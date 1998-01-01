Новости Посольство РФ предупредило о вспышке лихорадки чикунгунья на Маврикии Власти страны призывают не находиться рядом с водоемами со стоячей водой и пользоваться антимоскитными средствами

На Маврикии зафиксирован рост числа зараженных лихорадкой чикунгунья, которая передается через укусы инфицированных комаров, сообщает посольство РФ в республике. "Минздрав Маврикия предупреждает о резком росте числа зараженных лихорадкой чикунгунья. На сегодняшний день зафиксировано более 1400 обращений. Настоятельно рекомендуем обращаться к врачу при появлении первых симптомов - головной боли, ломоты в суставах, высокой температуры, ярких кожных высыпаний", - говорится в сообщении дипмиссии в соцсетях.



Как отметили в посольстве, власти страны призывают граждан не находиться рядом с водоемами со стоячей водой и пользоваться антимоскитными средствами. Лихорадка чикунгунья переносится желтолихорадочными комарами, наиболее активными в дневное время суток. Симптомы проявляются через 2-12 дней после укуса. К ним обычно относят сильную боль в суставах, внезапное повышение температуры и кожную сыпь. Комары также являются переносчиками лихорадки денге. На острове Маврикий участились случаи нападений и краж, сообщили также ранее в в дипмиссии.

"В связи с резким ухудшением криминогенной обстановки и участившимися вооруженными нападениями и кражами как в общественном транспорте, так и на улицах, особенно в районах Гранд-бей, Флореаль, Альбион и Кюрпип, посольство России просит соотечественников соблюдать бдительность", - говорилось в сообщении посольства в телеграм-канале.



Как отметили в дипмиссии, женщинам и детям не рекомендуется находиться на улице в темное время суток без сопровождения. По возможности воздерживаться от разговоров с посторонними без крайней необходимости.

По словам дипломатов, в случае нападения необходимо сохранять спокойствие и при первой возможности обратиться в посольство и полицию.



Как рассказали при этом в Ассоциации туроператоров России (АТОР), инциденты не затрагивают основные курортные зоны, а сам остров остается одним из самых безопасных направлений для отдыха. Как отметили также ранее в АТОР, российский турпоток на Маврикий стал одним из наиболее пострадавших направлений из-за кризиса авиаперевозки через авиахабы ОАЭ. В марте 2026 года на остров прилетели 2 342 российских туриста. Это на 38,3% меньше, чем в марте прошлого года (3 798 визитов). Тем не менее, из-за бурного прироста российского турпотока на Маврикий в январе и феврале, несмотря на большой минус в марте по итогам всего I квартала 2026 года Россия еще в плюсе: +15,9% (11 551 прибытий в январе-марте 2026 года против 9 970 за те же месяцы 2025 года). /TOURBUS.RU

Теги: Назад к списку новостей

Поиск по новостям По дате: По месяцу и году: Выберите месяц Январь Февраль Март Апрель Май Июнь Июль Август Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь Выберите год 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 По тексту:



Подписка