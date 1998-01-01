Новости Росавиация разрешила возобновить полеты в Израиль Авиакомпании Red Wings и "Азимут" возобновляют рейсы в Израиль из Москвы, Минеральных Вод, Сочи и Краснодара

Росавиация разрешила российским авиакомпаниям возобновить рейсы в Израиль с четверга с ограничениями по времени вылета. "В период с 16 апреля по 15 мая вылеты российских авиакомпаний из аэропортов России в аэропорты Израиля возможны с 07:00 по 01:00 мск (в ночные часы, с 01:00 по 07:00 мск, запрещены)", - сказано в сообщении регулятора. Решения о полетах авиакомпании должны принимать, основываясь на оценке рисков, в том числе с учетом рекомендаций Международной организации гражданской авиации (ICAO).

Воздушное пространство Ирана для полетов авиакомпаний РФ остается закрытым. Рекомендация по полетам в страны Персидского залива так же осталась прежней: перевозчикам следует выбирать обходные маршруты через воздушное пространство третьих стран с соблюдением мер безопасности и при активном мониторинге рекомендаций зарубежных авиавластей. Рекомендации приостановить продажу билетов на рейсы в/из ОАЭ продлены до последующего уведомления.

Ограничения были введены в конце февраля в связи с обострением военного конфликта на Ближнем Востоке. Сначала они действовали до 2 марта, затем неоднократно продлевались. 17 апреля авиакомпания Red Wings возобновляет прямые регулярные рейсы из Москвы в Тель-Авив. Полеты будут выполняться ежедневно из подмосковного аэропорта «Жуковский». Билеты доступны к продаже, - сообщили нам сегодня в пресс-службе Министерства туризма Израиля Стоимость билетов из Москвы начинается от 16 343 руб. Продолжительность полета составляет 5 ч. 55 мин. Все рейсы выполняются на среднемагистральных лайнерах Ту-214. В 2025 году Red Wings перевезла в Израиль около 140 тыс. пассажиров, что на 27% больше по сравнению с предыдущим годом. Кроме того, с 29 апреля авиакомпания «Азимут» возобновит полеты в Тель-Авив из Минеральных Вод, Сочи и Краснодара. Частота рейсов составит 1 раз в неделю из каждого города, с дальнейшим увеличением. Билеты доступны к продаже, - сообщили также в пресс-службе Минтуризма Израиля.

Стоимость билетов из Сочи начинается от 12 835 руб., из Минеральных Вод от 11 392 руб.

Продолжительность полета из Сочи составляет 2 часа 30 минут, из Минеральных Вод 3 часа 25 минут, из Краснодара 3 часа 5 минут. «Нам отрадно констатировать, что как только Росавиация сняла запрет на полеты в Израиль, на маршрут незамедлительно вернулись обе российские авиакомпании, которые выполняли рейсы до конфликта — Red Wings и Азимут. Это прямое и неоспоримое доказательство необходимости и высокой востребованности авиасообщения между Россией и Израилем. Мы со своей стороны продолжим делать всё возможное для восстановления и развития туристических связей между нашими странами», - заявила сегодня Ксения Воронцова, глава российского представительства Министерства туризма Израиля. Как сообщили нам ранее в пресс-службе Министерства туризма Израиля, с 12 апреля израильская авиакомпания “Эль Аль” начала постепенное восстановление прямого регулярного авиасообщения по всем направлениям. В настоящее время продажа по маршруту Тель-Авив – Москва - Тель-Авив открыта. По некоторым другим направлениям будет открыта с 18 апреля. «Полное восстановление полетов займет некоторое время, в ближайшие дни регулярные рейсы еще могут быть отменены», - пояснила Татьяна Токаренко, руководитель отдела продаж российского представительства Эль Аль. «Возобновление полетов национального перевозчика Израиля – прекрасное событие для жителей РФ и Святой земли: наши страны связывают прочные культурные и исторические связи. И это также важный шаг для будущей возможности путешественников из России побывать в гостеприимном Израиле, стране главных святынь и 4 морей», - отметила Ксения Воронцова. . В минувшем Израиль посетило около 64 тыс. российских граждан, и, по итогам россияне занимают четвертое место среди зарубежных стран по турпотоку в Израиль после США, Франции и Великобритании. Для статистики, в рекордном 2019 году, из России в Израиль приехало 318 тысяч российских граждан. /TOURBUS.RU Фотография предоставлена пресс-службой авиакомпании «Азимут»

