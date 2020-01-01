Новости

Горячие авиановости

"Аэрофлот" впервые запустит рейсы из Минеральных Вод в Стамбул/ Red Wings свяжет Тюмень и Тбилиси/ «Белавиа» возобновляет регулярные рейсы из Минска в Тель-Авив.

"Аэрофлот" впервые запустит рейсы из из Минеральных Вод в Стамбул

"Аэрофлот" в июне впервые запустит рейсы из из Минеральных Вод (Ставропольский край) в Стамбул с частотой два раза в неделю, сообщает пресс-служба перевозчика.

"Полеты будут выполняться с 4 июня на лайнерах Airbus A320 в двухклассной компоновке: эконом и бизнес.

В летнем расписании рейсы SU812/813 запланированы два раза в неделю: вылет из Минеральных Вод – по четвергам и воскресеньям, обратно из Стамбула – по пятницам и воскресеньям", - говорится в сообщении.



Как отметили в пресс-службе, аэропорт Минводы – шестой пункт России, из которого группа "Аэрофлот" будет выполнять прямые рейсы в Стамбул. Также рейсы выполняются из Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Сочи и Краснодара.



Red Wings свяжет Тюмень и Тбилиси

Авиакомпания Red Wings с 12 июня приступит к выполнению регулярных рейсов между Тюменью и Тбилиси, сообщает пресс-служба перевозчика.

Рейсы будут выполняться по пятницам. Вылет из Тюмени планируется в 18:40, из Тбилиси - в 22:20. Время в пути составит 3 часа 40 минут.

Рейсы будут осуществляться на самолетах SSJ-100 до конца октября.

В настоящее время других рейсов в Тбилиси из Тюмени не выполняется.

«Белавиа» возобновляет регулярные рейсы из Минска в Тель-Авив.

19 апреля авиакомпания «Белавиа» возобновляет прямые регулярные рейсы из Минска в Тель-Авив. Полеты будут выполняться 2 раза в неделю по воскресеньям и четвергам.

Вылет из Минска – в 04:10, прибытие в Тель-Авив – в 10:20

Вылет из Тель-Авива – в 11:20, прибытие в Минск – в 17:45

Время в пути составляет 6 часов 10 минут. Полеты осуществляются на авиалайнерах корпорации Boeing.

«В 2025 году Израиль посетили 6100 туристов из Беларуси, что обеспечило республике третье место по объему турпотока среди стран СНГ. Мы видим значительный потенциал для дальнейшего роста.

Высокий интерес к направлению подтверждает и тот факт, насколько оперативно было восстановлено авиасообщение сразу после открытия воздушного пространства», отметил Владимир Шкляр, cоветник Министерства туризма Израиля по развитию туризма в Израиль из стран СНГ.

/TOURBUS.RU





