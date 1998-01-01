Эксперты: Оформить загранпаспорт стало сложнее

Накануне начала высокого летнего сезона из-за роста спроса туристам стало сложнее записаться на подачу документов для оформления загранпаспорта, особенно в Москве, сообщает пресс-служба Ассоциации туроператоров России.

"Сообщения о сложностях с записью на подачу документов на загранпаспорта появились в соцсетях в конце прошлого года. В марте ситуация усугубилась, особенно в крупных городах, таких как Москва, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Казань и Краснодар.

По словам турагентов и туристов, проблема действительно есть. На портале Госуслуг невозможно записаться на подачу документов в МФЦ, так как система не предлагает свободных слотов", - говорится в сообщении.



В то же время в ассоциации отмечают, что у некоторых туристов получилось записаться напрямую через МФЦ. Кроме того, некоторые туристы смогли «поймать окно» для записи на Госуслугах, но для этого им пришлось постоянно мониторить портал в течение нескольких дней.

Срок оформления составляет около месяца с момента подачи документов.



В АТОР добавили, что туроператоры не фиксируют массовых жалоб на проблемы с загранпаспортами.

"По данным туроператоров, массовых жалоб на невозможность записаться в миграционные подразделения практически нет. Их клиенты не испытывают сложностей с оформлением документов и успевают отправиться в запланированные поездки.

Случаи, когда с записью на оформление возникают сложности, единичны", - сообщили в туркомпаниях.





В МВД заявили, что к росту числа заявок на оформление загранпаспортов привели сразу несколько факторов. Первый – изменение правил вывоза детей до 14 лет за границу. С 20 января дети до 14 лет не могут выезжать из России в Белоруссию, Казахстан, Киргизию, Таджикистан и Южную Осетию) по свидетельству о рождении – требуется отдельный загранпаспорт либо внесение сведений о ребенке в паспорт родителя.

Рост количества загранпаспортов, выданных несовершеннолетним, по сравнению с прошлым годом составил 70% для паспортов сроком на 5 лет и 40% – на 10 лет.



Вторая причина – технические сложности в МФЦ, третья – приближение высокого летнего сезона, когда туристы планируют заграничные отпуска.



"Турагенты советуют подавать документы после окончания школьных каникул, а также осенью или зимой, когда нет ажиотажа.

Если не получается записаться онлайн – нужно приходить в МВД физически и подавать документы на замену на месте. А также заниматься вторым загранпаспортом загодя, а не за пару месяцев до истечения срока первого", - подчеркивают в АТОР.



По статистике МВД, количество загранпаспортов, выданных взрослым в январе-феврале этого года, выросло на 15% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.





3 апреля Сергей Кириенко заявил, что президент РФ Владимир Путин сохранил возможность въезда российских детей до 14 лет в Абхазию по свидетельству о рождении на 2026-2027 годы.

Однако официально этот документ до сих пор не опубликован, - напоминает «Интерфакс».

