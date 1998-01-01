16 апреля
Турбизнес Петербурга отправляется на юг

Серия презентаций «Добро пожаловать в Санкт-Петербург!» пройдёт 21-23 апреля в Астрахани, Волгограде и Ростове-на-Дону


 

Первая в 2026 году весенняя серия презентаций «Добро пожаловать в Санкт-Петербург!» пройдёт 21-23 апреля в трех городах Южного федерального округа – Астрахани, Волгограде и Ростове-на-Дону.

 

Санкт-Петербург из года в год остается одним из наиболее привлекательных направлений для российских путешественников.

В 2025 году город на Неве посетили почти 13 миллионов туристов. В прошлом году город вошел в тройку лидеров по привлекательности и по количеству возвратных туристов, в том числе и приезжающих с юга России.

 

Санкт-Петербург продолжает укреплять свои позиции на российском туристическом рынке, во многом благодаря грамотной стратегии развития туристического бизнеса в регионе. Северная столица с каждым годом становится все более популярной для семейных поездок, увеличивается число возвратных клиентов, как и доля молодых гостей города.

 

В рамках информационной кампании по городам России профессионалы турбизнеса познакомят с туристическими возможностями Санкт-Петербурга. Серия рабочих встреч организована Комитетом по развитию туризма и Городским туристско-информационным бюро Санкт-Петербурга.

Представители ведущих туроператоров города расскажут о турах в Санкт-Петербург, достопримечательностях, экскурсионных маршрутах, культурных и развлекательных мероприятиях.

Участников ждут презентации новейших программ сезона 2026/27, и, конечно же, живое общение с теми, кто лучше всех знает Санкт-Петербург и готов рассказать о нем много интересного.

 

Программа кампании «Добро пожаловать в Санкт-Петербург!» в каждом городе состоит из блока презентаций всех участников и деловых встреч в виде диалога и персонального общения. Опыт проведения таких мероприятий доказал высокую эффективность выбранного формата.

А возможности прямого общения и установление партнерских связей с региональными турфирмами способствуют достижению максимальных результатов и плодотворному сотрудничеству.

 

В прошлом году такие презентации, прошедшие во многих крупнейших городах России, вызвали большой интерес у профессионалов турбизнеса. Ожидается, что и в этом году такой формат встреч будет способствовать дальнейшему росту турпотока в город на Неве, в том числе из Южного федерального округа.

Кампания по продвижению туристических возможностей Санкт-Петербурга – часть национального проекта «Туризм и гостеприимство», предполагающего увеличение поездок по России к 2030 году с 65 миллионов до 140 миллионов в год.

 

Выездные презентации «Добро пожаловать в Санкт-Петербург!» являются частью единой информационной кампании Комитета по развитию туризма Санкт-Петербурга.

Наряду с серией рабочих встреч она также включает в себя участие в профильных выставках, проведение ознакомительных туров, публикацию статей в печатных и электронных СМИ, размещение рекламы на билбордах, транспорте и электронных носителях, сюжеты на радио и телевидении.

 

 

Даты, время и место проведения мероприятий в рамках программы «Добро пожаловать в Санкт-Петербург!»:

21 апреля, 10:00 – 15:00, Астрахань, ул. Кремлевская, д. 4, отель «AZIMUT Сити»

22 апреля, 10:00 – 15:00, Волгоград, ул. Мира, д. 12, отель «Волгоград»

23 апреля, 10:00 – 15:00, Ростов-на-Дону, ул. Михаила Нагибина, 32Д/2, отель «Radisson Горизонт»

 

Программа презентаций «Добро пожаловать в Санкт-Петербург!»

– Регистрация посетителей и кофе-брейк

– Презентация туристических возможностей Санкт-Петербурга и участников из Санкт-Петербурга

– Рабочие встречи в формате биржи деловых контактов

– Розыгрыш призов

 

Среди участников программы «Добро пожаловать в Санкт-Петербург!» -

Городское туристско-информационное бюро Санкт-Петербурга, ведущие туроператоры, музей.

 

Программа мероприятий и регистрация для участия 

Регистрация гостей и наличие визитных карточек для посещения мероприятий обязательны.

 

Фото предоставлено Комитетом по развитию туризма С-Петербурга

 


