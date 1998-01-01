20 апреля
Эксперт: Как сделать, чтобы в ответ на запрос ИИ назвал вашу туркомпанию
Владимир Малюгин, основатель performance-агентства Digital Geeks, рассказал о применении в туризме новых технологий Generative Engine Optimization
Конференция Travel Marketing, прошедшая 16 апреля, собрала пять ярких выступлений о современных каналах продвижения.
Одно из самых актуальных — доклад Владимира Малюгина, основателя performance-агентства Digital Geeks, о GEO (Generative Engine Optimization) — оптимизации под генеративные нейросети.
GEO vs SEO: в чем разница?
Как отметил эксперт, в отличие от традиционного SEO, где мы боремся за место в выдаче поисковика, GEO — это борьба за упоминание бренда в ответах ИИ. И разница здесь принципиальная.
Владимир Малюгин сразу расставил акценты: многие путают GEO с SEO, но у этих технологий - разные задачи:
«SEO — это продвижение сайта в поиске. Мы работаем с технической оптимизацией, ссылками, контентом на своем ресурсе. GEO — это продвижение бренда в ответах нейросетей. Ваша цель — чтобы ИИ назвал вашу компанию, отель или ресторан, когда пользователь спрашивает: «Куда поехать в Сочи с детьми?» или «Посоветуй хороший отель на Мальдивах»».
Нейросети (ChatGPT, GigaChat, Алиса) не читают ваш сайт напрямую. Они собирают информацию из множества источников в интернете — статей, рейтингов, обзоров, отзывов, постов в соцсетях. И если про вас никто не пишет на авторитетных площадках, нейросеть вас просто не увидит.
Эксперт подчеркивает, что если ваш бренд недоступен в поиске — не сайт, а именно бренд — вы не попадете в ответы. Люди будут выбирать среди тех, кого нейросеть назвала первой.
Как нейросети выбирают источники?
Алгоритм прост: нейросеть идет в поиск (Яндекс, Google, Bing) и смотрит, какие сайты находятся в топе по запросам, релевантным вопросу пользователя. Причем это не обязательно ваш официальный сайт. Чаще всего это:
- Площадки с пользовательским контентом (VC, DTF, Pikabu, «Дзен»)
- СМИ («Комсомольская правда», «Известия», ТАСС)
- Агрегаторы и маркетплейсы
- Форумы и блоги
- Картографические сервисы (2ГИС, Яндекс Карты, Google Maps)
Как объясняет спикер, "нейронка" не будет смотреть на ваш сайт, если он не в топе. Она пойдет на крупные площадки, где есть обзоры, рейтинги, списки. Ваша задача — попасть туда.
Он приводит пример: по запросу «лучшие семейные отели в Сочи» нейросеть проанализировала 30 источников. Среди них — «Яндекс.Путешествия», Т-Банк, «Комсомольская правда» и другие. Если вашего отеля нет в этих рейтингах, вы не попадете в ответ.
Как понять, откуда нейросеть берет информацию?
Владтитр Малюгин предлагает простую методику.
1. Соберите промпты — вопросы, которые ваши потенциальные клиенты могут задать нейросети. Например:
- «Где остановиться в Санкт-Петербурге с бассейном?»
- «Посоветуй отель для отдыха с собакой в Подмосковье»
- «Лучшие турагентства по Мальдивам»
2. Задайте эти вопросы нейросети (Алисе, ChatGPT, GigaChat) и посмотрите, какие источники она указывает в ответе или в процессе поиска.
3. Проанализируйте топ выдачи по этим запросам в обычном поисковике (Яндекс, Google). Нейросеть с высокой вероятностью будет использовать те же источники, что и поисковая система.
Эксперт советует зайти в Яндекс, посмотреть топ-10 по нужному запросу и понять, есть ли там ваша компания. Если нет — надо работать над присутствием.
Что делать: стратегия попадания в ответы ИИ
Владимир Малюгин выделяет несколько практических шагов:
1. Создавайте качественный контент на сторонних площадках
Не надейтесь только на свой сайт. Пишите экспертные статьи, обзоры, рейтинги на платформах, которые доверяют поисковые системы.
