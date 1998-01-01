|
|
туристический бизнес
для профессионалов
|
17 апреля
Кашира: Серебристые облака, герои-стрельцы и уникальные наличники
Столичные туркомпании и руководство Каширы обсудили, как превратить уютный подмосковный город в популярный туристический центр
Круглый стол на тему: Как превратить малый город в Подмосковье в популярный туристический центр – прошёл в рамках специального инфортура для 28 сотрудников турфирм в одном из старейших городов Московской области – Кашире, - сообщает наш специальный корреспондент.
Представители администрации городского округа Кашира и местного бизнеса обсудили с туроператорами возможные варианты сотрудничества и озвучили туристическую «повестку дня»: проекты, которые помогут раскрыть туристический потенциал.
По данным РСТ в прошлом году треть всего внутреннего турпотока страны пришлась на малые и средние города, и такая тенденция, по прогнозам, будет расти. Но готова ли к росту туристического потока провинция? Глава Каширы Роман Пичугин уверен, что – да.
Каширу - небольшой город всего в 93 километрах от столицы, вполне можно превратить в полноценный туристический центр.
По его словам, у города уже есть разработанные маршруты, в том числе совместные с Коломной и Тарусой, расположенной дальше по Оке, с другими близлежащими историческими городами:
– Мы только начинаем заявлять о себе на большой туристической карте России. Самое главное в нашем регионе – это люди. И кто бы к нам не приезжал, отмечают, что у нас душевно и спокойно. Это можно, сказать наш бренд.
Было отмечено, что кроме туристических автобусов, с помощью которых удобно
передвигаться между локациями, этим летом добавятся теплоходы. В мае 2026 года по Оке между Каширой и Тарусой запускаются прогулочные туристические рейсы с экскурсиями по городу и вдоль Оки.
Не менее живописен и местный променад. Длиной 1,7 километра, - он уже стал победителем президентского конкурса малых городов и исторических поселений.
Ока - главная природная жемчужина Каширы и летом – с мая по август, над рекой можно наблюдать редкое природное явление - самые высокие облака атмосферы - серебристые облака.
В городском Краеведческом музее создали даже интерактивную экспозицию, посвященную изучению этого уникального явления. А в начале июля в Кашире проходит Фестиваль "Серебристые облака".
Нельзя забывать, что в этом году, - 22 июля - Кашира отметит свое 670-летие. День города будет ярко отмечаться с 24–25 июля.
Гостям города показали, чем Кашира жила в стародавние времена. Здесь располагалась резная судоремонтная станция, куда нанимались резчики со всех близлежащих городов. С тех пор Кашира прославилась как город наличников. Многие из них, а наличники делятся на две группы: народные и архитектурные, - до сих пор остались на сохранившихся домах.
Интересны местные храмы - в городе их семь и все они достойны отдельного рассказа. Так, на колокольне Введенской церкви установлены знаменитые часы, которые местные называют курантами.
126 лет назад они были заказаны в Петербурге, на фирме "Винтер" и до сих пор исправно показывают время на четыре стороны света.
Рядом - памятник Стрельцу, коими тоже знаменит город. Интересный факт, что каширские стрельцы, которые в 1572-м отстояли многотысячное турецко крымское войско, направлявшееся к Москве, получали жалованье не только деньгами, но и солью. Считается, что если потереть носок сапога стрельца, - любое желание осуществится.
Еще одна достопримечательность - самая высокая точка города - водонапорная башня, возведенная в 20-е годы прошлого века. Ныне здесь расположилась "Хлебная лавка", куда стоит заглянуть за вкуснейшим хлебом и булочками.
Незабываемые впечатления гарантированы и при посещении каширской зоостудии "Ковчег", где обитают ламы, лисы, пятнистые олени. «Звезда программы» 15-летний говорящий ворон Карлуша, который уже отметился сьемками в нескольких известных кинокартинах.
Наиболее популярная и обширная туристическая программа, которая предлагается здесь – «Большой кочевник». Ее особенность – этническая часть, в ходе которой гостей знакомят с жизнью северных кочевых народов.
Для тех, кто ищет умиротворения и красивых видов – путь лежит в Никитский женский монастырь. С крутого берега Оки открываются захватывающие дух панорамы на речные просторы и бескрайние дали.
Участники тура подчеркнули, что Кашира, - без сомнения, потенциально интересный, с туристической точки зрения, регион.
Но пока для роста туристического потока здесь не хватает некоторых элементов инфраструктуры — например, гостиниц для длительного пребывания туристов и посадочных мест в общепите.
/TOURBUS.RU
ФОТО:"ТБ"
Теги:
Добавить комментарий
|
Поиск по новостям
Подписка
|
© 1998 — 2026 «Турбизнес»
Контактная информация
Реклама на сайте
Письмо редактору сайта
|