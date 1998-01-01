Главная
Страны
Онлайн-обучение: ваш путь к успеху
Workshop
О журнале
Национальные администрации по туризму в РФ
Календарь международных выставок.
ИД «ТУРБИЗНЕС»
Контакты
 
туристический бизнес
для профессионалов

Новости
20 апреля
Посольство РФ предупредило о вспышке лихорадки чикунгунья на Маврикии

Власти страны призывают не находиться рядом с водоемами со стоячей водой и пользоваться антимоскитными средствами


 

На Маврикии зафиксирован рост числа зараженных лихорадкой чикунгунья, которая передается через укусы инфицированных комаров, сообщает посольство РФ в республике.

"Минздрав Маврикия предупреждает о резком росте числа зараженных лихорадкой чикунгунья. На сегодняшний день зафиксировано более 1400 обращений. Настоятельно рекомендуем обращаться к врачу при появлении первых симптомов - головной боли, ломоты в суставах, высокой температуры, ярких кожных высыпаний", - говорится в сообщении дипмиссии в соцсетях.

Как отметили в посольстве, власти страны призывают граждан не находиться рядом с водоемами со стоячей водой и пользоваться антимоскитными средствами. Лихорадка чикунгунья переносится желтолихорадочными комарами, наиболее активными в дневное время суток. Симптомы проявляются через 2-12 дней после укуса. К ним обычно относят сильную боль в суставах, внезапное повышение температуры и кожную сыпь.

Комары также являются переносчиками лихорадки денге.

  

На острове Маврикий участились случаи нападений и краж, сообщили также ранее в в дипмиссии.
"В связи с резким ухудшением криминогенной обстановки и участившимися вооруженными нападениями и кражами как в общественном транспорте, так и на улицах, особенно в районах Гранд-бей, Флореаль, Альбион и Кюрпип, посольство России просит соотечественников соблюдать бдительность", - говорилось в сообщении посольства в телеграм-канале.

Как отметили в дипмиссии, женщинам и детям не рекомендуется находиться на улице в темное время суток без сопровождения. По возможности воздерживаться от разговоров с посторонними без крайней необходимости.
По словам дипломатов, в случае нападения необходимо сохранять спокойствие и при первой возможности обратиться в посольство и полицию.

Как рассказали при этом в Ассоциации туроператоров России (АТОР), инциденты не затрагивают основные курортные зоны, а сам остров остается одним из самых безопасных направлений для отдыха.

 

Как отметили также ранее в  АТОР, российский турпоток на Маврикий стал одним из наиболее пострадавших направлений из-за кризиса авиаперевозки через авиахабы ОАЭ.

В марте 2026 года на остров прилетели 2 342 российских туриста. Это на 38,3% меньше, чем в марте прошлого года (3 798 визитов). 

Тем не менее, из-за бурного прироста российского турпотока на Маврикий в январе и феврале, несмотря на большой минус в марте по итогам всего I квартала 2026 года Россия еще в плюсе: +15,9% (11 551 прибытий в январе-марте 2026 года против 9 970 за те же месяцы 2025 года). 

/TOURBUS.RU

 


Теги:

Назад к списку новостей
Добавить комментарий




Поиск по новостям
По дате:
По месяцу и году:
По тексту:


Подписка
Укажите ваш e-mail для получения свежих новостей.
 
Издания
Проекты
Онлайн
© 1998 — 2026 «Турбизнес»
Контактная информация
Реклама на сайте
Письмо редактору сайта
 