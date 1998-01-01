Максим Решетников: Российский турпоток этим летом составит 48 млн человек, въездной поток в этом году достигнет 6,5 млн

Минэкономразвития РФ ожидает рост турпотока летом 2026 года на 4% - до 48 млн человек, сообщил министр экономического развития РФ Максим Решетников вчера в Железноводске.

"Ожидаем роста на 4% турпотока в летний сезон. Рассчитываем, что общее число поездок достигнет 48 млн человек", - сказал г-н Решетников в ходе заседания правительственной комиссии по развитию туризма в России, - сообщает «Интерфакс».



Он добавил, что по оценкам бизнеса число бронирований на летний сезон ниже, чем в 2025 году, при этом рост спроса ожидают в конце весны.

"Это связано с изменением потребительской модели туристов. Теперь билеты, туры, гостиницы начинаем бронировать за полтора-два месяца до начала поездки. Ожидаем, что за апрель-май, ближе к датам отпусков и каникул, спрос будет расти более активно", - отметил г-н Решетников.



По словам министра, традиционно популярным направлением остается Юг - Крым и Краснодарский край.

При этом, отметил Решетников, рост спроса зафиксировали в Забайкальском крае, Новосибирской и Кировской областях.

Летом прошлого года в России работало более 3 тыс. пляжей, в этом году ожидается не меньше, основные усилия направлены на работу по открытию пляжей Анапы до 1 июня, сообщил также министр экономического развития.

"Летний сезон – это безопасность и комфорт отдыха на пляжах. В прошлом году работало более 3 тыс. пляжей, в этом году ожидаем не меньше. Отдельно несколько слов о пляжном сезоне в Анапе.

На это лето уже позитивная динамика бронирования, плюс 26%. Ждем окончательных решений Роспотребнадзора, исходя из которых сможем дальше делать прогнозы на весь турсезон. В рамках работы правкомиссии все усилия направлены как раз на то, чтобы пляжи были открыты до 1 июня", - сказал он.



Как отметил г-н Решетников, по пляжам Анапы найдено решение, по которому на них досыпают песок, после чего они проходят проверку Роспотребнадзора, и по итогам принимается решение об их допуске.



Минэкономразвития РФ рассчитывает также увеличить число иностранных туристов в России до 6,5 млн в 2026 году, в 2025 году турпоток составил 5,8 млн, сообщил Максим Решетников.

"В мае у нас вступит в силу соглашение об отмене виз с Саудовской Аравией, а Саудовская Аравия – это очень крупный рынок, 25 млн граждан с высокими среднедушевыми доходами, за этот рынок можно и нужно бороться. Параллельно с этим мы работаем над улучшением условий въезда для Индии, Вьетнама, Малайзии, Бахрейна и Кувейта. Рассчитываем на конец года выйти на цифру в 6,5 млн иностранных туристов", - сказал он



По словам Решетникова, в январе-феврале прирост въездного турпотока составил почти 37%.

"Но сейчас мы понимаем, что с учетом закрытия воздушного пространства на Ближнем Востоке с марта эти значения скорректируются.

Рассчитываем на восстановление, с одной стороны, а с другой, в этих условиях задача регионов – активнее привлекать туристов с азиатских рынков: Китай, Индия, страны Юго-Восточной Азии", - добавил министр.



Он подчеркнул, что главный индикатор эффективности работы регионов по привлечению туристов – возвратные туристы, которые захотели вернуться в страну еще раз.

Минэкономразвития РФ предложило Минтрансу и Росавиации запустить дополнительные рейсы по популярным у туристов направлениям в России, между которыми нет прямых полетов или там полная загрузка, заявил также глава министерства Максим Решетников.



"С Минтрансом мы активно взаимодействуем по вопросам обеспечения транспортом. Прогнозы по турпоездкам в разрезе регионов мы направили коллегам, чтобы они в приоритетном порядке учли это при формировании расписания и авиарейсов, и, соответственно, графика движения поездов, пассажирских поездов на нужных направлениях внутри страны", - сказал он.



"Кроме того, с туристическими агрегаторами мы проанализировали спрос на популярные направления, между которыми нет прямых прямого авиасообщения или имеется полная загрузка.

Предложили Минтрансу и Росавиации по возможности туда запустить дополнительные рейсы с учетом особенно закрытия полетов на Ближний Восток. У нас определенные емкости высвободились на какой-то период.

Важно их эффективно использовать, коллеги об этом доложат", - добавил министр.

Фото: Пресс-служба Национального центра «Россия»