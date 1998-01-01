Весенние роуд-шоу «Турбизнес» - десятки деловых встреч от Краснодара до Тюмени

Юбилейная весенняя серия роуд-шоу «Турбизнес» объединила более 30 туркомпаний и более тысячи региональных агентств в 14 городах

Масштабный весенний тур деловых встреч «Турбизнес» охватил города от Краснодара до Тюмени. Участниками юбилейной 55-й серии стали ведущие игроки туристического рынка: туроператоры, отели, онлайн-системы бронирования, офисы по туризму.

На презентациях обсуждали все — от туров выходного дня в Карелию до экзотических направлений, таких как Северная Корея и ЮАР.

Медиахолдинг «Турбизнес» подвел итоги весенней серии региональных роуд-шоу. Юбилейный, 55-й сезон профессиональных встреч стартовал 25 марта в Краснодаре и завершился 12 апреля в Санкт-Петербурге.

Мероприятия охватили 14 городов России — от Краснодара до Санкт-Петербурга, включая Ростов-на-Дону, Волгоград, Нижний Новгород, Казань, Самару, Челябинск, Тюмень, Екатеринбург, Санкт-Петербург и другие.

В общей сложности серию посетили более тысячи региональных турагентств.

В весенней серии приняли участие более 30 компаний, представляющих все секторы туристического рынка: операторов по выездному и внутреннему туризму, гостиничные сети, онлайн-системы бронирования, офисы по туризму. Всего в рамках роуд-шоу было проведено более 100 презентаций, мастер-классов и бизнес-завтраков. Все это подтверждает важность и незаменимость живого профессионального общения, которое все же сложно заменить онлайн-форматом.

Среди ключевых тем презентаций — бронирование туров и отелей в Европе, Азии и на островах, образование за рубежом, оформление виз, выписка авиабилетов, консьерж-сервис и деловой туризм. Участники также обсудили новые возможности B2B-платформ, в частности сервис Agent.aero по продаже авиабилетов и дополнительных услуг для авиакасс и турагентств.

Презентации охватили широкий спектр направлений: от классических отелей «Астория» и «Англетер» в Санкт-Петербурге до турпродуктов по Северному Кавказу, Грузии и Карелии.

В программу вошли и эксклюзивные предложения, включая исследование Северной Кореи, новые маршруты в Китай, туры в ЮАР, а также уникальные предложения от офиса по туризму Туниса.

Участники высоко оценили организацию и атмосферу профессиональных встреч.

«Огромное спасибо за потрясающий workshop «Турбизнес» по городам: Нижний Новгород, Казань, Самара! Все было продумано до мелочей — от логистики до программы: тайминг соблюдался безукоризненно, а любая просьба находила мгновенный отклик. Работать с настоящими профессионалами — одно удовольствие!» — отметила Екатерина Кутлубаева из компании «Аэротур».

«Хочу выразить искреннюю благодарность команде workshop «Турбизнес» за прекрасно организованное мероприятие. Были созданы отличные условия для обмена опытом с региональными турагентствами, налаживания контактов и обсуждения актуальных вопросов отрасли. Мероприятие оставило положительные впечатления — уверена, что буду рекомендовать его коллегам», — поделилась Светлана Машкова из TS.tours (ООО «Транс-шоу Тур»).

Напомним, что роуд-шоу «Турбизнес», ведущие свою историю с 1998 года, остаются одним из самых эффективных инструментов для налаживания партнерских связей и продвижения турпродуктов на региональном уровне.

За 28 лет было проведено около 1100 выездных мероприятий в 85 городах России и соседних странах.

