Новости «Известия»: Российским пассажирам могут запретить использование пауэрбанков на борту самолета Росавиация, однако, отрицает, что подобные планы рассматриваются ведомством

Пассажирам российских авиакомпаний могут запретить использование пауэрбанков на борту. Рассмотреть такую меру Минтрансу предложила Росавиация, следует из отчета ведомства по итогам расследования инцидента с самолетом «Уральских авиалиний», - сообщает сегодня газета «Известия». Как мы сообщали ране, в феврале этого года при перелете из Екатеринбурга в Стамбул на борту произошло возгорание портативного устройства. В документе, который есть в распоряжении «Известий», сообщается, что задымление в салоне возникло после хлопка у места пассажира, перевозившего пауэрбанк. Бортпроводники оперативно ликвидировали возгорание с помощью огнетушителя, после чего устройство поместили в контейнер с водой. В результате инцидента были повреждены подушка кресла и привязной ремень, а сам пассажир получил ожог большого пальца. Комиссия пришла к выводу, что решение экипажа о продолжении полета было обоснованным. Вместе с тем в числе выявленных недостатков указано отсутствие в нормативно-правовых актах РФ прямого запрета на использование пассажирами в полете портативных аккумуляторов. В документе подчеркивается, что на фоне повторяющихся инцидентов с возгоранием таких устройств авиационным властям следует рассмотреть возможность внесения изменений в воздушное законодательство, вплоть до ограничения или полного запрета использования портативных зарядок на борту воздушных судов в течение всего полета. «Известия» направили запросы в Минтранс и Росавиацию с просьбой пояснить, ведется ли проработка соответствующих ограничений или полного запрета. В «Уральских авиалиниях» сообщили, что уже руководствуются рекомендациями Росавиации. — В авиакомпании ознакомлены с данными рекомендациями. Изменения внесены в правила перевозки, — пояснили «Известиям» в пресс-службе. Согласно обновленным требованиям перевозчика к безопасности, с которыми ознакомились «Известия», пауэрбанки можно провозить в ручной клади при соблюдении ряда условий. Устройства должны быть упакованы таким образом, чтобы исключить риск короткого замыкания. Для литий-металлических аккумуляторов установлено ограничение по содержанию лития — не более 2 г, для литий-ионных — по удельной мощности, которая не должна превышать 100 Вт/ч. При этом использование пауэрбанков ограничено: их нельзя заряжать от источников питания в кресле или на борту самолета, а также использовать для подзарядки мобильных устройств на всех этапах полета. С 1 января этого года Международная ассоциация воздушного транспорта (IATA) изменила правила перевозки пауэрбанков и устройств, содержащих литиевые батареи на борту ВС, — рассказали «Известиям» в пресс-службе «Аэрофлота». Там уточнили, что на официальном сайте авиакомпании уже размещены требования к провозу пауэрбанков. В том числе они не должны заряжаться с использованием источников питания, размещенных в кресле/на борту ВС на всех этапах полета, а также не могут использоваться для зарядки других портативных электронных устройств. Кроме того, они не должны находиться в ручной клади, размещаемой на багажных полках. Они могут быть лишь в ручной клади под сиденьем впереди стоящего кресла или в кармане на спинке кресла. Аналогичные требования и у Azur Air. Кроме того, на пауэрбанках должна быть пластиковая упаковка, защитный пакет или обмотка открытых полюсов контактов. — Мы следим за всеми рекомендациями, соблюдаем законодательство, внесем изменения в свои правила перевозок, если того потребуют нормативные документы, — заявили «Известиям» в пресс-службе перевозчика. Росавиация не видит оснований для введения запрета на провоз пауэрбанков в самолетах в ближайшее время, сообщает между тем сегодня пресс-служба ведомства. "Мнение комиссии Уральского МТУ носит рекомендательный характер. Оснований для полного запрета провоза пауэрбанков сегодня нет", - говорится в сообщении. Как отметили в Росавиации, ограничения на провоз таких устройств уже существуют – регламентируются как международными требованиями в области безопасной перевозки опасных грузов по воздуху, так и правилами авиакомпаний. /TOURBUS.RU

Теги: Назад к списку новостей

Поиск по новостям По дате: По месяцу и году: Выберите месяц Январь Февраль Март Апрель Май Июнь Июль Август Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь Выберите год 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 По тексту:



Подписка