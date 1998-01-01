Новости Эксперт: Как сделать, чтобы в ответ на запрос ИИ назвал вашу туркомпанию Владимир Малюгин, основатель performance-агентства Digital Geeks, рассказал о применении в туризме новых технологий Generative Engine Optimization

Конференция Travel Marketing, прошедшая 16 апреля, собрала пять ярких выступлений о современных каналах продвижения. Одно из самых актуальных — доклад Владимира Малюгина, основателя performance-агентства Digital Geeks, о GEO (Generative Engine Optimization) — оптимизации под генеративные нейросети. GEO vs SEO: в чем разница? Как отметил эксперт, в отличие от традиционного SEO, где мы боремся за место в выдаче поисковика, GEO — это борьба за упоминание бренда в ответах ИИ. И разница здесь принципиальная. Владимир Малюгин сразу расставил акценты: многие путают GEO с SEO, но у этих технологий - разные задачи: «SEO — это продвижение сайта в поиске. Мы работаем с технической оптимизацией, ссылками, контентом на своем ресурсе. GEO — это продвижение бренда в ответах нейросетей. Ваша цель — чтобы ИИ назвал вашу компанию, отель или ресторан, когда пользователь спрашивает: «Куда поехать в Сочи с детьми?» или «Посоветуй хороший отель на Мальдивах»». Нейросети (ChatGPT, GigaChat, Алиса) не читают ваш сайт напрямую. Они собирают информацию из множества источников в интернете — статей, рейтингов, обзоров, отзывов, постов в соцсетях. И если про вас никто не пишет на авторитетных площадках, нейросеть вас просто не увидит. Эксперт подчеркивает, что если ваш бренд недоступен в поиске — не сайт, а именно бренд — вы не попадете в ответы. Люди будут выбирать среди тех, кого нейросеть назвала первой. Как нейросети выбирают источники? Алгоритм прост: нейросеть идет в поиск (Яндекс, Google, Bing) и смотрит, какие сайты находятся в топе по запросам, релевантным вопросу пользователя. Причем это не обязательно ваш официальный сайт. Чаще всего это: - Площадки с пользовательским контентом (VC, DTF, Pikabu, «Дзен») - СМИ («Комсомольская правда», «Известия», ТАСС) - Агрегаторы и маркетплейсы - Форумы и блоги - Картографические сервисы (2ГИС, Яндекс Карты, Google Maps) Как объясняет спикер, "нейронка" не будет смотреть на ваш сайт, если он не в топе. Она пойдет на крупные площадки, где есть обзоры, рейтинги, списки. Ваша задача — попасть туда. Он приводит пример: по запросу «лучшие семейные отели в Сочи» нейросеть проанализировала 30 источников. Среди них — «Яндекс.Путешествия», Т-Банк, «Комсомольская правда» и другие. Если вашего отеля нет в этих рейтингах, вы не попадете в ответ. Как понять, откуда нейросеть берет информацию? Владтитр Малюгин предлагает простую методику. 1. Соберите промпты — вопросы, которые ваши потенциальные клиенты могут задать нейросети. Например: - «Где остановиться в Санкт-Петербурге с бассейном?» - «Посоветуй отель для отдыха с собакой в Подмосковье» - «Лучшие турагентства по Мальдивам» 2. Задайте эти вопросы нейросети (Алисе, ChatGPT, GigaChat) и посмотрите, какие источники она указывает в ответе или в процессе поиска. 3. Проанализируйте топ выдачи по этим запросам в обычном поисковике (Яндекс, Google). Нейросеть с высокой вероятностью будет использовать те же источники, что и поисковая система. Эксперт советует зайти в Яндекс, посмотреть топ-10 по нужному запросу и понять, есть ли там ваша компания. Если нет — надо работать над присутствием. Что делать: стратегия попадания в ответы ИИ Владимир Малюгин выделяет несколько практических шагов: 1. Создавайте качественный контент на сторонних площадках Не надейтесь только на свой сайт. Пишите экспертные статьи, обзоры, рейтинги на платформах, которые доверяют поисковые системы. Проверенные площадки (по опыту спикера): - «Дзен» — хорошо индексируется, можно публиковать статьи с упоминанием бренда - VC.ru — площадка для экспертных материалов, часто попадает в топ - «Комсомольская правда» — платное размещение статей (оплата за просмотры, от 15–20 руб. за показ) - Профильные отраслевые порталы (например, Tourbus.ru) «Если вы напишете обзор «Топ-5 семейных отелей в Сочи» и включите туда себя, нейросеть это увидит. Главное — чтобы статья вышла в топ поиска», — говорит г-н Малюгин. 