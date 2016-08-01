туристический бизнес
для профессионалов
15 апреля
Статистика: Российский турпоток на Маврикий упал почти на 40%
Причина — закрытие авиахабов в странах Персидского залива
Кризис на Ближнем Востоке, парализовавший в марте логистику через авиахабы стран Залива, предсказуемо снизил российский турпоток на Маврикий.
При этом из всех крупных рынков въездного туризма на острове Россия пострадала сильнее всего, а общий иностранный турпоток на Маврикий даже показал рост, - сообщает сегодня пресс-служба АТОР.
Российский турпоток на Маврикий, на 100% зависевший от стыковочных рейсов (после короткого периода в 2024 году прямых рейсов туда нет) до марта 2026 года активно рос.
В 2025 году остров поставил исторический рекорд по российскому турпотоку, зафиксировав 29 828 прибытий из РФ, что превышает на 3,7% результат 2024 года (28 750).
Удобные и достаточно комфортные по цене перелеты через хабы стран Ближнего Востока, прежде всего ОАЭ, поддерживали такой рост. По ранее данным оценкам АТОР, порядка 85% всех поездок россиян на Маврикий и в туристические страны Африки проходили через хабы стран Персидского залива.
Как и предполагали ранее аналитики АТОР, российский турпоток на Маврикий стал одним из наиболее пострадавших направлений из-за кризиса. В марте 2026 года на остров прилетели 2 342 российских туриста. Это на 38,3% меньше, чем в марте прошлого года (3 798 визитов).
Тем не менее, из-за бурного прироста российского турпотока на Маврикий в январе и феврале, несмотря на большой минус в марте по итогам всего I квартала 2026 года Россия еще в плюсе: +15,9% (11 551 прибытий в январе-марте 2026 года против 9 970 за те же месяцы 2025 года).
Эффект парализации авиахабов Персидского залива затронул и европейские рынки, но лишь частично (в существенно меньшей степени или вовсе не оказав заметного влияния на количество прибытий).
Так, турпоток на Маврикий в марте из Франции снизился на 4%, а из Великобритании всего на 2,7%, а количество прибытий из Германии и Италии и вовсе выросло год к году. Больше других чувствительны к пересадкам в Заливе оказались Чехия и Польша, где падение турпотока в марте на Маврикий составило 56 и 17%, соответственно.
Как отмечают в АТОР, «В целом, можно считать именно активно растущий до этого на Маврикии российский рынок наиболее пострадавшим из-за войны в Персидском заливе и паралича перевозок через ближневосточные хабы – именно из-за его огромной зависимости от последних».
В целом же, в марте 2026 года совокупный иностранный турпоток на Маврикий продемонстрировал даже прирост по сравнению с мартом 2025 года – на 1,3%.
При этом количество прибытий из Европейского макрорегиона в годовом выражении тоже выросло на 2,3%, а из Азии – на 6,7%.
Стагнировали лишь прибытия из Африки (-2,6%), значительный минус продемонстрировал только американский континент (-20,5% год к году), однако количество прибытий из стран Южной и Северной Америки в абсолютных цифрах было очень незначительным и не «сделало погоду» в общей статистике.
Ранее мы сообщали, что власти Маврикия планируют ввести для всех путешественников новую электронную систему выдачи разрешений на въезд – ETA. Предполагается, что эта мера может стать обязательной даже для граждан стран, которые в настоящее время пользуются безвизовым режимом, в их числе и Россия.
/TOURBUS.RU
