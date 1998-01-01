туристический бизнес
для профессионалов
16 апреля
Fun&Sun расширил летнюю чартерную полетную программу в Турцию до 25 городов вылета
Среди новинок сезона — чартеры из Сыктывкара, Сургута, Краснодара, Астрахани, Архангельска, Грозного и Ульяновска
По информации АТОР, туроператор Fun&Sun расширил чартерную полетную программу в Турцию на лето 2026 года, добавив шесть новых городов вылета, включая Грозный и Архангельск.
Общая география вылетов увеличилась до 25 городов с 19 городов в прошлом году.
Турция лидирует по спросу на предстоящий летний сезон среди всех зарубежных направлений Fun&Sun. Основной объем продаж – порядка 95% – приходится на Анталийское побережье. Поэтому полетная программа в основном построена с прилетом в Анталью.
Позитивная динамика спроса легла в основу принятия Fun&Sun решения о расширении полетной программы. К 18 ранее анонсированным городам вылета добавилось еще шесть – Сыктывкар, Сургут, Краснодар, Астрахань, Архангельск, Грозный и Ульяновск. Туристов из всех этих городов будет возить в Турцию AZUR air.
Полетная программа в Турцию летом 2026 года для туристов Fun&Sun:
Летние полетные программы из шести новых городов вылета – Сыктывкара, Сургута, Астрахани, Архангельска, Грозного и Ульяновска – стартуют в мае и завершатся в октябре.
Средний чек в этом году вырос на 6% и составил 130 тыс. руб.