2. Работайте с рейтингами и списками Участвуйте в составлении рейтингов на крупных площадках. Например, Т-Банк, «Яндекс.Путешествия», «СберПутешествия» часто публикуют подборки. Попадание в такой список — почти гарантия упоминания нейросетью. «Если есть рейтинг «6 семейных отелей в Сочи», а вы седьмой — напишите организаторам, спросите, как попасть. Многие рейтинги коммерческие, и за включение можно заплатить», — отмечает эксперт. 3. Используйте PR и «посевы» Заказывайте статьи на авторитетных ресурсах. Это может быть платное размещение или бартер с блогерами. «У нас был кейс: клиент — производитель витаминов. Одна статья на VC набрала 40 тысяч просмотров, и с нее пошли тысячи переходов на сайт. Это же работает и для туризма», — делится г-н Малюгин. 4. Не забывайте про отзывы Отзывы на Яндекс Картах, Google Maps, 2ГИС — важный источник для нейросетей. Особенно если они развернутые и содержат конкретные детали. «Нейросеть любит четкие факты, конкретные цены, реальные отзывы. Общие обещания она не воспринимает», — подчеркивает спикер. 5. Адаптируйте контент под поисковые запросы Пишите так, как ищут люди. Используйте слова «лучший», «рейтинг», «2026», конкретные характеристики (бассейн, парковка, завтрак, размещение с животными). Г-н Малюгин замечает, что нейросети любят, когда в тексте есть год, цифры, сравнения, таблицы. Это повышает доверие к источнику. А что с турагентами? Для них GEO тоже работает Вопрос из чата: «Как использовать GEO, если я турагент, а нейросеть отчасти меня заменяет?» Спикер отвечает: "нужно нишеваться". Чем более узкая и конкретная ваша экспертиза, тем легче нейросети вас найти и рекомендовать. «Если вы специалист по Мальдивам или по отдыху с детьми — пишите об этом. Делайте обзоры, участвуйте в рейтингах «Лучшие турагенты по экзотическим направлениям». Ищите свою нишу, где конкуренция ниже», — советует он. Елена Белоусова, модератор конференции, добавляет: «Проблема не в нейросетях, а в том, что многие агентства никак не отличаются друг от друга. Цены одинаковые, продукты одинаковые. Чем вы лучше? Если вы не ответите на этот вопрос, нейросеть тоже не сможет на него ответить. А если вы эксперт в узкой нише — вас обязательно найдут». GEO — это не замена SEO, а дополнение. Вам по-прежнему нужен оптимизированный сайт, но теперь этого недостаточно. Приходится активно работать над присутствием бренда в открытых источниках: писать статьи, участвовать в рейтингах, собирать отзывы, заказывать обзоры на авторитетных площадках. «Забудьте про продвижение только сайта. Ваша задача — продвигать название вашей компании в поисковую выдачу, на любых площадках. Тогда нейросети вас увидят», — резюмирует Владимир Малюгин. Ключевые выводы для туристического бизнеса: - Бренд должен быть в поиске. - Публикуйте статьи на «Дзене», VC и в СМИ, чтобы нейросети могли вас найти. - Нейросети доверяют рейтингам — участвуйте в списках и подборках. - Конкретика и цифры повышают доверие: пишите с фактами, ценами и датами. - Отзывы работают — собирайте развернутые отзывы на картах. - «Нишевание «упрощает попадание: выберите узкую специализацию и бейте именно в нее. «GEO — это марафон, а не спринт. Но те, кто начнут работать с этой технологией сейчас, через полгода заберут клиентов у тех, кто продолжит надеяться только на свой сайт и «сарафанное радио», - заключил Владимир Малюгин. /TOURBUS.RU ФОТО: https://marketing.hse.ru/

Теги: Назад к списку новостей

Поиск по новостям По дате: По месяцу и году: Выберите месяц Январь Февраль Март Апрель Май Июнь Июль Август Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь Выберите год 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 По тексту:



Подписка