20 апреля
Росавиция отменила ограничения на полеты в ОАЭ
Теперь туроператоры ждут отмену запрета на продажу туров на направлении
Росавиация отменила рекомендации для авиакомпаний РФ о приостановке продажи билетов на рейсы в/из ОАЭ и ограничения на полеты через воздушное пространство Ирана, сообщает Минтранс РФ.
"Росавиация с учетом позиции Минтранса и МИД отменила рекомендации для российских авиакомпаний приостановить продажу билетов на рейсы в/из ОАЭ. Также сняты ограничения на полеты российских авиакомпаний через воздушное пространство Ирана", - говорится в сообщении.
Безопасность — приоритет", - подчеркивают в министерстве.
Ограничения были введены в конце февраля в связи с обострением военного конфликта на Ближнем Востоке. Сначала они действовали до 2 марта, затем неоднократно продлевались.
Решение о снятии ограничений на полеты в ОАЭ и через воздушное пространство Ирана является чрезвычайно важным для туристического рынка, так Ближний Восток – один из ключевых хабов для выездного туризма.
Но для возобновления туризма необходимы решения МИД и Минэкономразвития об отмене рекомендации о нежелательности поездок и ограничений на продажу туров, заявляют в Российском союзе туриндустрии, экспертов которого цитирует сегодня «Интерфакс».
"Решение о снятии ограничений на полёты в ОАЭ и через воздушное пространство Ирана является логичным шагом на фоне постепенной нормализации ситуации на Ближнем Востоке.
Мы наблюдаем, что ключевые региональные хабы постепенно восстанавливают полноценную работу, возобновляя ранее приостановленные рейсы и маршруты", - сказал член правления РСТ, генеральный директор туроператора Space Travel Артур Мурадян
"Для российского туристического рынка это принципиально значимое решение: направление Ближнего Востока традиционно является одним из ключевых транзитных узлов для выездного туризма. Возвращение стабильных маршрутов через регион и работа хабов существенно расширяют возможности перевозчиков и повышают доступность зарубежных поездок.
При этом важно дождаться окончательных решений профильных ведомств, включая Минэкономразвития и МИД России, чтобы синхронизировать транспортные и туристические регуляторные меры", - подчеркнул эксперт.
/TOURBUS.RU
ФОТО: https://malatyahaberleri.net
