конечно, на лето. Так, с 27-30 апреля здесь будет проходить Неделя стран и континентов, с 4-8 мая – Неделя путешествий в прошлое, 8 -10 мая здесь пройдет праздник «Ретрофест», а с 12-14 июня праздник «Многоликая Россия». /TOURBUS.RU ФОТО: «ТБ»

Теги: Назад к списку новостей

Поиск по новостям По дате: По месяцу и году: Выберите месяц Январь Февраль Март Апрель Май Июнь Июль Август Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь Выберите год 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 По тексту:



Подписка