Проверенные площадки (по опыту спикера):
- «Дзен» — хорошо индексируется, можно публиковать статьи с упоминанием бренда
- VC.ru — площадка для экспертных материалов, часто попадает в топ
- «Комсомольская правда» — платное размещение статей (оплата за просмотры, от 15–20 руб. за показ)
- Профильные отраслевые порталы (например, Tourbus.ru)
«Если вы напишете обзор «Топ-5 семейных отелей в Сочи» и включите туда себя, нейросеть это увидит. Главное — чтобы статья вышла в топ поиска», — говорит г-н Малюгин.
2. Работайте с рейтингами и списками
Участвуйте в составлении рейтингов на крупных площадках. Например, Т-Банк, «Яндекс.Путешествия», «СберПутешествия» часто публикуют подборки. Попадание в такой список — почти гарантия упоминания нейросетью.
«Если есть рейтинг «6 семейных отелей в Сочи», а вы седьмой — напишите организаторам, спросите, как попасть. Многие рейтинги коммерческие, и за включение можно заплатить», — отмечает эксперт.
3. Используйте PR и «посевы»
Заказывайте статьи на авторитетных ресурсах. Это может быть платное размещение или бартер с блогерами.
«У нас был кейс: клиент — производитель витаминов. Одна статья на VC набрала 40 тысяч просмотров, и с нее пошли тысячи переходов на сайт. Это же работает и для туризма», — делится г-н Малюгин.
4. Не забывайте про отзывы
Отзывы на Яндекс Картах, Google Maps, 2ГИС — важный источник для нейросетей. Особенно если они развернутые и содержат конкретные детали.
«Нейросеть любит четкие факты, конкретные цены, реальные отзывы. Общие обещания она не воспринимает», — подчеркивает спикер.
5. Адаптируйте контент под поисковые запросы
Пишите так, как ищут люди. Используйте слова «лучший», «рейтинг», «2026», конкретные характеристики (бассейн, парковка, завтрак, размещение с животными).
Г-н Малюгин замечает, что нейросети любят, когда в тексте есть год, цифры, сравнения, таблицы. Это повышает доверие к источнику.
А что с турагентами? Для них GEO тоже работает
Вопрос из чата: «Как использовать GEO, если я турагент, а нейросеть отчасти меня заменяет?»
Спикер отвечает: "нужно нишеваться". Чем более узкая и конкретная ваша экспертиза, тем легче нейросети вас найти и рекомендовать.
«Если вы специалист по Мальдивам или по отдыху с детьми — пишите об этом. Делайте обзоры, участвуйте в рейтингах «Лучшие турагенты по экзотическим направлениям». Ищите свою нишу, где конкуренция ниже», — советует он.
Елена Белоусова, модератор конференции, добавляет:
«Проблема не в нейросетях, а в том, что многие агентства никак не отличаются друг от друга. Цены одинаковые, продукты одинаковые. Чем вы лучше? Если вы не ответите на этот вопрос, нейросеть тоже не сможет на него ответить. А если вы эксперт в узкой нише — вас обязательно найдут».
GEO — это не замена SEO, а дополнение. Вам по-прежнему нужен оптимизированный сайт, но теперь этого недостаточно. Приходится активно работать над присутствием бренда в открытых источниках: писать статьи, участвовать в рейтингах, собирать отзывы, заказывать обзоры на авторитетных площадках.
«Забудьте про продвижение только сайта. Ваша задача — продвигать название вашей компании в поисковую выдачу, на любых площадках. Тогда нейросети вас увидят», — резюмирует Владимир Малюгин.
Ключевые выводы для туристического бизнеса:
- Бренд должен быть в поиске.
- Публикуйте статьи на «Дзене», VC и в СМИ, чтобы нейросети могли вас найти.
- Нейросети доверяют рейтингам — участвуйте в списках и подборках.
- Конкретика и цифры повышают доверие: пишите с фактами, ценами и датами.
- Отзывы работают — собирайте развернутые отзывы на картах.
- «Нишевание «упрощает попадание: выберите узкую специализацию и бейте именно в нее.
«GEO — это марафон, а не спринт. Но те, кто начнут работать с этой технологией сейчас, через полгода заберут клиентов у тех, кто продолжит надеяться только на свой сайт и «сарафанное радио», - заключил Владимир Малюгин.
