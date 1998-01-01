Новости

Fun&Sun расширил летнюю чартерную полетную программу в Турцию до 25 городов вылета

Среди новинок сезона — чартеры из Сыктывкара, Сургута, Краснодара, Астрахани, Архангельска, Грозного и Ульяновска

По информации АТОР, туроператор Fun&Sun расширил чартерную полетную программу в Турцию на лето 2026 года, добавив шесть новых городов вылета, включая Грозный и Архангельск.

Общая география вылетов увеличилась до 25 городов с 19 городов в прошлом году.

Турция лидирует по спросу на предстоящий летний сезон среди всех зарубежных направлений Fun&Sun. Основной объем продаж – порядка 95% – приходится на Анталийское побережье. Поэтому полетная программа в основном построена с прилетом в Анталью.

Позитивная динамика спроса легла в основу принятия Fun&Sun решения о расширении полетной программы. К 18 ранее анонсированным городам вылета добавилось еще шесть – Сыктывкар, Сургут, Краснодар, Астрахань, Архангельск, Грозный и Ульяновск. Туристов из всех этих городов будет возить в Турцию AZUR air.

Полетная программа в Турцию летом 2026 года для туристов Fun&Sun:

Москва (Анталья, Бодрум, Даламан). Pegasus Airlines, S7 Airlines, «Уральские авиалинии», Corendon Airlines, AZUR Air Петербург (Анталья). Corendon Airlines Казань (Анталья). Corendon Airlines, AZUR Air Нижнекамск (Анталья). Corendon Airlines, AZUR Air Екатеринбург (Анталья). Corendon Airlines, AZUR Air Самара (Анталья). Corendon Airlines, AZUR Air Уфа (Анталья). Corendon Airlines, Pegasus Airlines, AZUR Air Нижний Новгород (Анталья). AZUR Air и «Уральские авиалинии» Челябинск (Анталья). AZUR Air и «Уральские авиалинии» Минеральные Воды (Анталья). «Уральские авиалинии» Сочи (Анталья, Даламан). Red Wings, Азимут, «Уральские авиалинии» Пермь (Анталья). AZUR Air, «Уральские авиалинии» Волгоград (Анталья). «Уральские авиалинии» Тюмень (Анталья). «Уральские авиалинии» Владикавказ (Анталья). «Уральские авиалинии» Новосибирск (Анталья). Блоки мест S7, AZUR Air Оренбург (Анталья). AZUR Air Краснодар (Анталья). AZUR Air Махачкала (Анталья). «Уральские авиалинии» Сыктывкар (Анталья). Новинка. AZUR Air Сургут (Анталья). Новинка. AZUR Air Астрахань (Анталья). Новинка. AZUR Air Архангельск (Анталья). Новинка. AZUR Air Грозный (Анталья). Новинка. AZUR Air Ульяновск. (Анталья). Новинка. AZUR Air

Летние полетные программы из шести новых городов вылета – Сыктывкара, Сургута, Астрахани, Архангельска, Грозного и Ульяновска – стартуют в мае и завершатся в октябре.

Средний чек в этом году вырос на 6% и составил 130 тыс. руб.

/TOURBUS.RU