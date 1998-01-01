|
|
туристический бизнес
для профессионалов
|
16 апреля
Турбизнес Петербурга отправляется на юг
Серия презентаций «Добро пожаловать в Санкт-Петербург!» пройдёт 21-23 апреля в Астрахани, Волгограде и Ростове-на-Дону
Первая в 2026 году весенняя серия презентаций «Добро пожаловать в Санкт-Петербург!» пройдёт 21-23 апреля в трех городах Южного федерального округа – Астрахани, Волгограде и Ростове-на-Дону.
Санкт-Петербург из года в год остается одним из наиболее привлекательных направлений для российских путешественников.
В 2025 году город на Неве посетили почти 13 миллионов туристов. В прошлом году город вошел в тройку лидеров по привлекательности и по количеству возвратных туристов, в том числе и приезжающих с юга России.
Санкт-Петербург продолжает укреплять свои позиции на российском туристическом рынке, во многом благодаря грамотной стратегии развития туристического бизнеса в регионе. Северная столица с каждым годом становится все более популярной для семейных поездок, увеличивается число возвратных клиентов, как и доля молодых гостей города.
В рамках информационной кампании по городам России профессионалы турбизнеса познакомят с туристическими возможностями Санкт-Петербурга. Серия рабочих встреч организована Комитетом по развитию туризма и Городским туристско-информационным бюро Санкт-Петербурга.
Представители ведущих туроператоров города расскажут о турах в Санкт-Петербург, достопримечательностях, экскурсионных маршрутах, культурных и развлекательных мероприятиях.
Участников ждут презентации новейших программ сезона 2026/27, и, конечно же, живое общение с теми, кто лучше всех знает Санкт-Петербург и готов рассказать о нем много интересного.
Программа кампании «Добро пожаловать в Санкт-Петербург!» в каждом городе состоит из блока презентаций всех участников и деловых встреч в виде диалога и персонального общения. Опыт проведения таких мероприятий доказал высокую эффективность выбранного формата.
А возможности прямого общения и установление партнерских связей с региональными турфирмами способствуют достижению максимальных результатов и плодотворному сотрудничеству.
В прошлом году такие презентации, прошедшие во многих крупнейших городах России, вызвали большой интерес у профессионалов турбизнеса. Ожидается, что и в этом году такой формат встреч будет способствовать дальнейшему росту турпотока в город на Неве, в том числе из Южного федерального округа.
Кампания по продвижению туристических возможностей Санкт-Петербурга – часть национального проекта «Туризм и гостеприимство», предполагающего увеличение поездок по России к 2030 году с 65 миллионов до 140 миллионов в год.
Выездные презентации «Добро пожаловать в Санкт-Петербург!» являются частью единой информационной кампании Комитета по развитию туризма Санкт-Петербурга.
Наряду с серией рабочих встреч она также включает в себя участие в профильных выставках, проведение ознакомительных туров, публикацию статей в печатных и электронных СМИ, размещение рекламы на билбордах, транспорте и электронных носителях, сюжеты на радио и телевидении.
Даты, время и место проведения мероприятий в рамках программы «Добро пожаловать в Санкт-Петербург!»:
21 апреля, 10:00 – 15:00, Астрахань, ул. Кремлевская, д. 4, отель «AZIMUT Сити»
22 апреля, 10:00 – 15:00, Волгоград, ул. Мира, д. 12, отель «Волгоград»
23 апреля, 10:00 – 15:00, Ростов-на-Дону, ул. Михаила Нагибина, 32Д/2, отель «Radisson Горизонт»
Программа презентаций «Добро пожаловать в Санкт-Петербург!»
– Регистрация посетителей и кофе-брейк
– Презентация туристических возможностей Санкт-Петербурга и участников из Санкт-Петербурга
– Рабочие встречи в формате биржи деловых контактов
– Розыгрыш призов
Среди участников программы «Добро пожаловать в Санкт-Петербург!» -
Городское туристско-информационное бюро Санкт-Петербурга, ведущие туроператоры, музей.
Программа мероприятий и регистрация для участия
Регистрация гостей и наличие визитных карточек для посещения мероприятий обязательны.
Фото предоставлено Комитетом по развитию туризма С-Петербурга
Теги:
Добавить комментарий
|
Поиск по новостям
Подписка
|
© 1998 — 2026 «Турбизнес»
Контактная информация
Реклама на сайте
Письмо редактору сайта
|