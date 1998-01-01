16 апреля
Максим Решетников: Российский турпоток этим летом составит 48 млн человек, въездной поток в этом году достигнет 6,5 млн
Министр экономразвития РФ рассказал о планах совершенствования туротрасли в ходе заседания правительственной комиссии по развитию туризма, прошедшего в Железноводске
Минэкономразвития РФ ожидает рост турпотока летом 2026 года на 4% - до 48 млн человек, сообщил министр экономического развития РФ Максим Решетников вчера в Железноводске.
"Ожидаем роста на 4% турпотока в летний сезон. Рассчитываем, что общее число поездок достигнет 48 млн человек", - сказал г-н Решетников в ходе заседания правительственной комиссии по развитию туризма в России, - сообщает «Интерфакс».
При этом, отметил Решетников, рост спроса зафиксировали в Забайкальском крае, Новосибирской и Кировской областях.
Летом прошлого года в России работало более 3 тыс. пляжей, в этом году ожидается не меньше, основные усилия направлены на работу по открытию пляжей Анапы до 1 июня, сообщил также министр экономического развития.
"Летний сезон – это безопасность и комфорт отдыха на пляжах. В прошлом году работало более 3 тыс. пляжей, в этом году ожидаем не меньше. Отдельно несколько слов о пляжном сезоне в Анапе.
На это лето уже позитивная динамика бронирования, плюс 26%. Ждем окончательных решений Роспотребнадзора, исходя из которых сможем дальше делать прогнозы на весь турсезон. В рамках работы правкомиссии все усилия направлены как раз на то, чтобы пляжи были открыты до 1 июня", - сказал он.
"В мае у нас вступит в силу соглашение об отмене виз с Саудовской Аравией, а Саудовская Аравия – это очень крупный рынок, 25 млн граждан с высокими среднедушевыми доходами, за этот рынок можно и нужно бороться. Параллельно с этим мы работаем над улучшением условий въезда для Индии, Вьетнама, Малайзии, Бахрейна и Кувейта. Рассчитываем на конец года выйти на цифру в 6,5 млн иностранных туристов", - сказал он
Рассчитываем на восстановление, с одной стороны, а с другой, в этих условиях задача регионов – активнее привлекать туристов с азиатских рынков: Китай, Индия, страны Юго-Восточной Азии", - добавил министр.
Предложили Минтрансу и Росавиации по возможности туда запустить дополнительные рейсы с учетом особенно закрытия полетов на Ближний Восток. У нас определенные емкости высвободились на какой-то период.
Важно их эффективно использовать, коллеги об этом доложат", - добавил министр.
/TOURBUS.RU
Фото: Пресс-служба Национального центра «Россия»
