Новости Статистика: Российский турпоток на Маврикий упал почти на 40% Причина — закрытие авиахабов в странах Персидского залива

Кризис на Ближнем Востоке, парализовавший в марте логистику через авиахабы стран Залива, предсказуемо снизил российский турпоток на Маврикий. При этом из всех крупных рынков въездного туризма на острове Россия пострадала сильнее всего, а общий иностранный турпоток на Маврикий даже показал рост, - сообщает сегодня пресс-служба АТОР. Российский турпоток на Маврикий, на 100% зависевший от стыковочных рейсов (после короткого периода в 2024 году прямых рейсов туда нет) до марта 2026 года активно рос. В 2025 году остров поставил исторический рекорд по российскому турпотоку, зафиксировав 29 828 прибытий из РФ, что превышает на 3,7% результат 2024 года (28 750). Удобные и достаточно комфортные по цене перелеты через хабы стран Ближнего Востока, прежде всего ОАЭ, поддерживали такой рост. По ранее данным оценкам АТОР, порядка 85% всех поездок россиян на Маврикий и в туристические страны Африки проходили через хабы стран Персидского залива. Как и предполагали ранее аналитики АТОР, российский турпоток на Маврикий стал одним из наиболее пострадавших направлений из-за кризиса. В марте 2026 года на остров прилетели 2 342 российских туриста. Это на 38,3% меньше, чем в марте прошлого года (3 798 визитов). Тем не менее, из-за бурного прироста российского турпотока на Маврикий в январе и феврале, несмотря на большой минус в марте по итогам всего I квартала 2026 года Россия еще в плюсе: +15,9% (11 551 прибытий в январе-марте 2026 года против 9 970 за те же месяцы 2025 года). Эффект парализации авиахабов Персидского залива затронул и европейские рынки, но лишь частично (в существенно меньшей степени или вовсе не оказав заметного влияния на количество прибытий). Так, турпоток на Маврикий в марте из Франции снизился на 4%, а из Великобритании всего на 2,7%, а количество прибытий из Германии и Италии и вовсе выросло год к году. Больше других чувствительны к пересадкам в Заливе оказались Чехия и Польша, где падение турпотока в марте на Маврикий составило 56 и 17%, соответственно. Как отмечают в АТОР, «В целом, можно считать именно активно растущий до этого на Маврикии российский рынок наиболее пострадавшим из-за войны в Персидском заливе и паралича перевозок через ближневосточные хабы – именно из-за его огромной зависимости от последних». В целом же, в марте 2026 года совокупный иностранный турпоток на Маврикий продемонстрировал даже прирост по сравнению с мартом 2025 года – на 1,3%. При этом количество прибытий из Европейского макрорегиона в годовом выражении тоже выросло на 2,3%, а из Азии – на 6,7%. Стагнировали лишь прибытия из Африки (-2,6%), значительный минус продемонстрировал только американский континент (-20,5% год к году), однако количество прибытий из стран Южной и Северной Америки в абсолютных цифрах было очень незначительным и не «сделало погоду» в общей статистике. Ранее мы сообщали, что власти Маврикия планируют ввести для всех путешественников новую электронную систему выдачи разрешений на въезд – ETA. Предполагается, что эта мера может стать обязательной даже для граждан стран, которые в настоящее время пользуются безвизовым режимом, в их числе и Россия.

Сейчас российские туристы могут приехать на Маврикий без виз на срок до 60 дней, но требуется заполнить онлайн-форму Mauritius All-in-One Travel Digital Form за 72 часа до вылета и распечатать QR-код.

/TOURBUS.RU

