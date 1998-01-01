Посольство РФ предупредило о вспышке лихорадки чикунгунья на Маврикии
Власти страны призывают не находиться рядом с водоемами со стоячей водой и пользоваться антимоскитными средствами
На Маврикии зафиксирован рост числа зараженных лихорадкой чикунгунья, которая передается через укусы инфицированных комаров, сообщает посольство РФ в республике.
"Минздрав Маврикия предупреждает о резком росте числа зараженных лихорадкой чикунгунья. На сегодняшний день зафиксировано более 1400 обращений. Настоятельно рекомендуем обращаться к врачу при появлении первых симптомов - головной боли, ломоты в суставах, высокой температуры, ярких кожных высыпаний", - говорится в сообщении дипмиссии в соцсетях.
Комары также являются переносчиками лихорадки денге.
На острове Маврикий участились случаи нападений и краж, сообщили также ранее в в дипмиссии.
Как отметили также ранее в АТОР, российский турпоток на Маврикий стал одним из наиболее пострадавших направлений из-за кризиса авиаперевозки через авиахабы ОАЭ.
В марте 2026 года на остров прилетели 2 342 российских туриста. Это на 38,3% меньше, чем в марте прошлого года (3 798 визитов).
Тем не менее, из-за бурного прироста российского турпотока на Маврикий в январе и феврале, несмотря на большой минус в марте по итогам всего I квартала 2026 года Россия еще в плюсе: +15,9% (11 551 прибытий в январе-марте 2026 года против 9 970 за те же месяцы 2025 года).
