17 апреля
Эксперты: Спрос на туры в Узбекистан бьет все рекорды
Продажи туров в центральноазиатскую республику выросли этой весной на 20-80%
Продажи туров в Узбекистан этой весной бьют рекорды: бронирования путешествий выросли на 20-80%, туристы отдают предпочтение экскурсионным программам и качественным отелям, сообщает Ассоциация туроператоров России.
"Весной этого года практически все ведущие туроператоры зафиксировали уверенный рост спроса на туры в Узбекистан по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
В "Интуристе" количество бронирований выросло на 30%, у "Русского Экспресса" – на 21%, при этом в структуре продаж на направлении 58% составляют экскурсионные туры.
В "Алеан" сообщили об увеличении продаж экскурсионных туров на 25-30%.
В компании Let`s Fly количество бронирований туров в Узбекистан увеличилось на 28%, в "Дельфине – плюс 55% год к году, в Fun&Sun – спрос вырос на 80%", - говорится в сообщении.
Майские праздники традиционно остаются высоким сезоном для путешествия в Узбекистан.
При этом постепенно растет интерес к более гибким форматам: все чаще туристы хотят адаптировать маршрут под себя – добавить необычные локации, гастрономию или изменить темп поездки", - пояснили в АТОР.
По словам туроператоров, растет и количество запросов на индивидуальные туры с проживанием в качественных отелях 4* и 5*.
Такой выбор обусловлен активным развитием гостиничной отрасли в стране – выходом крупных международных и российских сетей.
Однако основное влияние на итоговую цену оказывают авиабилеты, которые подорожали.
/TOURBUS.RU
ФОТО: Yandex.UZ
