Новости Яндекс-Маркет и Путешествия: Спрос на летние поездки и товары для отдыха заметно растет Летний отдых становится все более «осознанным», семейным и длительным

Пользователи сервисов «Яндекс Маркета» и "Яндекс Путешествий" начали готовиться к лету и сезону отпусков уже в первом квартале 2026 года. Они бронируют отели и апартаменты, выбирают товары для отдыха — от одежды до спортивного инвентаря, — и все чаще обращаются к ИИ за рекомендациями. С начала весны россияне все больше смещают фокус на базовые и универсальные товары для поездок. Наибольшим спросом пользуется одежда, аксессуары и косметика. В марте 2026 года по сравнению с февралем вдвое выросли продажи очков, кепок, а также средств для загара и защиты от солнца. Спрос на панамы и чемоданы за тот же период увеличился в 1,3 раза. Вырос интерес и к детским товарам: костюмы для плавания стали покупать в 1,3 раза чаще, а шлепанцы — в 1,2 раза. В вопросах выбора вещей для лета и поездок россияне также обращаются к ИИ-агенту Маркета. С 1 по 31 марта по этой теме ему задали более 3 тыс. запросов. Чаще всего пользователей интересовала летняя легкая одежда и обувь, купальники, аксессуары (очки и кепки), а также солнцезащитные средства. О подготовке к летнему сезону отпусков говорят и данные «Яндекс Путешествий»: пользователи сервиса уже активно планируют поездки и выбирают отели и апартаменты. Число летних бронирований, совершенных в первом квартале 2026 года, выросло на 24% по сравнению с прошлым годом. При этом 83% бронирований приходится на внутренние направления. Чаще всего пользователи Яндекс Путешествий выбирают отели и аппартаменты в Краснодарском крае (35% от общего числа бронирований), Республике Крым (12%), Санкт-Петербурге и Ленинградской области (12%), Москве и Московской области (6%), Калининградской области (4%). В числе зарубежных направлений по количеству бронирований отелей лидируют Абхазия (21% от общего числа бронирований), Италия (15%), Турция (12%), Франция (12%), Беларусь (6%). По данным «Яндекс Путешествий» россияне меняют подход к летнему отдыху — он становится более осознанным, семейным и «замедленным». Главный тренд — удлинение поездок. Если в течение 2025 года пользователи чаще выбирали короткие выезды на 2–3 дня, то на лето фокус смещается в сторону полноценного отпуска: средняя длительность бронирования увеличивается до пяти ночей. Это говорит о возвращении к формату классического отдыха, когда поездка — это не просто смена обстановки на выходные, а возможность перезагрузиться. Второй заметный сдвиг — укрепление семейного туризма. Россияне всё чаще путешествуют не в одиночку и не парами, а небольшими семейными группами: типичный формат поездки — три человека. Почти половина путешественников отправляются в отпуск с детьми, что влияет и на выбор жилья, и на сценарии отдыха в целом. Одним из важных факторов при бронировании жилья остается его расположение, свидетельствуют данные «Яндекс Путешествий.» Близость к морю становится одним из ключевых критериев выбора: большинство путешественников изначально ориентируются на локации у побережья. Это подтверждается и поведением внутри сервиса — интерес к фильтру «Рядом море» за год вырос более чем вдвое. Фактически, море становится не просто опцией, а отправной точкой планирования отпуска. Этот тренд усиливается и потребительским поведением за пределами тревел-сервисов. Пользователи «Яндекс Маркета» в преддверии летнего сезона активно готовятся к отдыху у воды: продажи надувных кругов и матрасов выросли в два раза, оборудования для серфинга и водных лыж — в 1,4 раза, а жилетов для плавания — в 1,2 раза. /TOURBUS.RU Инфографика: ЯНДЕКС

