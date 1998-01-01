17 апреля
Аналитики: Из-за дефицита лайнеров авиакомпании переводят самолеты на международные рейсы
Ассоциация эксплуатантов воздушного транспорта и эксперты обсуждают причины и последствия увеличения международных рейсов за счет внутренних
Российские авиакомпании из-за дефицита самолетного парка вынуждены перераспределять лайнеры с внутренних на более выгодные международные рейсы, сообщила Ассоциация эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ). В результате объем авиаперевозок по России снижается, - сообщили сегодня в пресс-службе РСТ.
В 2025 году российские авиакомпании перевезли на 2,5% пассажиров меньше, чем годом ранее, их пассажиропоток составил 108,9 млн человек.
Как следует из статистики ассоциации, которую приводит «Интерфакс», это произошло из-за спада внутренних перевозок – на внутрироссийских рейсах было перевезено 81,5 млн человек, что на 3,8% меньше, чем годом ранее. Пассажиропоток за рубеж, наоборот, вырос на 1,6%, до 27,4 млн человек, в дальнее зарубежье – на 8,5%, до 17,7 млн.
В январе-феврале пассажиропоток на внутренних рейсах сократился еще на 1,6% при росте занятости кресел на 0,5%, до 88,3%. А на международных вырос и пассажиропоток (на 5,8%) и занятость кресел (на 4,1%, до 90,5%).
Как считают в АЭВТ, тенденция связана с тем, что зарубежные перевозки более выгодны авиакомпаниям, чем внутренние, поэтому они стремятся использовать имеющиеся самолеты в первую очередь на внутренних рейсах.
За 9 месяцев 2025 года общая операционная прибыль перевозчиков упала на 30,4%, до 51,2 млрд руб. из-за превышения расходов над доходами.
Главными причинами повышения расходов стали траты на аренду и лизинг авиатехники (+15%, 234,6 млрд руб.), ее техобслуживание и ремонт (+14,8%, 191,8 млрд руб.), аэропортовое обслуживание (+6,1%, 222,2 млрд руб.).
Ранее вице-президент Российского союза туриндустрии Дмитрий Горин пояснял, что главной причиной постоянного роста цен на авиабилеты внутри страны в последние три года стал дефицит флота. На зарубежных направлениях сдерживать цены помогает конкуренция с иностранными перевозчиками.
АЭВТ также выделяет экспансию иностранных перевозчиков, которые нарастили пассажиропоток в РФ в прошлом году на 21%, до 24,3 млн человек. Доля зарубежных конкурентов в сегменте международных перевозок выросла до 46,5% с 41,4% за 2024 год.
Причиной этого названо отсутствие у иностранцев «существенных ограничений, связанных с развитием парка».
По мнению г-на Горина, частично решить проблему могли бы программы субсидирования отдельных маршрутов и тарифов, расширения скидок: «Просто сокращение международных перевозок в пользу внутренних вряд ли даст необходимый эффект, так как авиакомпании лишатся необходимого для развития заработка, что может привести к сокращению числа маршрутов внутри страны и росту цен на них».
В свою очередь гендиректор компании Friendly Avia Support Александр Ланецкий, которого цитует сегодня "КоммерсантЪ", считает, что,
«Если и дальше будет сокращаться количество лайнеров, то авиакомпании станут вынужденно переориентироваться не на более востребованные, а на более дорогие направления, те, где пассажир готов платить больше денег.
С другой стороны, сейчас трудно что-нибудь прогнозировать. Самыми востребованными международными регулярными рейсами были полеты в Стамбул и Дубай, на третьем месте — Катар, наверное, если не говорить про страны СНГ. Но Катар закрыл воздушное пространство, в Дубае работа аэропорта очень сильно ограничена. Как долго это будет продолжаться, непонятно. Это "подрубило" транзитный поток для российских туристов за границу.
Что касается подорожавшего авиатоплива, то раньше летали за границу и заправлялись там. Средняя европейская цена составляла $950 за тонну, в России — где-то $750-850 в зависимости от аэропорта, в Дубае — $650. А, допустим, в Душанбе — $1,8 тыс. Буквально неделю назад я прилетел из Душанбе. Там поинтересовался у руководства аэропорта, как на них повлияла война на Ближнем Востоке. Мне ответили, что никак: они первыми "задрали" цену в два раза выше рынка, а другие только пробуют ее догнать. Но пока это мало влияет».
