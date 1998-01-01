|
|
туристический бизнес
для профессионалов
|
17 апреля
Яндекс-Маркет и Путешествия: Спрос на летние поездки и товары для отдыха заметно растет
Летний отдых становится все более «осознанным», семейным и длительным
Пользователи сервисов «Яндекс Маркета» и "Яндекс Путешествий" начали готовиться к лету и сезону отпусков уже в первом квартале 2026 года.
Они бронируют отели и апартаменты, выбирают товары для отдыха — от одежды до спортивного инвентаря, — и все чаще обращаются к ИИ за рекомендациями.
С начала весны россияне все больше смещают фокус на базовые и универсальные товары для поездок. Наибольшим спросом пользуется одежда, аксессуары и косметика. В марте 2026 года по сравнению с февралем вдвое выросли продажи очков, кепок, а также средств для загара и защиты от солнца.
Спрос на панамы и чемоданы за тот же период увеличился в 1,3 раза. Вырос интерес и к детским товарам: костюмы для плавания стали покупать в 1,3 раза чаще, а шлепанцы — в 1,2 раза.
В вопросах выбора вещей для лета и поездок россияне также обращаются к ИИ-агенту Маркета. С 1 по 31 марта по этой теме ему задали более 3 тыс. запросов. Чаще всего пользователей интересовала летняя легкая одежда и обувь, купальники, аксессуары (очки и кепки), а также солнцезащитные средства.
О подготовке к летнему сезону отпусков говорят и данные «Яндекс Путешествий»: пользователи сервиса уже активно планируют поездки и выбирают отели и апартаменты. Число летних бронирований, совершенных в первом квартале 2026 года, выросло на 24% по сравнению с прошлым годом.
При этом 83% бронирований приходится на внутренние направления. Чаще всего пользователи Яндекс Путешествий выбирают отели и аппартаменты в Краснодарском крае (35% от общего числа бронирований), Республике Крым (12%), Санкт-Петербурге и Ленинградской области (12%), Москве и Московской области (6%), Калининградской области (4%).
В числе зарубежных направлений по количеству бронирований отелей лидируют Абхазия (21% от общего числа бронирований), Италия (15%), Турция (12%), Франция (12%), Беларусь (6%).
По данным «Яндекс Путешествий» россияне меняют подход к летнему отдыху — он становится более осознанным, семейным и «замедленным». Главный тренд — удлинение поездок. Если в течение 2025 года пользователи чаще выбирали короткие выезды на 2–3 дня, то на лето фокус смещается в сторону полноценного отпуска: средняя длительность бронирования увеличивается до пяти ночей. Это говорит о возвращении к формату классического отдыха, когда поездка — это не просто смена обстановки на выходные, а возможность перезагрузиться.
Второй заметный сдвиг — укрепление семейного туризма. Россияне всё чаще путешествуют не в одиночку и не парами, а небольшими семейными группами: типичный формат поездки — три человека. Почти половина путешественников отправляются в отпуск с детьми, что влияет и на выбор жилья, и на сценарии отдыха в целом.
Одним из важных факторов при бронировании жилья остается его расположение, свидетельствуют данные «Яндекс Путешествий.» Близость к морю становится одним из ключевых критериев выбора: большинство путешественников изначально ориентируются на локации у побережья. Это подтверждается и поведением внутри сервиса — интерес к фильтру «Рядом море» за год вырос более чем вдвое.
Фактически, море становится не просто опцией, а отправной точкой планирования отпуска. Этот тренд усиливается и потребительским поведением за пределами тревел-сервисов.
Пользователи «Яндекс Маркета» в преддверии летнего сезона активно готовятся к отдыху у воды: продажи надувных кругов и матрасов выросли в два раза, оборудования для серфинга и водных лыж — в 1,4 раза, а жилетов для плавания — в 1,2 раза.
/TOURBUS.RU
Инфографика: ЯНДЕКС
Теги:
Добавить комментарий
|
Поиск по новостям
Подписка
|
© 1998 — 2026 «Турбизнес»
Контактная информация
Реклама на сайте
Письмо редактору сайта
|