Росавиция отменила ограничения на полеты в ОАЭ

Теперь туроператоры ждут отмену запрета на продажу туров на направлении

Росавиация отменила рекомендации для авиакомпаний РФ о приостановке продажи билетов на рейсы в/из ОАЭ и ограничения на полеты через воздушное пространство Ирана, сообщает Минтранс РФ.

"Росавиация с учетом позиции Минтранса и МИД отменила рекомендации для российских авиакомпаний приостановить продажу билетов на рейсы в/из ОАЭ. Также сняты ограничения на полеты российских авиакомпаний через воздушное пространство Ирана", - говорится в сообщении.



Отмечается, что транзитные рейсы и полеты в аэропорты этой страны могут выполняться с неукоснительным учетом всех рекомендаций иранских авиавластей.

"Специалисты Минтранса и Росавиации продолжают анализировать ситуацию с работой гражданской авиации на Ближнем Востоке, чтобы в случае необходимости внести коррективы в полеты авиакомпаний России в этом регионе.

Безопасность — приоритет", - подчеркивают в министерстве.

Ограничения были введены в конце февраля в связи с обострением военного конфликта на Ближнем Востоке. Сначала они действовали до 2 марта, затем неоднократно продлевались.

Решение о снятии ограничений на полеты в ОАЭ и через воздушное пространство Ирана является чрезвычайно важным для туристического рынка, так Ближний Восток – один из ключевых хабов для выездного туризма.

Но для возобновления туризма необходимы решения МИД и Минэкономразвития об отмене рекомендации о нежелательности поездок и ограничений на продажу туров, заявляют в Российском союзе туриндустрии, экспертов которого цитирует сегодня «Интерфакс».

"Решение о снятии ограничений на полёты в ОАЭ и через воздушное пространство Ирана является логичным шагом на фоне постепенной нормализации ситуации на Ближнем Востоке.

Мы наблюдаем, что ключевые региональные хабы постепенно восстанавливают полноценную работу, возобновляя ранее приостановленные рейсы и маршруты", - сказал член правления РСТ, генеральный директор туроператора Space Travel Артур Мурадян



По его словам, сигналы со стороны Ирана о частичном открытии воздушного пространства для пролёта гражданской авиации также важны - это означает, что стороны конфликта демонстрируют готовность обеспечивать безопасность транзитных перелётов.





"Для российского туристического рынка это принципиально значимое решение: направление Ближнего Востока традиционно является одним из ключевых транзитных узлов для выездного туризма. Возвращение стабильных маршрутов через регион и работа хабов существенно расширяют возможности перевозчиков и повышают доступность зарубежных поездок.

При этом важно дождаться окончательных решений профильных ведомств, включая Минэкономразвития и МИД России, чтобы синхронизировать транспортные и туристические регуляторные меры", - подчеркнул эксперт.

/TOURBUS.RU

ФОТО: https://malatyahaberleri.net