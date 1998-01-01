Совет Федерации отменил запись о детях в загранпаспортах

Как отмечается в пояснительной записке к закону, эта опция в последние годы не пользовалась популярностью

Совет Федерации одобрил законопроект об отмене записи о детях в загранпаспортах старого образца, он может вступить в силу в 2027 году.

В настоящее запись в загранпаспорте родителя не дает ребенку права на выезд за границу без собственного удостоверения личности, если это не определено международными договорами, - сообщает «Интерфакс».



Согласно законопроекту, исключаются все упоминания о возможности вносить изменения в загранпаспорт из действующего законодательства. Речь идет о внесении в загранпаспорт записей о детях гражданина до 14 лет.

Сопутствующими поправками к Налоговому кодексу исключается госпошлина за отменяемую услугу в размере 500 рублей.



Как отмечается в пояснительной записке, эта опция не пользовалась популярностью у граждан: за последние 5 лет в подразделения по вопросам миграции территориальных органов МВД РФ с заявлениями о внесении в ранее выданные загранпаспорта записей о детях до 14 лет обращались около 2,4 тыс. человек, "то есть записи о детях вносятся только в один из 900 паспортов их родителей".



Кроме того, внесение в загранпаспорт одного из родителей записей о ребенке не дает последнему право на выезд за пределы РФ без загранпаспорта, если это не определено международными договорами.

Если закон подпишет президент РФ, документ вступит в силу с 1 января 2027 года.

Отметим, что с момента введения нового образца загранпаспорта (введён в России в 2010 году) для всех детей, независимо от возраста, требуется оформлять отдельный заграничный паспорт. Это правило распространяется даже на новорождённых детей, которые также должны иметь свой собственный паспорт, чтобы путешествовать за границу.



Напомним, что ранее в этом месяце первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко сообщил, что Россия сохранила возможность въезда детей до 14 лет из РФ в Абхазию по свидетельству о рождении на 2026-2027 годы,.

“Возможность въезда детей до 14 лет из России в Абхазию по свидетельству о рождении сохраняется на 2026 - 2027 годы. Такое решение вчера принял президент России Владимир Путин. Думаю, это серьёзно скажется на возможностях, увеличении туристического потока", - сказал он, выступая на экономическом форуме "Абхазия - инвестиции в будущее", .

Как мы сообщали ранее, с 20 января 2026 года дети не могли покидать Россию только на основании свидетельства о рождении. Для поездок в Абхазию, Белоруссию, Казахстан, Киргизию и Южную Осетию несовершеннолетним до 14 лет потребуется либо личный заграничный паспорт, либо внесение в документ родителя.

Несовершеннолетние, достигшие 14 лет, могут выезжать по внутреннему документу. Ранее допускались поездки с детьми в эти страны по свидетельству о рождении.

