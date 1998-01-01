Новости

Эксперты: Спрос на туры в Узбекистан бьет все рекорды

Продажи туров в центральноазиатскую республику выросли этой весной на 20-80%

Продажи туров в Узбекистан этой весной бьют рекорды: бронирования путешествий выросли на 20-80%, туристы отдают предпочтение экскурсионным программам и качественным отелям, сообщает Ассоциация туроператоров России.

"Весной этого года практически все ведущие туроператоры зафиксировали уверенный рост спроса на туры в Узбекистан по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

В "Интуристе" количество бронирований выросло на 30%, у "Русского Экспресса" – на 21%, при этом в структуре продаж на направлении 58% составляют экскурсионные туры.

В "Алеан" сообщили об увеличении продаж экскурсионных туров на 25-30%.

В компании Let`s Fly количество бронирований туров в Узбекистан увеличилось на 28%, в "Дельфине – плюс 55% год к году, в Fun&Sun – спрос вырос на 80%", - говорится в сообщении.



Как отметили в ассоциации, направление выигрывает за счет относительно короткого перелета, доступной логистики и интересных экскурсионных программ.

Майские праздники традиционно остаются высоким сезоном для путешествия в Узбекистан.



"Предпочтения туристов этой весной заметно эволюционируют, причем разнонаправленные тренды сосуществуют одновременно. С одной стороны, основной интерес по-прежнему сосредоточен на полноценных экскурсионных турах продолжительностью от шести до десяти дней.

При этом постепенно растет интерес к более гибким форматам: все чаще туристы хотят адаптировать маршрут под себя – добавить необычные локации, гастрономию или изменить темп поездки", - пояснили в АТОР.

По словам туроператоров, растет и количество запросов на индивидуальные туры с проживанием в качественных отелях 4* и 5*.

Такой выбор обусловлен активным развитием гостиничной отрасли в стране – выходом крупных международных и российских сетей.



Как отметили представители туротрасли, весной 2026 года цены на туры в Узбекистан выросли, но умеренно – в пределах 5-10% по сравнению с прошлым годом.

Однако основное влияние на итоговую цену оказывают авиабилеты, которые подорожали.



Так, средняя стоимость тура на 5-6 ночей на двоих варьируется от 70 до 120 тыс. рублей без перелета. Авиабилет на длинные майские выходные из Москвы в Ташкент и обратно обойдется в среднем в 35-40 тыс. руб. с багажом с человека.

Россия стала одним из лидеров по турпотоку в Узбекистан в 2025 году, тогда страну посетили 984,4 тыс. человек (+15% к 2024 году)./

/TOURBUS.RU

ФОТО: Yandex.UZ