Новости Аналитики: Из-за дефицита лайнеров авиакомпании переводят самолеты на международные рейсы Ассоциация эксплуатантов воздушного транспорта и эксперты обсуждают причины и последствия увеличения международных рейсов за счет внутренних

Российские авиакомпании из-за дефицита самолетного парка вынуждены перераспределять лайнеры с внутренних на более выгодные международные рейсы, сообщила Ассоциация эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ). В результате объем авиаперевозок по России снижается, - сообщили сегодня в пресс-службе РСТ. В 2025 году российские авиакомпании перевезли на 2,5% пассажиров меньше, чем годом ранее, их пассажиропоток составил 108,9 млн человек. Как следует из статистики ассоциации, которую приводит «Интерфакс», это произошло из-за спада внутренних перевозок – на внутрироссийских рейсах было перевезено 81,5 млн человек, что на 3,8% меньше, чем годом ранее. Пассажиропоток за рубеж, наоборот, вырос на 1,6%, до 27,4 млн человек, в дальнее зарубежье – на 8,5%, до 17,7 млн. В январе-феврале пассажиропоток на внутренних рейсах сократился еще на 1,6% при росте занятости кресел на 0,5%, до 88,3%. А на международных вырос и пассажиропоток (на 5,8%) и занятость кресел (на 4,1%, до 90,5%). Как считают в АЭВТ, тенденция связана с тем, что зарубежные перевозки более выгодны авиакомпаниям, чем внутренние, поэтому они стремятся использовать имеющиеся самолеты в первую очередь на внутренних рейсах. За 9 месяцев 2025 года общая операционная прибыль перевозчиков упала на 30,4%, до 51,2 млрд руб. из-за превышения расходов над доходами. Главными причинами повышения расходов стали траты на аренду и лизинг авиатехники (+15%, 234,6 млрд руб.), ее техобслуживание и ремонт (+14,8%, 191,8 млрд руб.), аэропортовое обслуживание (+6,1%, 222,2 млрд руб.). Ранее вице-президент Российского союза туриндустрии Дмитрий Горин пояснял, что главной причиной постоянного роста цен на авиабилеты внутри страны в последние три года стал дефицит флота. На зарубежных направлениях сдерживать цены помогает конкуренция с иностранными перевозчиками. АЭВТ также выделяет экспансию иностранных перевозчиков, которые нарастили пассажиропоток в РФ в прошлом году на 21%, до 24,3 млн человек. Доля зарубежных конкурентов в сегменте международных перевозок выросла до 46,5% с 41,4% за 2024 год. Причиной этого названо отсутствие у иностранцев «существенных ограничений, связанных с развитием парка». По мнению г-на Горина, частично решить проблему могли бы программы субсидирования отдельных маршрутов и тарифов, расширения скидок: «Просто сокращение международных перевозок в пользу внутренних вряд ли даст необходимый эффект, так как авиакомпании лишатся необходимого для развития заработка, что может привести к сокращению числа маршрутов внутри страны и росту цен на них». В свою очередь гендиректор компании Friendly Avia Support Александр Ланецкий, которого цитует сегодня "КоммерсантЪ", считает, что, «Если и дальше будет сокращаться количество лайнеров, то авиакомпании станут вынужденно переориентироваться не на более востребованные, а на более дорогие направления, те, где пассажир готов платить больше денег. С другой стороны, сейчас трудно что-нибудь прогнозировать. Самыми востребованными международными регулярными рейсами были полеты в Стамбул и Дубай, на третьем месте — Катар, наверное, если не говорить про страны СНГ. Но Катар закрыл воздушное пространство, в Дубае работа аэропорта очень сильно ограничена. Как долго это будет продолжаться, непонятно. Это "подрубило" транзитный поток для российских туристов за границу. Что касается подорожавшего авиатоплива, то раньше летали за границу и заправлялись там. Средняя европейская цена составляла $950 за тонну, в России — где-то $750-850 в зависимости от аэропорта, в Дубае — $650. А, допустим, в Душанбе — $1,8 тыс. Буквально неделю назад я прилетел из Душанбе. Там поинтересовался у руководства аэропорта, как на них повлияла война на Ближнем Востоке. Мне ответили, что никак: они первыми "задрали" цену в два раза выше рынка, а другие только пробуют ее догнать. Но пока это мало влияет». /TOURBUS.RU ФOТО:https://ru.freepik.com/free-photo



Теги: Назад к списку новостей

Поиск по новостям По дате: По месяцу и году: Выберите месяц Январь Февраль Март Апрель Май Июнь Июль Август Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь Выберите год 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 По тексту:



Подписка